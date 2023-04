Totul despre somn. De ce avem nevoie să dormim și cât de important este somnul pentru creier

► Ce este somnul

► Importanța somnului

► De ce dormim

► Beneficiile unui somn de calitate

► Etapele somnului

► Reglarea somnului

►Tipuri de somn

►Somnul non-REM

►Somnul REM

De aceea, este important să înțelegem mai bine ce este somnul, care sunt etapele prin care trecem în timp ce dormim și de ce trebuie să avem parte în fiecare noapte de un somn de calitate.

Ce este somnul

Somnul este un mecanism complex și dinamic, care ne influențează sănătatea, starea de spirit și activitatea de zi cu zi într-un mod pe care oamenii de știință încă nu au reușit să-l înțeleagă pe deplin.

De aceea, ca să ne trezim în formă, odihniți și bine dispuşi, trebuie să avem un somn odihnitor, pentru că organismul nostru are nevoie de asta ca să-și refacă resursele de energie, neuronii să funcționeze normal, iar sistemul imunitar să poată lupta mai eficient cu problemele de sănătate pe care le avem și să ne vindece. Prin urmare, sănătatea noastră fizică și psihică depinde de somn.

Importanța somnului

Somnul este important pentru funcționarea normală a creierului, deoarece permite realizarea conexiunilor normale între neuroni, astfel încât să putem învăța lucruri noi, să ne concentrăm și să formăm noi amintiri.

În plus, atunci când dormim, corpul nostru elimină toxinele care se acumulează în creier în timpul zilei, iar sistemul imunitar, fără de care nu ne-am putea vindeca nici măcar de o simplă răceală, devine mai puternic. Somnul influențează și sistemul cardiovascular, respirator și întregul metabolism, iar dacă nu ne odihnim suficient, riscăm să dezvoltăm în timp numeroase probleme de sănătate, potrivit National Institute of Neurological Disorders and Stroke din Statele Unite.

De ce dormim

Oamenii de știință încearcă de mult timp să ofere un răspuns clar la întrebarea: „De ce dormim?”. Există mai multe teorii care prezintă posibile explicații. Una dintre acestea susține că somnul este esențial în primul rând pentru că permite conservarea energiei și a resurselor. Astfel, oamenii au nevoie de mai puțină hrană atunci când dorm suficient și sunt odihniți, în timp ce după o noapte nedormită ne simțim mai înfometați și căutăm să mâncăm mai mult, pentru a compensa energia pierdută prin lipsa somnului, explică Johns Hopkins Medicine.

O altă posibilă explicație pentru necesitatea somnului este faptul că orele de odihnă permit corpului să se vindece. De aceea, dacă suntem bolnavi, ne vom vindeca mult mai repede dacă dormim suficient, iar una dintre recomandările pe care le primim de la medici atunci când ne prescriu un tratament este tocmai aceasta: să ne odihnim!

Beneficiile unui somn de calitate

Atunci când dormim suficient (7-8 ore pe noapte), fără să ne trezim în timpul nopții, corpul nostru are numai de câștigat, potrivit Heart, Lung and Blood Institute din SUA.

Somnul de calitate ne oferă numeroase beneficii, cele mai importante fiind:

• Stimularea puterii de concentrare și memorare;

• Întărirea sistemului imunitar;

• Gestionarea mai ușoară a stresului;

• O stare bună de spirit, reducând astfel riscul de depresie sau anxietate;

• Energizarea organismului;

• Vindecarea mai rapidă.

Etapele somnului

Chiar dacă nu ne imaginăm asta, somnul este de fapt o activitate foarte dinamică, iar în timpul unei nopți trecem de mai multe ori, ciclic, prin anumite etape:

• Etapa 1: Trecerea de la starea de veghe la somn durează câteva minute și presupune încetinirea respirației, a pulsului și a mișcărilor oculare, relaxarea mușchilor, care mai pot tresări uneori.

• Etapa 2: Temperatura corporală începe să scadă, mișcările oculare se opresc, iar mușchii se relaxează și mai mult. Această etapă este cea mai lungă dintre toate.

• Etapele 3 și 4: Activitatea cerebrală încetinește foarte mult, pulsul și respirația sunt reduse, iar trezirea poate fi dificilă.

Aceste etape de somn profund sunt cele mai importante pentru a ne simți odihniți a doua zi și durează mai mult timp în prima parte a nopții, deci ar fi bine să ne culcăm mai devreme, explică specialiștii de la Universitatea Harvard.

Reglarea somnului

Somnul este reglat de două mecanisme de bază: ritmul circadian și senzația/nevoia de somn.

Ritmul circadian este dictat de ceasul nostru biologic, care răspunde la stimulii din mediu, mai ales la lumină și stimulează secreția de melatonină în timpul nopții, oprind-o apoi pe parcursul zilei. De aceea, persoanele care trebuie să lucreze în schimburi de noapte ajunge să aibă tulburări grave de somn, pentru că, în mod natural, creierul nostru este programat să se odihnească noaptea și să fie activ ziua, nu invers.

Senzația sau nevoia de somn nu depinde însă numai de ritmul circadian, de aceea uneori ne este somn chiar și în timpul zilei. Din cauza oboselii extreme, a epuizării, ajungem să ațipim câteva secunde sau minute, chiar și atunci când nu ne dorim și când facem diferite activități.

Tipuri de somn

În timpul nopții, creierul trece în mod repetat prin două tipuri diferite de somn: somn REM (rapid-eye movement) și somn non-REM. Acest ciclu se repetă de la sine, de aproximativ 4-5 ori pe durata unei nopți întregi.

Somnul non-REM

Prima parte a unui ciclu de somn este somnul non-REM, care acoperă cele patru etape menționate mai sus: două etape de somn ușor și două de somn profund, odihnitor, esențial pentru refacerea organismului.

Somnul REM

Somnul de tip REM presupune mișcări rapide ale ochilor în spatele pleoapelor închise și o activitate cerebrală complexă, similară celei din starea de veghe. Respirația, pulsul și tensiunea arterială sunt aproape de nivelul celor obișnuite în timpul zilei. Acum apar cele mai multe vise, iar mușchii sunt paralizați, ca să nu ne putem mișca în somn.

Deși înainte oamenii de știință credeau că somnul REM este cel mai important pentru sănătatea noastră, studii recente au demonstrat că de fapt ne odihnim mult mai bine în timpul somnului non-REM. Mai mult, uneori chiar și visăm în timpul acestor etape non-REM, deși cele mai multe vise au loc totuși în somnul REM.

Dată publicare: 01-04-2023 09:56