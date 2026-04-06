La momentul respectiv s-a sugerat că actual șef al statului s-ar fi întâlnit cu Victor Ponta și cu Florian Coldea. În prezent, au fost puși sub învinuire patru suspecți bănuiți că ar fi folosit actori pentru realizarea imaginilor respective.

Procurorii DIICOT au ajuns la concluzia că fotografiile distribuite de candidata Elena Lasconi chiar înaintea primului tur al alegerilor prezidențiale de anul trecut reprezintă un fals.

Potrivit anchetatorilor, așa zisa întâlnire dintre Nicușor Dan, Victor Ponta și fostul director al SRI generalul Florian Coldea nu a avut loc niciodată. A fost o înscenare pusă la cale de doi tineri care, pe atunci, colaborau cu staff-urile de campanie ale actualului președinte. La filmări au participat actori care ar fi fost machiați, dar acum anchetatorii verifică dacă s-a intervenit și digital asupra imaginilor.

Procurorii DIICOT susțin că ar fi identificat vila din Tunari lângă Capitală, unde ar fi fost realizată această înscenare, dar și că protagoniștii ar fi realizat imaginea ce i-a fost livrată ulterior Elenei Lasconi numai după ce s-ar fi asigurat că toate camerele de supraveghere din zonă sunt acoperite.

Imediat după publicarea fotografiilor, Nicușor Dan și Victor Ponta au făcut plângeri penale la DIICOT, iar Elena Lasconi a fost audiată ca martor.

Elena Lasconi, fost candidat la alegerile prezidențiale: ”Eu am zis că le pun la dispoziție tot ce doresc, pentru a face lumină în acest caz. Vă dați seama că dacă aș fi știut că acele fotgrafii sunt false nu le-aș fi publicat niciodată. Și oricum nu am spus nicio secundă că ele sunt adevărate.”

Procurorii au început urmărirea penală pentru infracțiunea de divulgare de informații false împotriva a patru persoane. Doi dintre suspecți au lucrat ca subcontractori ai unei agenții, angajată de staff-ul de campanie al actualului președinte, încă de pe vremea când Nicușor Dan a candidat la Primăria Capitalei.

Victor Ponta, parte vătămată: ”Ei au lucrat pentru un candidat. Dar pentru cine? Pentru Lasconi sigur nu au lucrat, că s-a făcut praf. Pentru mine sigur nu, că m-a afectat destul de mult. Nu e vorba doar despre poze falsificate. E vorba de mult mai mult de atât.”

Potrivit unor surse oficiale, suspecții subcontractați de una dintre agențiile care aveau contracte cu staff-ul actalului președinte au filmat evenimente de campanie și au montat clipuri video.

Tot ei - susțin surse apropiate de anchetă - ar fi realizat și clipul care surprinde discuția purtată de Nicușor Dan cu președintele Franței, Emmanuel Macron, înainte de turul al doilea al prezidențialelor.

Procurorii DIICOT susțin că, deocamdată, nu au aflat cine a comandat această înscenare, dar nu exclud posibilitatea ca în spatele ei să se afle apropiați ai unui alt candidat.

La audieri, suspecții ar fi declarat că ar fi creat din proprie initiativă ceea ce e denumesc ”o satiră". Nu este exclus ca acest mister să fie lămurit după audierea președintelui României, în calitate de parte vătămată.

Cei patru suspecți și actorii care ar fi participat la realizarea fotografiilor nu au putut fi contactați pentru a oferi un punct de vedere. Însă un avocat din echipa de apărători ai suspecților a transmis pentru Știrile PRO TV că niciunul nu va face declarații despre anchetă, pentru că așa le-ar fi cerut procurorul de caz.

Nici Administrația Prezidențială nu a oferit până acum un punct de vedere!