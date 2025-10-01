Cod portocaliu de ploi și ninsori, începând de joi. Care sunt zonele vizate de avertizarea meteo de vreme rea. HARTĂ

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis miercuri o informare meteorologică de vreme deosebit de rece, ploi importante cantitativ, intensificări ale vântului, ninsori, valabilă în intervalul 2 octombrie, ora 10 – 4 octombrie, ora 20.

Astfel, în intervalul menționat, vremea va fi deosebit de rece în cea mai mare parte a țării, cu temperaturi maxime cuprinse între 7 și 17 grade și minime între 0 și 10 grade, mai coborâte în estul Transilvaniei.

Din dimineața zilei de joi (2 octombrie) aria ploilor se va extinde treptat dinspre sud-vest, în întreaga țară. Se vor acumula cantități importante de apă, de 25...50 l/mp, iar în regiunile sudice de peste 70...90 l/mp.

La munte vor fi precipitații mixte, iar la altitudini de peste 1500 m va ninge temporar viscolit și se va depune strat de zăpadă. Temporar, vântul va avea intensificări în sud, în est, la munte și izolat în rest, cu viteze, în general, de 45...55 km/h, iar în Muntenia și Dobrogea de peste 60...70 km/h.

ANM

Cod galben de ploi însemnate cantitativ

În intervalul 2 octombrie, ora 10 – 3 octombrie, ora 10, vor fi ploi însemnate cantitativ în vestul Munteniei și sudul Banatului. Cantitățile de apă vor fi de 25...35 l/mp și local de 40...50 l/mp.

Cod portocaliu de ploi însemnate cantitativ

În intervalul 2 octombrie, ora 10 – 3 octombrie, ora 10, în județele Mehedinți, Dolj, Olt, Vâlcea și Gorj va ploua important cantitativ și se vor acumula cantități de apă de 50...70 l/mp.

Cod galben de intensificări ale vântului

În intervalul 2 octombrie, ora 10 – 3 octombrie, ora 10, vântul va prezenta intensificări în Muntenia, Dobrogea, estul Olteniei și în sudul Moldovei cu viteze de 50...70 km/h.

Cod portocaliu de intensificări puternice ale vântului

În intervalul 2 octombrie, ora 20 – 3 octombrie, ora 10, în județele Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ialomița, Brăila, Buzău, Ilfov, în municipiul București și în zona de litoral a județului Constanța, vântul va avea intensificări puternice și susținute cu rafale de 70...85 km/h.

Cod galben de ninsori temporar viscolite și strat de zăpadă

În intervalul 2 octombrie, ora 10 – 3 octombrie, ora 10, în Carpații Meridionali și de Curbură, la altitudini de peste 1500 m va ninge temporar viscolit și se va depune strat de zăpadă (10...20 cm).

Cod portocaliu de ninsori abundente și strat consistent de zăpadă la altitudini de peste 1500 m

În intervalul 2 octombrie, ora 10 – 3 octombrie, ora 10, în zona de munte a județelor Caraș-Severin, Gorj, Vâlcea, Hunedoara, Alba și Sibiu, la altitudini de peste 1600 m, va ninge abundent și se va depune strat consistent de zăpadă de 30...40 cm.

Cum va fi vremea în București

Vremea în Capitală va fi închisă, vântoasă şi deosebit de rece pentru începutul lunii octombrie, în următoarele zile, şi va ploua, potrivit prognozei emise de Administraţia Naţională de Meteorologie.

Începând de joi, cantităţile de apă vor fi de 10...20 l/mp, vântul va avea intensificări, cu viteze la rafală, ziua, de până la 50...55 km/h, iar seara şi noaptea de până la 70...75 km/h. Temperatura maximă va fi de 10...11 grade, iar cea minimă de 4...6 grade.

Vineri, vremea se va menţine închisă, vântoasă şi deosebit de rece, va continua să plouă, însemnat cantitativ (25...40 l/mp). Vântul va avea intensificări pe parcursul zilei, când la rafală se vor atinge viteze de 70...75 km/h. Temperatura maximă va fi de 10...12 grade, iar cea minimă de 8...9 grade.

Sâmbătă, vremea se va ameliora sub aspectul ploilor, iar valorile termice vor creşte uşor. Temporar cerul va avea înnorări, iar în prima parte a zilei vor mai fi condiţii pentru ploi slabe. Vântul va sufla în general moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 13 grade.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













