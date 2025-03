Plantele care purifică aerul. Ce flori sunt perfecte pentru decorul dormitorului

Plantele din locuința noastră au fost mereu apreciate pentru rolul lor decorativ, însă există și numeroase beneficii practice pe care ele le pot oferi. În plus de asta, unele flori pot fi incluse în decorul dormitorului.

În special, ideea de a avea plante care purifică aerul devine tot mai populară, mai ales atunci când ne dorim un mediu mai sănătos în dormitor. Află cum îți poți transforma dormitorul într-un loc sănătos și relaxant, apelând la plante care purifică aerul și contribuie la un somn mai odihnitor.

Se știe că în timpul somnului avem nevoie de o calitate ridicată a aerului pentru a ne odihni corect și pentru a ne trezi plini de energie. Plantele sunt un sprijin natural în acest sens, fiindcă ele pot contribui la reducerea poluanților din încăpere și la reglarea umidității, oferind o oază de relaxare și prospețime.

Shutterstock

De-a lungul timpului, cercetătorii au studiat felul în care plantele reușesc să elimine anumite substanțe nocive din aer. Multe dintre aceste observații au la bază teoriile potrivit cărora, în procesul lor de respirație și fotosinteză, plantele reușesc să capteze și să descompună particulele dăunătoare, folosindu-le apoi în diferitele etape de creștere și hrănire. Mai mult decât atât, plantele eliberează oxigen și contribuie la reglarea umidității. Câteva dintre plantele care purifică aerul au devenit adevărate vedete și sunt foarte populare în rândul iubitorilor de natură, potrivit mobiera.ro.

Plantele care purifică aerul din casă

Plantele din casă nu doar că adaugă un plus de culoare și viață, dar pot aduce și beneficii importante pentru sănătate. Unele plante sunt excelente pentru purificarea aerului, în timp ce alte plante pot ajuta la combaterea mucegaiului, prevenind apariția acestuia în locuință. Totuși, nu toate plantele sunt potrivite pentru fiecare cameră. De exemplu, există o plantă pe care ar trebui să o eviți cu desăvârșire în dormitor, din cauza impactului pe care îl poate avea asupra calității somnului. Descoperă care sunt plantele pe care trebuie să le ai în casă și care sunt cele care pot crea mai multe probleme decât beneficii.

Limba Soacrei

Când vine vorba despre plante care purifică aerul, o primă și foarte cunoscută alegere este Limba Soacrei (Sansevieria trifasciata). Această plantă are frunze lungi și ascuțite, de un verde intens, ce pot prezenta variații de culoare în funcție de soi. Unul dintre marile avantaje ale acestei plante constă în faptul că se adaptează ușor la diverse condiții de lumină. În plus, se spune că această plantă aduce noroc în casă.

Tolerează bine lumina slabă, dar se dezvoltă frumos și dacă este așezată lângă o fereastră cu lumină indirectă. În plus, nu are nevoie de apă tot timpul, lucru ce o face ideală pentru persoanele care nu au foarte mult timp de dedicat grădinăritului de interior. Pe lângă aspectul estetic modern, Sansevieria este cunoscută pentru capacitatea ei de a transforma dioxidul de carbon în oxigen chiar și pe timp de noapte, ajutând, astfel, la îmbunătățirea calității aerului din dormitor.

Aloe Vera

A doua plantă faimoasă pentru abilitățile sale de curățare a aerului este Aloe Vera. Acest soi, recunoscut pentru gelul din frunzele sale, are capacitatea de a elimina din aer o serie de toxine provenite din vopseluri, produse de curățenie sau alte chimicale. Este ușor de îngrijit, rezistă bine la perioade de secetă și este deosebit de practică pentru cei care își doresc o plantă utilă pe mai multe planuri.

Gelul din frunzele de Aloe Vera poate fi folosit în scop cosmetic, pentru arsuri sau diverse iritații ușoare ale pielii, având proprietăți calmante și regenerante. Totodată, pentru dormitor, Aloe Vera este o alegere inspirată, căci frunzele sale și culoarea verde vibrantă vor da un plus de prospețime spațiului. Nu are nevoie de udări frecvente, fiind recomandat să-i permitem pământului să se usuce între două udări, pentru a evita putrezirea rădăcinilor. În plus, se spune că prezența ei aduce un echilibru energetic, înconjurând încăperea cu un aer proaspăt și luminos.

