Un avion a aterizat de urgență pe o autostradă din SUA, la o oră de vârf
Un avion de mici dimensiuni a aterizat de urgență pe o autostradă din San Diego. Totul s-a întâmplat în plină oră de vârf, cu trafic intens.
Din fericire, incidentul nu s-a soldat cu victime. Polițiștii care au ajuns în zonă i-au avertizat pe șoferi să circule cu prudență, până când echipele de intervenție au mutat aparatul de zbor de pe carosabil. O problemă tehnică l-a forțat pe pilot să revină la sol.
01-10-2025 08:43