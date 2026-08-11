Liderul UDMR a fost întrebat de unde ar urma să vină banii pentru creşterile salariale după aprobarea noii legi, iar el a spus că, în acest moment, nu există clarificări.

"Nu avem răspuns în acest moment şi mai ales nu ştim cum au fost distribuite cele 12 miliarde, între ce categorii socio-profesionale, de la Educaţie, la Sănătate, la Administraţie, la Ordine şi apărare publică. Deci, nu avem deocamdată un film, o poză, unde au fost distribuiţi aceşti bani. Deci, pentru mine, deocamdată, sunt mai multe întrebări decât răspunsuri", a declarat Kelemen Hunor, marţi, la Parlament, conform Agerpres.

Liderul UDMR a subliniat că fără o majoritate politică solidă în Parlament proiectul "nu are cum să iasă bine".

"Dacă ajunge fără un acord politic, fără o majoritate politică în Parlament nu are cum să iasă bine. Pentru că aici, imediat, apar o grămadă de amendamente, unele, poate, acceptabile, altele poate mai puţin şi nu se poate cu un proiect de această anvergură fără această majoritate. Deci, eu nu aş încuraja pe nimeni să vină cu proiectul Legii salarizării în Parlament fără un acord politic prealabil. Pe de altă parte, sigur, dacă nu reuşim să adoptăm acest proiect de lege în acest moment, dezechilibrele din sistem rămân, dar, oricum, anul viitor se va face o majorare de 7%-8%, în funcţie de datele de la Institutul de Statistică pe inflaţie, dar rămân dezechilibrele. Eu aş vrea această lege să fie adoptată în această sesiune extraordinară sau săptămâna viitoare, dar trebuie să avem răspunsuri la aceste întrebări, pentru că dacă noi adoptăm proiectul de lege fără să avem răspunsuri de unde vom lua cele 4 miliarde şi după aceea un guvern care va fi învestit undeva în septembrie, bănuiesc eu, va veni cu majorare de taxe şi impozite am terminat. Deci, nu se poate să iei o decizie privind o astfel de majorare de salarii fără să ştii de resurse înainte să votezi, pentru că după aceea va fi o presiune pe Guvern să găsească resurse şi de unde să găsească resurse Guvernul dacă nu a găsit înainte, sigur, doar prin creştere de taxe cu care eu nu sunt de acord", a declarat Kelemen Hunor.

Preşedintele Nicuşor Dan se va întâlni marţi, la Palatul Cotroceni, cu liderii PSD, PNL, USR şi UDMR pentru discuţii privind proiectul legii salarizării.