Sindicatul precizează că ultima ofertă formulată de BRD pentru noul Contract Colectiv de Muncă a fost respinsă de peste 95% dintre salariaţii care au participat la consultare, scrie Agerpres.

Potrivit organizaţiei sindicale, principalele revendicări rămase nesoluţionate vizează păstrarea drepturilor existente în precedentul Contract Colectiv de Muncă, precum şi ajustări punctuale, în special pentru salariaţii cu venituri mai mici.

Ce revendicări au sindicaliștii

Printre revendicări se numără menţinerea protecţiilor privind salariile compensatorii în cazul concedierilor pentru motive care nu ţin de persoana salariatului, păstrarea unei compensaţii în cazul încetării contractului pentru necorespundere profesională, menţinerea voucherelor de vacanţă la nivelul iniţial negociat pentru acest an şi creşterea valorii tichetelor de masă fără condiţionarea acesteia de reducerea altor drepturi.

De asemenea, Sindicatul Impact solicită majorarea salariilor mai mici de 6.500 de lei brut (3802 lei net), menţinerea şi actualizarea decontării transportului, majorarea contribuţiei băncii la Pilonul III de pensii şi menţinerea protecţiilor privind pauza de masă în unităţile cu personal redus.

Sindicatul susţine că acţiunea are loc într-un context în care BRD a publicat rezultate financiare şi comerciale solide pentru primul semestru al anului 2026. Potrivit comunicatului, banca a raportat un profit net de 784 milioane de lei în primul semestru, un ROE de 17% excluzând taxa pe cifra de afaceri, o creştere de 12% a portofoliului de credite şi poziţii solide de lichiditate şi capital.

Câți angajați a pierdut în 6 luni

În acelaşi timp, documentele financiare invocate de sindicat arată că numărul angajaţilor activi ai băncii a scăzut de la 4.965 la 31 decembrie 2025 la 4.641 la 30 iunie 2026, respectiv cu 324 de persoane, în timp ce cheltuielile cu personalul au scăzut cu 8,3% în primul semestru al anului 2026 faţă de perioada similară a anului trecut.

Sindicatul Impact afirmă că reducerea personalului şi presiunea comercială tot mai mare asupra angajaţilor contribuie la accentuarea tensiunilor din organizaţie. Potrivit unei estimări interne citate în comunicat, la 30 iunie 2026, peste 80% din personalul din vânzări retail era încadrat ca neatingând nivelul minim de target solicitat.

Organizaţia sindicală precizează că greva de avertisment nu este îndreptată împotriva clienţilor şi îşi exprimă regretul faţă de eventualele neplăceri provocate acestora.

Sindicatul Impact afirmă că rămâne deschis dialogului şi identificării unei soluţii negociate şi că greva de avertisment poate fi evitată dacă banca îşi modifică oferta şi prezintă o propunere care să răspundă revendicărilor salariaţilor.

"Salariaţii BRD nu cer privilegii. Cer respect, predictibilitate şi păstrarea drepturilor negociate", se arată în comunicatul Sindicatului Impact.

În clasamentul celor mai mari bănci din România după valoarea activelor, BRD - Groupe Société Générale a coborât pe locul 5 în anul 2025.