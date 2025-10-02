Ora de iarnă 2025: O oră în plus sau o oră pierdută. Cum să profiți de schimbarea ceasului pentru a-ți regla stilul de viață

În ultimul weekend din octombrie, România trece oficial la ora de iarnă 2025, momentul în care ceasurile se dau cu o oră înapoi, iar ziua pare mai scurtă.

Deși mulți privesc această schimbare a orei de iarnă ca pe o simplă formalitate, trecerea la ora de iarnă poate influența semnificativ somnul, starea de spirit și nivelul de energie. Înțelegerea modului în care corpul reacționează la acest ritm diferit poate fi primul pas spre un stil de viață mai echilibrat în sezonul rece.

Ora de iarnă 2025 readuce una dintre cele mai discutate schimbări ale sezonului: momentul în care dăm ceasurile cu o oră înapoi. Deși pare un simplu detaliu tehnic, această trecere influențează ritmul zilnic, somnul și nivelul de energie, fiind un prilej excelent pentru a ne ajusta stilul de viață. Mulți se întreabă cum pot transforma această modificare într-un avantaj și cum pot folosi ora „câștigată” pentru mai mult echilibru și odihnă.

Ce este ora de iarnă și de ce se schimbă ceasurile

Ora de iarnă marchează revenirea la timpul standard, prin mutarea ceasurilor cu o oră înapoi. Este opusul orei de vară, când ajustăm timpul înainte. Scopul acestei schimbări este adaptarea activităților zilnice la lumina naturală, tot mai redusă pe măsură ce ne apropiem de iarnă. Diminețile devin mai luminoase, iar serile se scurtează, lucru care poate influența atât programul, cât și starea de spirit.

În România, trecerea la ora de iarnă are loc anual, în ultima duminică din octombrie. În noaptea respectivă, la ora 4:00 dimineața, ceasurile se dau înapoi la ora 3:00, oferindu-ne o oră în plus de somn. Măsura este aplicată în toate statele Uniunii Europene, pentru sincronizarea programelor de transport, comunicații și activități internaționale.

Cum ne influențează schimbarea ceasului

Deși pare o formalitate, trecerea la ora de iarnă poate avea efecte clare asupra organismului. Soarele răsare mai devreme, lucru benefic pentru cei activi dimineața, dar apusul are loc mai repede, reducând timpul petrecut în lumină naturală. Acest lucru poate afecta nivelul de energie și calitatea somnului. Specialiștii atrag atenția că modificarea ritmului circadian necesită câteva zile de adaptare, iar o rutină echilibrată poate ajuta corpul să se alinieze mai ușor la noul program.

De ce se discută tot mai mult despre renunțarea la schimbarea orei

La nivel mondial, aproximativ 40% dintre țări folosesc sistemul de schimbare a orei. În ultimii ani, însă, au apărut numeroase dezbateri privind impactul schimbării orei asupra sănătății. Cercetările arată că perturbarea somnului și stresul generat de ajustarea bruscă pot duce la oboseală și scăderea concentrării. Din acest motiv, unele state au propus renunțarea la modificarea orei, optând pentru un fus orar fix pe tot parcursul anului.

Când se schimbă ora: data exactă a trecerii la timpul de iarnă

România va trece oficial la ora de iarnă în noaptea dintre sâmbătă, 25 octombrie, și duminică, 26 octombrie 2025. Atunci, ceasurile se vor da cu o oră înapoi, de la 04:00 la 03:00, marcând revenirea la timpul standard, potrivit Timeanddate.com. Practic, câștigăm o oră de somn și avem parte de cea mai lungă zi din an, moment simbolic ce marchează începutul sezonului rece. Această ajustare este stabilită la nivel european și se aplică uniform în toate țările membre ale Uniunii Europene, pentru a păstra coerența programelor și sincronizarea activităților transfrontaliere.

Ora de iarnă reprezintă, de fapt, revenirea la fusul orar natural, cunoscut drept Eastern European Time (UTC+2). Deși pare o modificare tehnică, efectele sunt resimțite imediat: diminețile devin mai luminoase, lucru benefic pentru cei care încep ziua devreme, dar serile se întunecă rapid, schimbând percepția asupra duratei zilei.

