Au început procedurile pentru oprirea Centralei Nucleare de la Cernavodă. Anunțul Miniserului Energiei

În plus, Dispecerul Energetic Național monitorizează permanent producția, consumul, rezervele disponibile și posibilitățile de schimb transfrontalier, astfel încât măsurile să fie activate gradual, în funcție de necesitățile reale ale sistemului. Limitarea în tranșe a consumului pentru anumiți mari consumatori industriali, în intervalul 19:00-23:00, este ultima măsură în ordinea de prioritate și ar putea fi aplicată doar dacă evoluția Sistemului Electroenergetic Național o va impune, iar celelalte opțiuni disponibile nu vor fi suficiente. Consumatorii casnici nu sunt vizați de mecanismul de limitare a consumului.

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Necesarul va fi acoperit prin utilizarea posibilităților de import din sistemele energetice regionale și europene, precum și prin activarea unor resurse suplimentare de producție la nivel național. În acest sens, grupul energetic Rovinari 4 al Complexului Energetic Oltenia va fi scos din rezervă și pus la dispoziția Sistemului Electroenergetic Național. De asemenea, va fi utilizată, în limitele tehnice și ale resursei de apă disponibile, capacitatea suplimentară de producție a Hidroelectrica, transmite Ministerul Energiei.

Trebuie precizat că odată cu oprirea reactorului 2, România ar rămâne fără producție de energie nucleară, iar în sistem ar dispărea o capacitate de aproximativ 1.400 MW asigurată în mod normal de cele două reactoare ale centralei. Cele două unități de la Cernavodă energia nucleară asigurau aproximativ 18%-20% din producția de energie a României, după cum arată datele Romatom.

Autoritățile dau asigurări că au pregătit măsurile necesare pentru compensarea energiei care nu va mai fi produsă de Unitatea 2 și pentru menținerea echilibrului Sistemului Electroenergetic Național.

„Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă a inițiat procedurile tehnice premergătoare opririi controlate a Unității 2, pe fondul debitului foarte scăzut al Dunării și al evoluției nivelului apei în zona de aspirație a pompelor de răcire. Este vorba despre proceduri uzuale și preventive, specifice pregătirii în condiții de siguranță a opririi unei unități nucleare. Acestea nu indică existența unui incident la nivelul centralei, ci fac parte din măsurile tehnice aplicate atunci când parametrii de funcționare impun pregătirea pentru o oprire controlată. În condițiile în care prognoza privind debitul Dunării se menține nefavorabilă, oprirea controlată a Unității 2 este așteptată în cursul acestei săptămâni”, transmite Ministerul Energiei.

Expert: Consumatorii casnici nu ar trebui să fie afectaţi de închiderea reactoarelor de la Cernavodă

Consumatorii casnici nu ar trebui să fie afectaţi, în cazul în care reactorul 2 ar fi scos din funcţiune, asta în condițiile în care reactorul 1 a fost închis la finalul lunii iulie, a explicat preşedintele Asociaţiei Energia Inteligentă, Dumitru Chisăliţă, citat de Agerpres.

„Dacă se va scoate totuşi Unitatea 2 din funcţiune, în mod normal consumatorii casnici nu ar trebui să aibă de suferit, pentru că noi avem la vârf de consum undeva între 3.000 - 3.500 MWh la nivelul consumatorilor casnici. Avem o producţie fără Cernavodă care depăşeşte 5.000 - 5.400 MWh. Asta arată că în mod normal n-ar trebui să fie afectaţi consumatorii casnici”, a spus Chisăliţă.

El a fost întrebat dacă alimentarea cu energie electrică a consumatorilor casnici ar putea fi raţionalizată în cazul în care Reactorul 2 de la Cernavodă va fi închis.

În ceea ce privește impactul opririi producției de energie nucleară asupra prețurilor plătite de consumatorii casnici, expertul a subliniat că acesta va depinde decisiv de modul opririi: anticipată sau accidentală.

În primul scenariu, respectiv oprirea Reactorului 2 este anunţată cu o zi înainte, piaţa va introduce pierderea celor 700 MWh direct în ofertele PZU (Piaţa pentru Ziua Următoare - n. r.). În acest context, estimările sunt: un preţ mediu PZU de 850 - 1.050 lei/MWh şi de 850 - 1.050 lei/MWh vârfuri seara, dacă importurile sunt suficiente şi există o reducere suplimentară a consumului; 1.000 - 1.400 lei/MWh preţ mediu PZU şi 2.500 - 4.500 lei/MWh vârfuri seara dacă importurile sunt limitate, dar fără deficit fizic; 1.300 - 1.800 lei/MWh preţ mediu PZU şi 4.500 - 5.000 lei/MWh vârfuri seara în caz de importuri saturate şi producţie solară/eoliană redusă; peste 1.800 lei/MWh preţ mediu PZU, posibil peste 5.000 lei/MWh în intervale izolate seara, în caz de deficit regional simultan şi lipsă de rezervă.

„Acestea sunt intervale de scenariu, nu prognoze punctuale. Preţul nu va creşte uniform în toate orele: la prânz, fotovoltaicul poate limita scumpirea; între 19:00 şi 23:00, impactul va fi maxim; noaptea, lipsa producţiei nucleare continue va menţine preţurile ridicate, iar în weekend, reducerea consumului ar putea tempera creşterea”, arată Dumitru Chisăliţă.

În cel de-al doilea scenariu, conform căruia Reactorul 2 se opreşte brusc, prima reacţie nu va apărea pe PZU, deoarece PZU pentru ziua respectivă este deja închisă. Astfel, şocul se va transfera imediat în: piaţa intrazilnică; piaţa de echilibrare; activarea rezervelor; importuri de avarie; reducerea sau întreruperea consumului industrial.

„Preţul PZU din ziua respectivă poate rămâne aparent neschimbat, deşi costurile reale ale sistemului explodează în piaţa de echilibrare. Abia pentru ziua următoare oprirea se va reflecta complet în PZU. De aceea, o oprire accidentală ar putea produce pentru câteva ore preţuri foarte mari în echilibrare fără ca publicul să vadă imediat aceeaşi explozie pe OPCOM-PZU”, subliniază specialistul.

El atrage atenţia că Reactorul 2 nu livrează doar 700 MWh, ci livrează: permanent; inclusiv noaptea; fără dependenţă de vânt sau soare; cu un cost variabil redus; fără consum de gaze; fără certificate CO2; fără necesitatea importurilor.

„Numai costul suplimentar angro al înlocuirii Reactorului 2 s-ar putea situa între aproximativ 7 şi 12 milioane lei pe zi, fără piaţa de echilibrare, congestii şi costurile întreruperii industriei”, a susţinut Chisăliţă.

Potrivit acestuia, importul nu poate rezolva singur problema, întrucât România importa deja în unele ore aproximativ 1.700 MWh, iar adăugarea altor 700 MWh ar duce necesarul teoretic spre 2.400 MWh şi în orele cu producţie regenerabilă redusă chiar peste acest nivel.