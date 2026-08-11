Bătrânul lucrase într-o bancă înainte de a deveni colecționar și comerciant de timbre. Colecția sa era extrem de valoroasă, incluzând piese de anticariat, unele datând încă din 1840, potrivit fiicei vitrege, aceasta ar putea valora aproximativ 200.000 de lire sterline (circa 233.700 de euro). Cu toate acestea, conform informațiilor publicate de publicația The Sun, menajera și îngrijitoarea bătrânului a ajuns să o cumpere de la acesta înainte ca el să moară pentru suma simbolică de doar o liră sterlină (aproximativ 1,17 euro), relatează Noticias Trabajo.

Vânzarea colecției de timbre nu a fost singura decizie a bătrânului care a stârnit neînțelegeri. În primul său testament, redactat în 2007, el decisese să își împartă averea între cei trei copii ai săi și cei trei copii vitregi. Însă în 2019, după ce a suferit o căzătură gravă în casă și a fost spitalizat, a întocmit un alt testament prin care lăsa câte 15.000 de lire sterline (aproximativ 17.500 de euro) fiecăruia dintre cei trei copii și uneia dintre fiicele vitrege, în timp ce restul averii, evaluată la aproximativ 250.000 de lire sterline (circa 292.000 de euro), îi revenea îngrijitoarei. În 2020, testamentul a fost modificat din nou pentru a reduce și mai mult partea de moștenire lăsată fiicei vitrege, care urma să primească doar o liră sterlină.

Ce susține fiecare parte

Așadar, după decesul bătrânului, fiica vitregă a atacat decizia în instanță, susținând că împărțirea bunurilor nu reflecta adevăratele dorințe ale tatălui ei vitreg. Ea a afirmat că acesta era „confuz și avea un nivel redus de conștiență” în timpul spitalizării și a lăsat să se înțeleagă că menajera ar fi fost martoră la modificarea ultimului testament.

Potrivit avocaților acesteia, menajera a fost cea care a contactat specialiștii pentru a veni la spital și a jucat un rol „semnificativ” în tot acest proces. De asemenea, li se pare izbitor faptul că noul testament reprezenta o schimbare radicală față de cel din 2007, în care intenția inițială era de a împărți averea întregii familii.

Angajata, la rândul ei, respinge aceste acuzații și susține că relația sa cu bătrânul a fost mult mai mult decât cea a unei simple menajere, deoarece timp de ani de zile a avut grijă de el, l-a însoțit la târgurile de timbre și l-a ajutat în numeroase alte privințe.

Apărarea femeii mai susține că bătrânul a decis să reducă moștenirea fiicei vitrege din cauza unui comportament pe care l-a considerat „lipsit de respect și tulburător”, inclusiv faptul că aceasta ar fi schimbat yalele casei în timp ce el se afla internat în spital.

Din acest motiv, avocații ei susțin că bătrânul știa perfect ce face când a semnat atât testamentul din 2019, cât și modificarea din 2020.

Acum rămâne la latitudinea instanței să decidă dacă ultimele dorințe vor fi respectate sau dacă există suficiente semne de întrebare cu privire la circumstanțele în care un bărbat care inițial dorea să-și împartă averea cu familia a ajuns să lase o mare parte dintr-o moștenire de aproximativ 292.000 de euro și o colecție de timbre de peste 230.000 de euro propriei menajere.