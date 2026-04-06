S-a întâmplat din cauza inflației și a războiului din Iran și vizează programul SAFE, prin intermediul căruia România urmează să investească miliarde de euro în echipamente militare. În aceste condiții, autoritățile iau în calcul reluarea negocierilor și chiar deschiderea competiției și către alte companii.

Blocajul a apărut după ce companiile de armament implicate în negocieri au revenit cu oferte mai mari decât cele inițiale, în unele cazuri și cu o treime.

Asta în condițiile în care, în anii trecuți, discuțiile nu au vizat prețurile, ci cerințele operaționale, specificațiile tehnice și condițiile de semnare a contractelor, așa-numitele RFI-uri.

Acum însă, pe măsură ce se apropie data semnării, costurile au crescut pe fondul inflației și a cererii tot mai mari. Ministrul Apărării nu este dispus să accepte aceste majorări.

Radu Miruță, miknistrul Apărării: ”Am primit, conform deciziei CSAT, "request for information" cu aceste caracteristici entităților care sunt interesate să producă respectând și decizia CSAT și condițiile din SAFE și cu toate că anunțaseră niște prețuri, nu de mult, acum câteva luni de zile, fiindcă se îngustează perioada de timp în care trebuie semnate aceste contracte, au început să se întoarcă cu propuneri financiare cu o treime mai scumpe”.

Printre contractele vizate se numără transportoarele blindate Piranha 5, de peste 760 de milioane de euro, sistemele antiaeriene Skyranger, estimate la aproximativ 330 de milioane de euro, dar și vehiculele blindate Lynx. În aceste cazuri, furnizorii ar fi crescut prețurile și cu 30%.

Corespondent ProTV: ”Pentru a debloca situația, este nevoie de o decizie în CSAT. Practic, autoritățile vor să trimită noi scrisori de intenție și să reia negocierile, de această dată într-un format extins, astfel încât să poată intra și alți furnizori în competiție, inclusiv companii din Asia”.

Mircea Abrudean - președintele Senatului: ”Există un mecanism clar acolo și probabil că vom ajunge și la un nou CSAT. Eu îmi doresc foarte mult ca companiile românești să beneficieze de aceste sume din SAFE, asta înseamnă ca și companiile românești să fie mai orientate și să încercăm să fim eficienți să găsim soluții”.

În paralel, compania Romarm are în plan dezvoltarea unor sisteme moderne, inclusiv vehicule blindate controlate de la distanță, similare celor folosite deja pe frontul din Ucraina.

Răzvan Pîrcălăbescu- preşedintele OPIA: ”Astăzi lansăm 'Unmanned ground vehicle' (UGV), adică o maşină de luptă pe telecomandă. O lansăm cu împreună cu partenerii noştri din România şi din Germania pentru a oferi statului ceea ce are nevoie”.

SAFE este unul dintre cele mai mari proiecte de înzestrare. Din peste 16 miliarde de euro, aproape 9,6 miliarde sunt alocate Ministerului Apărării.