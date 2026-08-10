Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Buzău se aflau, pe 9 august, în exercitarea atribuțiilor de monitorizare și control al traficului rutier, când au depistat autoturismul care circula cu viteză excesivă.

Aparatul radar a înregistrat o viteză de 172 km/h, pe un sector de drum unde limita legală era mult mai mică. Polițiștii au oprit imediat autoturismul pentru verificări.

La volan se afla un bărbat vizibil agitat, care le-a explicat agenților că se deplasa de urgență către o unitate medicală.

Pe scaunul din dreapta se afla tatăl șoferului, care prezenta răni deschise după ce fusese mușcat de un câine. Bărbatul avea nevoie de îngrijiri medicale imediate.

Având în vedere situația, polițiștii au decis să intervină pentru ca bărbatul rănit să ajungă cât mai repede la spital. Echipajul a escortat autoturismul, în regim de urgență, până la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Buzău.

Bărbatul rănit a fost predat în siguranță cadrelor medicale, care i-au acordat îngrijirile de specialitate.

Șoferul nu a scăpat însă de sancțiune. Acesta a fost amendat contravențional, conform prevederilor O.U.G. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, pentru depășirea limitei legale de viteză.

IPJ Buzău atrage atenția că, deși viața și urgențele medicale au prioritate, viteza excesivă poate pune în pericol siguranța tuturor participanților la trafic.

Polițiștii recomandă cetățenilor ca, în situații medicale critice, să apeleze numărul unic de urgență 112 pentru a solicita sprijinul echipajelor specializate.