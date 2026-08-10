„Până la urmă, l-am boscorodit pe Bolojan. A făcut bine cu reducerea de cheltuieli. A greșit foarte tare introducând taxe suplimentare în economie. Dar a realizat obiectivul să reducă deficitul cu un procent de PIB”, a declarat Traian Băsescu la TVR Info.

Fostul președinte consideră că reducerea deficitului a contribuit la menținerea României în categoria recomandată investițiilor de către agențiile internaționale de rating.

„Ceea ce a făcut ca agențiile să nu ne ducă la categoria nerecomandată pentru investiții”, a explicat Băsescu.

România, la limită să fie retrogradată la categoria „junk”

Declarațiile fostului președinte vin după ce România a scăpat din nou de retrogradarea la categoria „junk”. Săptămâna trecută, agenția Moody's a reconfirmat ratingul suveran al României, însă a menținut perspectiva negativă.

Astfel, România rămâne pe ultima treaptă recomandată investițiilor, într-un moment în care situația finanțelor publice continuă să fie atent urmărită de agențiile de rating.

Decizia Moody's a fost salutată de președintele Nicușor Dan. Acesta a subliniat, într-o postare pe Facebook, că menținerea ratingului este rezultatul unui efort comun al cetățenilor și al mediului de afaceri.

Și ministrul interimar al Finanțelor a reacționat după anunțul agenției de rating, dar a avertizat că riscurile pentru România rămân ridicate.

Fitch a menținut și ratingul României

România a trecut printr-un test similar cu aproximativ o săptămână înainte, când agenția Fitch a decis, la rândul său, să mențină ratingul țării.

Agenția a transmis însă că o retrogradare ar putea avea loc dacă situația finanțelor publice se înrăutățește.

Următorul test important pentru România este evaluarea agenției Standard & Poor's, programată peste aproximativ o lună.