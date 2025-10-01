”Shutdown” în SUA. Serviciile guvernului american au fost suspendate

Serviciile guvernului SUA au fost suspendate de la miezul nopţii (ora 7:00, ora României), după ce preşedintele Donald Trump şi Congresul nu au ajuns la un acord în privinţa proiectului de lege privind cheltuielile federale.

Sute de mii de angajaţi federali consideraţi a nu fi esenţiali pentru protejarea persoanelor şi a proprietăţilor vor fi trimişi, astfel, acasă.

Biroul pentru buget al Congresului estimează că aproximativ 750.000 de funcţionari vor fi suspendaţi temporar, cu salarii amânate. Traficul aerian ar putea fi afectat, iar plata multor ajutoare sociale ar putea fi puternic perturbată.

Însă „shutdown-ul” iminent va fi diferit de închiderile guvernamentale din trecut, deoarece Donald Trump a ameninţat că va concedia mai mulţi angajaţi federali, dacă legislatorii nu vor adopta o lege pentru a evita blocajul. Administraţia sa nu a precizat ce reduceri se vor face.

„Vom căuta oportunităţi” de a reduce dimensiunea guvernului federal, a declarat directorul pentru buget al Casei Albe, Russ Vought, într-un interviu televizat.

Marţi după-amiază, cel puţin 21 dintre cele 23 de agenţii federale mari au publicat detalii despre angajaţii pe care îi vor trimite acasă.

Ultimul „shutdown” din SUA, care a ţinut de la sfârşitul lunii decembrie 2018 până la sfârşitul lunii ianuarie 2019, în timpul primului mandat al lui Donald Trump, a durat 35 de zile, un record.

Având în vedere caracterul foarte nepopular al unei astfel de situaţii, atât democraţii, cât şi republicanii încearcă în mod tradiţional să evite această paralizie federală, uneori în ultimul moment. Dar, în caz de eşec, fiecare încearcă să arunce responsabilitatea asupra taberei adverse.

Reuters publică un ghid cu informaţii despre ce instituţii vor rămâne funcţionale şi care se va închide în cazul unui shutdown.

Când și de ce intervine un shutdown guvernamental?

Congresul elaborează în fiecare an legi detaliate privind cheltuielile pentru majoritatea agenţiilor guvernamentale americane, dar rareori le finalizează înainte de începerea anului fiscal, la 1 octombrie. De obicei, legislatorii adoptă legi provizorii privind cheltuielile pentru a evita perturbări timp de câteva săptămâni sau luni, în timp ce îşi finalizează lucrările.

Actul de finanţare provizorie actual expiră la 30 septembrie. Republicaţii şi democraţii nu au reuşit să ajungă la un acord cu privire la o prelungire pe care Trump să o semneze înainte de miezul nopţii, ora locală (ora 7:00, ora României). Acest lucru ar însemna că o mare parte a guvernului nu va mai avea fonduri pentru a-şi continua activitatea.

Ce se întâmplă cu securitatea socială, Medicare și Medicaid?

Administraţia Securităţii Sociale va continua să acorde pensii şi indemnizaţii de invaliditate, dar va trimite acasă 12% din personal şi va suspenda campaniile de marketing, conform planului de închidere al agenţiei.

Plăţile vor continua, de asemenea, în cadrul programelor de asistenţă medicală Medicare şi Medicaid.

Ajutorul alimentar

Programul de asistenţă nutriţională suplimentară, cel mai mare program de ajutor alimentar din ţară, şi Programul special de nutriţie suplimentară pentru femei, sugari şi copii, cunoscut sub numele de WIC, vor continua să funcţioneze în timpul shutdown-ului, în măsura în care fondurile o permit, conform unui document de planificare a închiderii publicat de Departamentul Agriculturii al SUA.

Poșta va funcționa

Serviciul Poştal al SUA nu va fi afectat, deoarece nu depinde de Congres pentru finanţare, a declarat USPS într-un comunicat. Oficiile poştale vor fi deschise.

Ce înseamnă închiderea pentru Fisc?

IRS, Fiscul american, va avea personal complet timp de cinci zile, conform planurilor de închidere ale agenţiei publicate luni.

