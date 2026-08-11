Și modul de preparare diferă puțin. Pentru ajvar, ardeii copți se curăță, se mărunțesc și se gătesc cu ulei, oțet și foarte puține condimente, tocmai pentru ca gustul lor să rămână în centrul rețetei. La zacuscă , ceapa se călește separat, apoi se adaugă vinetele, ardeii și roșiile , iar totul fierbe încet până când compoziția scade, iar uleiul începe să se vadă la suprafață. Totuși, nici ajvarul, nici zacusca nu au o singură rețetă obligatorie. Fiecare familie poate schimba proporțiile, poate adăuga sau elimina anumite ingrediente și poate obține o pastă mai fină, mai grunjoasă, mai dulce sau mai picantă.

În ajvar, ardeiul roșu este ingredientul principal, așa că aroma de ardei copt se simte mult mai clar. Zacusca are o compoziție mai bogată, în care vinetele, ceapa și sosul de roșii sunt la fel de importante, iar gustul este completat adesea cu foi de dafin și piper. Din acest motiv, ajvarul este de obicei mai fin, mai dulceag și uneori mai afumat, în timp ce zacusca seamănă mai mult cu o tocăniță de legume fiartă până devine densă și ușor de întins pe pâine.

Ajvarul și zacusca românească au la bază legume coapte și se gătesc lent, până când compoziția scade și capătă consistența unei paste. Chiar dacă la prima vedere par asemănătoare, gustul lor este destul de diferit, mai ales din cauza proporțiilor dintre ingrediente.

Pregătirea ajvarului este legată mai ales de toamnă, când ardeii sunt copți și au mult gust. În multe familii, se fac cantități mari. Rudele sau vecinii coc ardeii, îi curăță, îi toacă și amestecă pasta timp de mai multe ore, apoi o pun în borcane pentru lunile următoare.

Ajvarul este răspândit în Serbia, Macedonia de Nord, Croația, Bosnia și Herțegovina, Kosovo și în alte regiuni apropiate. Rețeta nu este identică peste tot. Unele variante sunt mai dulci, altele mai picante, iar textura poate fi fină sau ușor grunjoasă.

În unele rețete se adaugă vinete , usturoi , oțet sau ardei iute . Cantitățile diferă de la o zonă la alta și chiar de la o familie la alta. Totuși, ardeiul copt trebuie să rămână ingredientul principal și să se simtă cel mai mult. Originea exactă a ajvarului nu poate fi legată fără îndoială de o singură țară. Preparatul este asociat mai ales cu Serbia și Macedonia de Nord, dar este făcut și considerat tradițional în mai multe zone din Balcani. Numele său apare în Belgrad încă din secolul al XIX-lea, iar una dintre primele rețete scrise cunoscute se găsește într-o carte de bucate sârbească din aceeași perioadă.

Ajvarul este un preparat făcut în principal din ardei roșii copți . Poate fi servit ca sos, garnitură sau întins pe pâine. Ardeii se coc pe foc ori pe grătar, se curăță, apoi se gătesc împreună cu ulei până când se obține o pastă groasă și aromată.

Ingredientele de bază

Pentru o porție de ajvar făcut în casă ai nevoie de aproximativ un kilogram de ardei roșii dulci, 350 de grame de vânătă, patru sau cinci căței de usturoi, 60 de mililitri de ulei de floarea-soarelui sau de măsline, o lingură de oțet alb și sare. Dacă îți place mâncarea picantă, poți pune puțin ardei iute sau un vârf de cuțit de piper cayenne.

Ardeiul este cel care dă gustul principal, dulceața și culoarea intensă, în timp ce vânăta îngroașă compoziția și o face mai cremoasă. Uleiul ajută ingredientele să se lege, iar oțetul taie puțin din dulceața ardeilor și face gustul mai echilibrat. Rețeta poate fi însă adaptată destul de ușor. Unele variante tradiționale conțin doar ardei, ulei, sare și oțet, în timp ce altele adaugă vinete, usturoi sau chiar puțin zahăr. Important este ca ardeiul copt să rămână ingredientul care se simte cel mai bine, iar uleiul să fie adăugat treptat, doar cât să lege pasta fără să o facă grea.

Sarea se pune puțin câte puțin, mai ales spre final, fiindcă gustul devine mai puternic pe măsură ce legumele scad. La fel se procedează și cu ardeiul iute, care este mai ușor de controlat dacă este adăugat în cantități mici, după ce pasta este aproape gata.

Cum să alegi cei mai buni ardei pentru Ajvar

Pentru ajvar sunt potriviți ardeii lungi, dulci și cărnoși, cunoscuți în Balcani sub numele de roga sau „bull’s horn”. Aceștia se coc uniform, se curăță ușor după ce au fost copți și au suficientă pulpă pentru a obține o pastă groasă, dulce și aromată. Pentru că au mai puțină apă, timpul de fierbere este mai scurt, iar din aceeași cantitate de ardei obții mai mult ajvar.

Dacă nu găsești acest soi, poți folosi fără probleme ardei kapia sau ardei grași roșii, cu pereți cât mai groși. Alege ardei complet copți, de culoare roșie, tari, lucioși și grei pentru mărimea lor, deoarece aceștia au mai multă pulpă și un gust mai dulce. Evită ardeii moi, zbârciți, loviți sau cu pete, pentru că pot avea porțiuni stricate și mai puțină pulpă bună. Este mai bine să alegi ardei de aproximativ aceeași mărime, astfel încât să se coacă în același timp și să îi poți curăța mai ușor.

