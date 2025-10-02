Nicușor Dan, conferință de presă de la ora 17:00. Președintele se află la summitul Comunităţii Politice Europene

02-10-2025 | 17:15
Nicusor Dan
Preşedintele Nicuşor Dan susţine declaraţii de presă, joi, la ora 17:00 (ora României), a anunţat Administraţia Prezidenţială.

Adrian Popovici

Şeful statului se află la Copenhaga unde participă la reuniunea Comunităţii Politice Europene.

Știrile ProTV vă prezintă cele mai importante declarații:

Președintele a explicat faptul că au avut loc discuții despre securitatea europeană, despre amenințările hibride, fizice, dar și despre drone, făcând trimitere la aparatele de zbor rusești fără pilot care au intrat în spațiul aerian românesc și polonez.

icușor Dan a explicat că a prezentat raportul despre situația alegerilor din 2025 și că România s-a alăturat inițiativei franceze împotriva consumului de droguri.

nicusor dan
Șeful statului a participat și la discuțiile grupului pentru Republica Moldova din cadrul summitului Comunităţii Politice Europene în cadrul căruia s-a discutat despre situația din acest stat, dar și despre pașii care urmează pentru aderarea Chișinăului la UE.
Pe agenda președintelui s-a aflat și o întâlnire cu premierului Suediei, despre care a vorbit despre apărare și investițiile în producerea de arme și echipamente.
 


 

Dată publicare: 02-10-2025 16:48

