Prima doamnă a atras atenția printr-o ținută elegantă și minimalistă: pantaloni albi, bluză simplă și un sacou bleumarin, completate de un look natural și rafinat, potrivit People.

Melania a fost surprinsă ținându-l de mână pe Donald Trump, într-o apariție sobră, dar stilată, care a contrastat cu atmosfera festivă a evenimentului.

A fost și prima apariție publică a lui Donald Trump după ce Casa Albă a respins zvonurile potrivit cărora acesta ar fi fost spitalizat. Liderul american a transmis un mesaj de Paște și a susținut un scurt discurs în fața invitaților.

Casa Albă a dezvăluit anterior unele probleme minore de sănătate ale lui Donald Trump în timpul celui de-al doilea mandat, iar fosta sa purtătoare de cuvânt, Stephanie Grisham, a sugerat în cartea sa din 2021 că Trump a făcut o colonoscopie în 2019 fără să facă public acest lucru.

Pe măsură ce cel mai în vârstă președinte ales din istoria SUA se apropie de împlinirea a 80 de ani în iunie (președintele Joe Biden, la 82 de ani, era cel mai în vârstă președinte din istoria SUA la finalul mandatului), mulți democrați s-au concentrat asupra vânătăilor și discursurilor uneori incoerente ale lui Trump, ca posibile semne ale unui declin.

Casa Albă a precizat că vânătăile care apar periodic în fotografii pe mâinile președintelui sunt rezultatul strângerilor frecvente de mâini și al administrării de aspirină pentru sănătatea inimii. Trump a afirmat că ia o doză mai mare de aspirină decât cea recomandată de medic, deoarece este „superstițios”.