Cum se prepară Ajvarul de casă pas cu pas

Spală bine ardeii și vânăta, apoi șterge-i sau lasă-i să se usuce. Înțeapă vânăta de câteva ori cu furculița, pentru ca aburul să poată ieși în timpul coacerii și să nu crape. Este bine să pregătești dinainte un vas cu capac, o tavă în care să lași legumele la scurs și o cratiță largă, cu fund gros, scrie Silkroadrecipes.com.

Coace ardeii și vânăta pe grătar, pe plită sau în cuptor. Ardeii trebuie întorși pe toate părțile, până când coaja se înnegrește bine, fără ca pulpa să se ardă, iar vânăta trebuie să devină moale în interior. Coacerea pe foc sau pe cărbuni dă un gust afumat mai puternic, în timp ce varianta la cuptor este mai comodă și oferă o aromă ceva mai delicată.

Pe măsură ce ardeii sunt gata, pune-i fierbinți într-un vas și acoperă-i cu un capac. Lasă-i acolo aproximativ 20 de minute, deoarece aburul format va desprinde coaja și îi va face mult mai ușor de curățat.

Îndepărtează apoi pielița, cotoarele și semințele, dar nu spăla ardeii sub jet de apă. Prin spălare se pierde o parte din gustul de copt și din sucul aromat strâns în timpul coacerii. Taie vânăta pe lungime și scoate miezul cu o lingură, apoi lasă pulpa de ardei și de vânătă la scurs timp de 20-30 de minute, mai ales dacă legumele sunt foarte apoase. Dacă păstrezi prea mult lichid, ajvarul va avea nevoie de mai mult timp pe foc până când se va îngroșa.

Trece legumele prin mașina de tocat sau mărunțește-le puțin în robot, fără să le transformi într-un piure complet lichid. Ajvarul trebuie să fie fin și ușor de întins, dar să își păstreze puțin textura. Amestecă ardeii și vânăta cu usturoiul, o parte din ulei, oțetul și sarea, apoi pune pasta într-o cratiță largă, cu fund gros. Fierbe totul la foc mic timp de 20-30 de minute și adaugă restul uleiului treptat, în timp ce amesteci des, mai ales pe fundul vasului, pentru ca pasta să nu se lipească.

Ajvarul este gata când devine dens, lucios și se întinde ușor, fără să lase apă pe farfurie. La final, gustă și mai adaugă sare, oțet sau ardei iute, în funcție de cum îți place. Dacă pasta este prea subțire, mai las-o câteva minute pe foc, iar dacă este prea groasă, pune puțin ulei, nu apă. Lasă ajvarul să se răcească înainte de servire.

Cum se păstrează Ajvarul pentru iarnă și cum îl poți servi

După ce s-a răcit, pune ajvarul într-un recipient curat, care se închide bine, și păstrează-l la frigider. În aceste condiții, poate rezista până la două săptămâni, însă este bine să folosești de fiecare dată o lingură curată, pentru a nu introduce în recipient resturi sau umezeală. Pentru o perioadă mai lungă, îl poți împărți în cutii mici și congela. Lasă puțin spațiu liber în recipiente, fiindcă pasta își mărește volumul atunci când îngheață, iar când vrei să o consumi, mută porția în frigider și las-o să se dezghețe încet.

Dacă vrei să păstrezi ajvarul în borcane, la temperatura camerei, trebuie să urmezi o rețetă de conservare verificată. Ajvarul este o pastă groasă, făcută din legume cu aciditate scăzută, iar căldura ajunge mai greu în centrul borcanului. Din acest motiv, simpla turnare a pastei fierbinți în borcane sau încălzirea lor în cuptor nu oferă automat siguranță pentru păstrarea pe termen lung.

Ajvarul poate fi servit rece sau la temperatura camerei, pe pâine prăjită, lipie ori în sandvișuri. Se potrivește bine cu brânzeturi, ouă, cartofi, legume crude, pizza și carne la grătar, mai ales cu ćevapi sau cârnați, dar poate fi folosit și ca sos pentru paste, ca bază pentru un dressing sau ca dip pentru biscuiți sărați.

De ce se numește „caviarul” vegan din Balcani

Numele are atât o explicație legată de limbă, cât și una care ține de felul în care a fost privit acest preparat în timp. Cuvântul „ajvar” este apropiat de termenul turcesc „havyar”, care înseamnă icre sărate sau caviar, iar una dintre teorii spune că pasta de ardei a ajuns să înlocuiască, cel puțin ca valoare culinară, caviarul de sturion, devenit tot mai rar în zona Dunării, potrivit Balkansight.com.

În timp, ajvarul a căpătat și el un loc important pe mesele din Balcani, mai ales prin gustul său bogat și prin munca depusă pentru pregătirea lui. Este numit și „caviar vegan” pentru că are o textură cremoasă, o aromă puternică și este făcut doar din ingrediente vegetale. Deși pornește de la legume obișnuite, poate transforma o simplă felie de pâine într-o gustare foarte gustoasă, iar culoarea intensă și luciul dat de ulei fac această comparație și mai ușor de înțeles.