Shutterstock

Iedera englezească

O altă specie foarte cunoscută pentru proprietățile sale de purificare a aerului este Iedera englezească (Hedera helix). Deși mulți o asociază cu plantele agățătoare de exterior, Iedera englezească s-a dovedit foarte eficientă în reducerea particulelor de mucegai și a unor alergeni din atmosferă. Este o plantă care se dezvoltă rapid, dar care poate fi ținută sub control prin tunderi periodice.

Dacă avem un dormitor luminos, iedera poate fi plasată în ghivece suspendate sau pe etajere înalte, lăsând lăstarii să se extindă într-un mod decorativ. De asemenea, se adaptează și la spații mai puțin luminate, atâta vreme cât primim îndrumarea de a o uda și hrăni cu îngrășăminte corespunzătoare. Deși unii oameni evită iedera din cauza reputației că ar fi invazivă în grădinile exterioare, într-un apartament sau o casă, ea poate fi un aliat de nădejde împotriva poluanților din aer, contribuind la crearea unui mediu plăcut pentru somn.

Shutterstock

Crinul Păcii

Crinul Păcii (Spathiphyllum) este o altă alegere populară pentru cei care caută plante care purifică aerul. Această plantă cu aspect delicat este ușor de recunoscut după florile sale albe, elegante, care apar deasupra frunzelor verde închis. Crinul Păcii are capacitatea de a absorbi compușii organici volatili, cum ar fi acetona, benzenul și formaldehida, făcându-l foarte util în spațiile închise, scrie Greenarium.com.

În plus, poate crește cu succes în zone cu lumină slabă, ceea ce îl face perfect pentru dormitoarele în care nu pătrund întotdeauna razele puternice ale soarelui. E bine totuși să nu îl lăsăm chiar în beznă, ci să îi oferim puțină lumină difuză pentru a se dezvolta corespunzător. Are nevoie de udare moderată, iar frunzele sale pot fi pulverizate cu apă dacă aerul este prea uscat. Este o prezență încântătoare și rafinată, ce aduce un aer proaspăt și relaxant în încăpere.

Shutterstock

Planta Păianjen

Planta Păianjen (Chlorophytum comosum), cunoscută și sub numele de Voalul Miresei, este o alegere excelentă pentru dormitor, fiind recunoscută pentru capacitatea sa de a elimina toxine din aer, inclusiv formaldehida și xilenul. Are frunze lungi și subțiri, colorate în dungi albe și verzi, ceea ce o face să arate foarte plăcut. În plus, se înmulțește rapid prin lăstarii care cresc din planta-mamă, pe care îi putem detașa și replanta în alte ghivece, dacă dorim să avem mai multe exemplare.

Această plantă este foarte rezistentă și versatilă, putând fi amplasată în ghivece agățate sau pe rafturi, de unde frunzele cad în cascadă. Fiind atât de simplu de îngrijit, este potrivită și pentru cei care sunt la început de drum în îngrijirea plantelor, iar faptul că are o putere dovedită de filtrare a aerului o transformă într-o adevărată comoară verde în dormitorul nostru.

Begonia și Feriga de cameră

Begonia și Feriga de cameră (Nephrolepis exaltata) pot fi, de asemenea, pe lista plantelor care purifică aerul. Begonia este mai cunoscută pentru florile sale colorate și aspectul său vesel, în timp ce Feriga de cameră se remarcă prin frunzele bogate, de un verde intens, care creează o atmosferă plăcută și relaxantă.

Ambele pot avea rol decorativ, dar ajută și la îmbunătățirea calității aerului. Este bine de știut, însă, că feriga preferă un mediu umed și puțin umbros, deci îi va prii să fie pulverizată cu apă și așezată într-o zonă unde nu bate soarele puternic. Begonia, în funcție de soi, se simte bine în zone luminoase, dar nu expuse direct razelor solare arzătoare.

