Ministrul Economiei: „Voi numi temporar oameni de calitate la companiile de stat și voi organiza concursuri corecte”

26-12-2025 | 19:45
Irineu Darău
Ministrul Economiei, Irineu Darău, a afirmat, vineri, că va uza de toate prerogativele pentru a numi temporar oameni de calitate acolo unde se poate în companiile de stat şi a adăugat că va face diligenţele pentru a avea concursuri corecte.

Irineu Darău a fost întrebat, vineri, la Digi 24, când vom vedea companii de stat cu adevărat restructurate.

”Este foarte greu şi se face etapă cu etapă. Consider şi aceste zile au fost folosite şi pentru a prelua nişte lucruri de la Radu Miruţă, că el, din calitatea de ministru, a făcut nişte paşi foarte importanţi, a pus nişte oameni potriviţi la locurile potrivite, în unele cazuri. Ştiţi că sunt alte cazuri în care fie avem acolo oameni pe mandate deja foarte lungi, fie oameni numiţi dinainte. Eu voi uza de toate prerogativele mele pentru a numi temporar oameni de calitate acolo unde se poate. Bineînţeles că în toate cazurile voi face repede diligenţele pentru a avea concursuri corecte şi finalizate cu manageri de calitate, care neapărat să aibă o foaie de traseu, dacă vreţi. Fiindcă pe tot acest parcurs de recrutare nu recrutăm doar oamenii din piaţa liberă, ci trebuie să fie o scrisoare de aşteptări şi trebuie să fie un contract de management. Şi e foarte important ce se pune acolo”, a declarat ministrul Economiei.

Irineu Darău a precizat că va colabora cu vicepremierul Oana Gheorghiu, care se ocupă de buna guvernanţă a companiilor de stat şi de găsirea soluţiilor pentru reformă.

Irineu Darău a fost întrebat ce înseamnă afirmaţia sa că cine conduce o companie de stat spre faliment trebuie să plătească.

”Trebuie să identificăm repede astfel de cazuri, pentru că, vedeţi, în zeci de ani au fost spirale descendente care, de la un punct încolo, duceau fără greşeală la faliment. Şi, bineînţeles, acolo unde există culpă, trebuie să plătească financiar sau de altă natură, inclusiv penal, dacă este cazul. Peste tot unde se duce o companie în faliment, cei care au dus-o trebuie să plece”, a explicat ministrul Economiei.

Întrebat cum va face acest lucru concret, dacă va sesiza Parchetul, Irineu Darău a răspuns:

”Depinde: de la caz la caz. Sunt unii manageri temporari, acolo soluţia este foarte simplă şi pot fi înlocuiţi. Acolo unde sunt lucruri în neregulă din punct de vedere legal, fără îndoială nu voi avea...(...) Acolo unde sunt culpe, nu voi avea nicio ezitare să trag la răspundere vinovaţii, dar vă daţi seama că eu sunt într-o perioadă în care în primul rând voi analiza rapid împreună cu profesioniştii din minister, împreună cu experţi şi din afară cu care mă voi uita pe cifrele concrete, repet, reci ale companiilor de stat şi apoi voi lua decizii”.

Darău a mai fost întrebat despre sentimentul de inechitate din societate, în condiţiile în care cetăţenilor li se cere să facă sacrificii şi există companii de stat cu pierderi, conduse de manageri care au salarii uriaşe.

”Eu cred că la mai multe niveluri se face dreptate în aceste luni, într-adevăr, cu nişte luni întârziere faţă de ce am fi dorit cu toţii, dar aici mai depinde şi de acordul între toate forţele coaliţiei. Să ştiţi că pe ce înseamnă guvernanţa companiilor de stat avem nişte obligaţii foarte dure şi, din câte ştiu eu, nenegociabile la nivel european privind AMEPIP-ul şi privind aceste selecţii. Deci cred că acolo, undeva spre sfârşitul lunii martie, deci în primăvară, este un termen foarte important, până la care încercăm să găsim soluţii peste tot şi să se încheie cu bine cât mai multe concursuri. Acum, eu cred că oamenii înţeleg complexitatea unei companii de stat, înţeleg că uneori ceea ce s-a stricat în 10-20 de ani, e greu să reînnozi în câteva luni, după cum înţelem că acolo sunt şi angajaţi. Acolo sunt şi industrii sensibile, de exemplu industria de apărare, deci nu te poţi mişca precum un elefant în magazinul de porţelanuri”, a mai declarat ministrul Economiei.

În 2026 impozitele pe locuințe vor crește mai mult decât de obicei, a decis Guvernul. Taxele se vor mări cu aproape 80%, însă au fost eliminate reducerile în funcție de vechimea locuinței, așa că în unele cazuri, creșterea va fi dublă sau chiar triplă.