Cum influențează ora de iarnă somnul și ritmul zilnic

Chiar dacă schimbarea pare un mic câștig – o oră în plus de somn – organismul nu se adaptează întotdeauna la fel de ușor. În primele zile, mulți experimentează tulburări minore de somn, treziri frecvente sau senzația de oboseală persistentă. Potrivit specialiștilor de la Harvard.edu, perioada de adaptare poate dura până la o săptămână, timp în care corpul își recalibrează ceasul intern.

Această tranziție afectează ritmurile circadiene, mecanismul biologic care reglează somnul, energia și dispoziția. Lumina dimineții devine mai intensă, dar apusul devreme reduce expunerea la soare, influențând nivelul de serotonină și melatonină. Dezechilibrul temporar dintre ora oficială și nevoile organismului este cunoscut drept „jet lag social”, o stare similară cu cea trăită după schimbarea fusului orar.

Efectele nu se opresc la nivelul somnului. Unele studii arată că în primele zile după modificare se înregistrează creșteri ușoare ale riscului de accidente sau probleme cardiovasculare, cauzate de oboseală și lipsa de adaptare. De asemenea, schimbarea orei poate accentua tulburările de dispoziție și anxietatea, mai ales la persoanele sensibile la lumină sau la variațiile de somn.

Cum te poți adapta mai ușor la ora de iarnă

Pentru a trece mai lin prin această tranziție, specialiștii recomandă ajustarea treptată a programului de somn. Cu câteva zile înainte de schimbare, este util să mergi la culcare și să te trezești cu 10–15 minute mai devreme, pentru a obișnui corpul cu noul ritm. O rutină constantă de somn – inclusiv în weekend – ajută organismul să își mențină echilibrul și să reducă efectele schimbării.

Lumina naturală joacă un rol esențial în reglarea ceasului intern. O plimbare scurtă dimineața sau simpla expunere la lumina soarelui ajută la creșterea nivelului de energie și la reglarea somnului. Dacă diminețile sunt prea întunecate, o lampă cu spectru complet sau un sunrise alarm clock pot fi alternative eficiente.

Pentru un somn de calitate, mediul din dormitor este la fel de important: aerul proaspăt, temperatura scăzută și întunericul complet susțin odihna profundă. Evită ecranele înainte de culcare, deoarece lumina albastră inhibă secreția de melatonină. În schimb, ritualuri simple precum o baie caldă, cititul câtorva pagini sau exercițiile de respirație pot semnala corpului că e momentul pentru relaxare.

De asemenea, limitează consumul de cafeină după prânz și evită mesele grele sau alcoolul seara, pentru a nu perturba somnul.

În primele zile, fii blând cu tine. Oboseala este normală și temporară. Dacă simți nevoia, un pui de somn scurt de 20–30 de minute poate ajuta la refacerea energiei. Activitatea fizică ușoară și hidratarea constantă contribuie și ele la o adaptare mai rapidă.

De ce există schimbarea orei: o privire în trecut

Ideea de a adapta timpul la ritmurile naturii nu este nouă. Încă din Antichitate, civilizațiile ajustau activitățile în funcție de durata zilei. Romanii, spre exemplu, foloseau ceasuri cu apă cu scale diferite pentru anotimpuri, pentru a menține o organizare eficientă.

În 1784, Benjamin Franklin a propus într-un eseu satiric ca oamenii să se trezească mai devreme vara pentru a economisi lumânări — o idee care a deschis, indirect, drumul către discuțiile moderne despre economisirea energiei.

Conceptul actual de schimbare a orei a fost formulat de entomologul neozeelandez George Hudson, în 1895, care sugera mutarea ceasurilor pentru a profita de mai multă lumină după programul de lucru. În 1908, în Canada, ideea a fost testată pentru prima dată.

Implementarea oficială a venit în 1916, în Germania și Austro-Ungaria, ca măsură de economisire a energiei în timpul Primului Război Mondial. Curând, alte state au urmat exemplul, transformând schimbarea orei într-o practică globală.

În România, ora de vară a fost introdusă prima dată în 1917, apoi aplicată intermitent până când a devenit o regulă stabilă. De-a lungul timpului, motivele au variat: de la eficiență energetică, la coordonare internațională și sincronizare economică.

Astăzi, însă, discuțiile sunt tot mai orientate spre impactul asupra sănătății și stilului de viață. Tot mai multe țări dezbat posibilitatea de a rămâne la un singur fus orar permanent, argumentând că stabilitatea ar aduce beneficii psihice și fizice mai mari decât presupusa economie de energie.