Shutterstock

Alte plante pe care le poți ține în dormitor

Pe lângă plantele deja menționate, există și alte specii care se potrivesc de minune într-un spațiu dedicat somnului și relaxării. Una dintre acestea este Lavanda (Lavandula angustifolia), cunoscută în special pentru parfumul său delicat și efectul calmant. Deși este adesea asociată cu grădinile însorite, Lavanda poate fi crescută și în ghiveci, dacă îi oferim suficientă lumină naturală și udări moderate.

Parfumul ei discret poate îmbunătăți calitatea somnului, iar florile mov, plăcut colorate, aduc o notă de eleganță în dormitor. Totuși, e recomandat să îi asigurăm un sol bine drenat și o expunere la soare măcar câteva ore pe zi, dacă se poate. În plus, îi putem tunde vârfurile pentru a o menține compactă și pentru a stimula înflorirea. Simplul gest de a atinge frunzele de lavandă eliberează aroma specifică, cunoscută pentru proprietățile sale relaxante.

O altă prezență agreabilă în cameră este Planta de Jad (Crassula ovata). Ea este tot o suculentă rezistentă, cu frunze cărnoase, rotunde și lucioase. Planta de Jad este considerată simbol al prosperității și al norocului în multe culturi, însă, dincolo de conotațiile sale pozitive, este foarte ușor de întreținut și poate trăi mulți ani, dacă este îngrijită corect.

Shutterstock

Preferă zonele luminoase, însă tolerează și lumina indirectă, iar udarea trebuie făcută rar, doar atunci când solul este uscat. Este o plantă deosebit de decorativă prin forma sa unică și, deși nu este la fel de faimoasă ca Limba Soacrei în ceea ce privește capacitatea de a purifica aerul, contribuie și ea la un mediu interior mai sănătos, datorită proceselor naturale de fotosinteză și respirație.

Dracaena (Dracaena marginata sau Dracaena deremensis) merită și ea menționată în lista plantelor potrivite pentru dormitor, deoarece poate elimina anumite substanțe toxice, precum benzenul și tricloretilena, din aer. Această plantă are un aspect exotic, cu tulpini subțiri și frunze lungi, ascuțite, de culoare verde, care pot avea uneori margini roșiatice sau galbene.

Se dezvoltă destul de lent, deci nu trebuie să ne facem griji că va crește prea mult într-un timp scurt. Pentru a-i oferi cele mai bune condiții, e bine să o așezăm într-o încăpere cu lumină indirectă și să o udăm moderat, evitând excesul de apă. Dracaena adaugă un farmec aparte oricărui spațiu, iar faptul că poate avea un efect benefic asupra calității aerului ne convinge să o integrăm cu încredere în decorul dormitorului.

Un alt aliat discret în purificarea aerului din dormitor poate fi Ficusul elastica, cunoscut și sub numele de Arbore de Cauciuc. Are frunze mari, groase și lucioase, care pot ajuta la captarea particulelor de praf și la eliberarea de oxigen. Este important să avem în vedere că Ficusul elastica poate deveni destul de mare dacă primește condițiile necesare.

Îi plac locurile luminate, dar nu în bătaia directă a soarelui de vară, și are nevoie de o udare moderată, mai ales în sezonul cald. Dacă spațiul nostru de dormit permite, un Ficus elastica de dimensiuni mai mari poate crea o atmosferă luxuriantă și poate spori sentimentul de confort și prospețime. Dacă încăperea este mai restrânsă, putem opta pentru un soi pitic sau pur și simplu să îl menținem la o dimensiune mai redusă prin tăieri periodice.

Dincolo de aceste opțiuni, specialiștii atrag atenția că în dormitor, este indicat să alegem plante care, pe lângă faptul că pot contribui la purificarea aerului, nu emană mirosuri prea puternice și nu au cerințe complexe de îngrijire. Este important să menținem o bună ventilare a camerei și să evităm supraaglomerarea cu prea multe ghivece, astfel încât să nu obținem efectul opus, de a avea un mediu prea umed sau cu un aspect sufocant scrie Florăriavenus.ro.

Scopul nostru este să creăm un spațiu armonios, unde să ne simțim confortabil și să avem o calitate ridicată a aerului. De asemenea, persoanele cu alergii ar trebui să fie atente la tipurile de plante alese, pentru a nu declanșa reacții neplăcute.

