Producătorul de cipuri a anunțat că a încheiat acorduri cu Apollo, BlackRock, Blackstone, Brookfield, Goldman Sachs și KKR, iar investitorii tratează, pentru prima dată, infrastructura și echipamentele pentru AI – denumite adesea „compute” (putere de calcul) – ca pe o clasă distinctă de active.

„În AI, puterea de calcul înseamnă venituri. Reunim cei mai importanți furnizori de capital pe termen lung din lume pentru a finanța independent infrastructura AI”, a declarat directorul general al Nvidia, Jensen Huang.

Fondurile vor fi direcționate atât către proiectele proprii ale Nvidia, cât și către cele dezvoltate împreună cu partenerii săi.

Proiectele finanțate vor include, cel mai probabil, construirea unor noi centre de date capabile să găzduiască, să opereze și să răcească mii de cipuri utilizate pentru procesarea datelor și operațiunilor de inteligență artificială.

De asemenea, investițiile vor susține construirea unor noi fabrici pentru producerea cipurilor AI necesare acestor sisteme și pentru creșterea disponibilității lor pe piață.

„Puterea de calcul a devenit un activ de infrastructură critic”, au declarat într-un comunicat comun Joe Bae și Scott Nuttall, directorii executivi ai KKR. „Pe măsură ce ne-am extins investițiile în infrastructură digitală, am învățat că adevărata provocare nu este ambiția, ci implementarea.”

Practic, toate marile companii din tehnologie și inteligență artificială utilizează cipurile Nvidia, cunoscute drept unități de procesare grafică (GPU), pentru a-și alimenta serviciile, platformele AI și chatbot-urile.

„Nvidia este o companie uriașă și produce cipurile de care are nevoie întreaga industrie AI. Ea trebuie să continue să susțină dezvoltarea inteligenței artificiale”, a declarat pentru BBC Jane Sydenham, manager senior de investiții la Rathbones.

Totuși, aceasta avertizează: „Îngrijorarea este că tot mai mulți bani sunt direcționați către aceste proiecte. Vor genera toate randamentele așteptate în viitor?”

Infrastructură critică pentru viitorul AI

Printre companiile care folosesc cipurile Nvidia se numără Google, Meta, Amazon, Microsoft, SpaceX, Tesla, OpenAI și Anthropic.

Aceste companii au investit împreună peste 1.000 de miliarde de dolari în numai trei ani în proiecte și infrastructură pentru inteligența artificială, iar cheltuielile sunt așteptate să continue să crească. Cererea uriașă pentru cipurile și serviciile Nvidia a determinat o creștere de cinci ori a valorii bursiere a companiei în ultimii trei ani.

Într-un comunicat publicat luni, Jensen Huang a subliniat că rolul Nvidia de producător de cipuri a reprezentat doar începutul.

„Astăzi contribuim la crearea unei noi categorii de infrastructură productivă și investibilă: fabricile de inteligență artificială”, a afirmat acesta.

Prin accesul la finanțarea oferită de băncile și investitorii parteneri, Nvidia și colaboratorii săi vor putea accelera și extinde investițiile în infrastructura necesară dezvoltării AI.

Jim Zelter, președintele Apollo, instituție care administrează active de peste 1.000 de miliarde de dolari, a concluzionat: „Puterea modernă de calcul a devenit o clasă de active rară și esențială pentru funcționarea economiei.”