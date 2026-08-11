Potrivit unui comunicat al CNA, întrunit în şedinţă publică, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul de monitorizare întocmit de Direcţia Control pentru conţinuturi referitoare la subiectul "Ambulanţa Neagră" sau "Salvarea Neagră", identificat pe mai multe conturi din platforma TikTok, raportul cuprinzând 57 de linkuri (autosesizări) şi 33 de linkuri suplimentare către materiale audiovizuale pe aceeaşi temă.

În aceeaşi şedinţă, membrii Consiliului au analizat un material postat în data de 7 august pe contul de Facebook Bales Victor, care conţine un fragment dintr-un interviu acordat de preşedinta Maia Sandu, având suprapus comentariul "Iar Bolojan s-a executat şi în fiecare seară trimite peste 700 MW către Republica Moldova, îndemnându-i pe cetăţenii români să facă economie!".

"Constatând încălcarea dispoziţiilor art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului 504/2002, Consiliul a hotărât să emită decizii privind ordinul de a acţiona împotriva conţinutului ilegal pentru materialele analizate. Potrivit prevederilor legale invocate, 'Toţi furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să asigure informarea obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a faptelor şi evenimentelor şi să favorizeze libera formare a opiniilor'", se precizează în comunicat.