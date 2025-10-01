Un avion a aterizat de urgență pe o autostradă din SUA, la o oră de vârf

01-10-2025 | 08:50
Un avion de mici dimensiuni a aterizat de urgență pe o autostradă din San Diego. Totul s-a întâmplat în plină oră de vârf, cu trafic intens.  

Din fericire, incidentul nu s-a soldat cu victime. Polițiștii care au ajuns în zonă i-au avertizat pe șoferi să circule cu prudență, până când echipele de intervenție au mutat aparatul de zbor de pe carosabil. O problemă tehnică l-a forțat pe pilot să revină la sol. 

Un avion cu sute de pasageri a survolat 11 minute pe aeroportul din Cluj-Napoca după ce un controlor ar fi adormit în tură

