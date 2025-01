Au apărut noi imagini din centrele pentru copii cu dizabilități din Mureș: Magaziile și bucătăriile erau pline de mucegai

O inspecție efectuată la sfârșitul acestei săptămâni a dezvăluit faptul că aceștia ar fi fost prost îngrijiți și ţinuţi încuiați.

În acest caz a fost deschisă și o anchetă penală.

După ce au fost prezentate imagini din camerele centrelor, luni au apărut înregistrări din magazii și bucătării, făcute de către inspectorii Consiliului de Monitorizare. Pe rafturi au fost găsite alimente expirate iar în spațiile de depozitare pereții sunt plini de umezeală și mucegai, susțin aceștia.



Emanuel Gabriel Botnariu, Președinte al Consiliului de Monitorizare: ”Urmează să verificăm cheltuielile care s-au făcut, pentru că am înțeles că este vorba despre foarte mulți bani care s-au dus atât pe salarii cât și cheltuieli materiale, nu avem certitudinea că acești bani au fost cheltuieli cum trebuie. Astăzi au găsit inspectorii alimente expirate, mizerie în blocul alimentar. I-aș invita în prmul rând la masă acolo să mănânce din aceste alimente expirate și mucegăite”.

Cei de la Consiliul de Monitorizare, autoritate autonomă sub control parlamentar, susțin că vor verifica și decesele a trei copii în vârstă de doar unu, doi, și respectiv 4 ani.

În tot acest timp, o comisie de la Autoritatea Națională a protecției copilului verifică condițiile din cele patru centre și evaluează modul în care sunt îngrijiți copiii cu dizabiltăți severe.

Doru Constantin, purtător de cuvânt DGASPC Mureș: ”Începând de luni corpul de control al ANPDCA se află la serviciile sociale vizate. Vor realiza verificări destul de ample, realitatea prezentată este exagerată, copii au condiții pentru a fi îngrijiți și ocrotiți la noi în centre. Acești copii nu vor fi mutați, cele patru centre vizate de control sunt 63 de copii cu dizabilități severe care au nevoie de îngrijire specială”.

Tot astăzi, autoritățile locale au ținut să precizeze că -potrivit lor- în centre ar fi, totuși, condiții decente.



Peter Ferenc, președintele CJ Mureș: ”Eu am fost prezent la toate aceste centre, am văzut că este un mediu sănătos acolo, bineînțeles raportat la starea de sănătate al copiilor. Nu este hotel de patru stele”.



Pe de altă parte, cei de la centru de resurse juridice spun că vor continua să sesizeze toate organele competente.



Georgiana Pascu, reprezentant Centrul de Resurse Juridice: ”Dacă ne uităm cel puțin la imaginile surprinse și care nu pot fi contestate sub nicio formă din ultimele 48 de ore. Aș spune că faptele vorbesc de la sine, imaginile vorbesc de la sine, în fața noastră a fost tras voalul de pe ușile de acces de la două dormitoare, unde copii stăteau pe întuneric cu ochii deschiși, nu aveau acces la toaletă, apă, erau închiși pur și simplu”.

În acest caz a fost deschisă o anchetă penală pentru rele tratamente aplicate minorilor, preluată de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Mureș.