Strategia nu precizează ce va face IRS, care a pierdut aproximativ un sfert din personalul său în acest an şi care are acum aproximativ 75.000 de angajaţi, dacă închiderea va dura mai mult de cinci zile lucrătoare. Un purtător de cuvânt al agenţiei a refuzat să comenteze.

Cum rămâne cu aeroporturile?

Peste 13.000 de controlori de trafic aerian vor continua să lucreze, dar fără să fie plătiţi până la sfârşitul shutdown-ului, potrivit Administraţiei Federale a Aviaţiei.

Majoritatea angajaţilor TSA vor continua să lucreze, potrivit unei declaraţii a agenţiei.

Instanțele federale vor fi pe deplin funcționale?

Săptămâna trecută, sistemul judiciar federal a avertizat că instanţele ar putea rămâne fără fonduri pentru a-şi susţine pe deplin activitatea încă de vineri, dacă Congresul nu va adopta un proiect de lege privind cheltuielile.

Aceasta este o schimbare. Instanţele şi-au susţinut activitatea timp de cinci săptămâni când guvernul a mai fost închis în timpul primului mandat al lui Trump.

Ce înseamnă închiderea guvernului pentru armată?

Cei 2 milioane de militari americani vor rămâne la posturile lor fără să fie plătiţi până la sfârşitul shutdown-ului, potrivit unei declaraţii a Departamentului Apărării.

Forţele Gărzii Naţionale pe care Trump le-a dislocat în oraşele americane trebuie, de asemenea, să continue să lucreze.

Contractele atribuite înainte de închidere vor continua, iar departamentul ar putea plasa noi comenzi pentru bunuri sau servicii necesare pentru protejarea securităţii naţionale.

(Trump a ordonat departamentului să-şi schimbe numele în Departamentul de Război, o schimbare care va necesita o acţiune din partea Congresului).

Cum afectează închiderea guvernului aplicarea legii?

Agenţii FBI, ai Administraţiei pentru Combaterea Drogurilor, ai Gărzii de Coastă şi ai altor agenţii federale de aplicare a legii vor rămâne la post.

Ce se întâmplă cu frontierele și securitatea internă?

Personalul Departamentului de Justiţie care administrează sistemul judiciar de imigrare va rămâne în mare parte la locul de muncă, deoarece Trump a declarat imigraţia ilegală drept urgenţă naţională, potrivit unei declaraţii a departamentului.

Angajaţii care comunică cu oficialii statali şi locali despre arestările imigranţilor vor continua, de asemenea, să lucreze, potrivit declaraţiei. Agenţii de patrulare la frontieră şi de aplicare a legilor privind imigraţia vor rămâne la posturile lor, la fel ca majoritatea ofiţerilor vamali, conform strategiei de închidere a Departamentului Securităţii Interne.

Colectarea tarifelor va continua, conform strategiei.

Închiderea guvernului întârzie datele economice cheie?

Publicarea datelor economice importante ale SUA, inclusiv rapoartele despre ocuparea forţei de muncă şi PIB, de o importanţă crucială pentru factorii de decizie şi investitori, va fi suspendată.

Închiderea guvernului afectează micile întreprinderi?

Administraţia pentru Întreprinderi Mici va renunţa la 24% din personalul său, potrivit unui comunicat. Nu va aproba noi împrumuturi pentru întreprinderile mici pentru achiziţionarea de echipamente şi modernizarea clădirilor. Împrumuturile pentru a ajuta întreprinderile să se redreseze în urma dezastrelor naturale vor continua.

Ce se întâmplă dacă are loc un dezastru natural?

Agenţia Federală pentru Gestionarea Situaţiilor de Urgenţă dispune de aproximativ 2,3 miliarde de dolari în Fondul de ajutor în caz de dezastre, potrivit unui raport din 15 septembrie, ceea ce înseamnă că agenţia ar trebui să funcţioneze în cazul unui uragan sau al altui dezastru natural. Aproximativ 4.000 de angajaţi ai FEMA vor fi trimişi acasă, potrivit unei declaraţii a agenţiei.

