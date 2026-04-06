Planul în două etape ar presupune un armistițiu imediat, de 45 de zile, urmat de un acord definitiv, după câteva săptămâni de tratative. Chiar dacă analiștii sunt sceptici, eforturile Pakistanului reprezintă singura șansă de a preveni o escaladare dramatică a conflictului, care ar include atacuri masive asupra infrastructurii civile iraniene, și represalii grave împotriva statelor din Golf. Petrolul s-a ieftinit ușor, iar bursa de la New York a deschis în creștere.

Botezat „acordul de la Islamabad”, cadrul pentru încetarea ostilităților a fost elaborat de Pakistan, singurul canal de comunicare din cadrul discuțiilor, și transmis apoi Iranului și Statelor Unite.

Axios și Reuters dezvăluie că șeful armatei pakistaneze a fost în contact „toată noaptea” cu vicepreședintele Statelor Unite, JD Vance, cu trimisul special Steve Witkoff și cu ministrul de externe iranian, Abbas Araqchi.

Teheranul dorește un armistițiu permanent, cu garanții că nu va mai fi atacat de SUA și de Israel. Acordul final ar urma să includă angajamente din partea Iranului că nu mai urmărește dezvoltarea armelor nucleare, în schimbul ridicării sancțiunilor și a deblocării activelor înghețate.

Sally Lockwood, jurnalist Sky News: ”Dar acest plan de pace nu este oare doar o confundare a dorințelor cu realitatea? Așa reiese când asculți retorica venită dinspre Washington și Iran. Ambele tabere și-au dublat amenințările, se împroașcă reciproc cu noroi, cu insulte.”

Într-o postare furibundă, presărată cu injurii, Donald Trump a amenințat cu noi atacuri asupra infrastructurii energetice și de transport a Iranului.

James Matthwes, BBC: ”Aceasta este reacția cuiva care pierde disputa. (Postarea) pune la îndoială starea lui mintală și ridică întrebarea dacă armata SUA și SUA pot avea încredere că judecata președintelui protejează viețile americane și interesele SUA.”

Zanny Minton Beddoes , redactor șef The Economist: ”Pare dezechilibrat. Vorbele alese sunt foarte șocante, chiar și pentru standardele președintelui Trump. Arată cât e de frustrat de faptul că Iranul deține avantajul din punct de vedere strategic.”

Ambasade ale Iranului din întreaga lume au postat pe X răspunsuri ironice ori tăioase la avertismentul plin de injurii al președintelui Trump.

Diplomații iranieni din Africa de Sud au invocat amendamentul 25, făcând referire la prevederea constituțională americană care permite vicepreședintelui și majorității membrilor Cabinetului să-l declare pe președinte inapt pentru funcție.

Sayed Reza Salihi-Amiri, ministrul iranian al Turismului: ”Trump este o figură instabilă, cu tendințe delirante, marcată de o serie de contradicții. ”

Zanny Minton Beddoes , redactor șef The Economist: ”Pur și simplu Trump nu are opțiuni bune. Dacă încearcă să escaladeze, probabil și Iranul va escalada, va distruge mai multe instalații petroliere, iar prețul petrolului va urca și mai mult. Iar dacă declară victoria și se retrage, strâmtoarea Ormuz tot închisă va rămâne probabil.”

Între timp, au apărut noi informații în legătură cu operațiunea de salvare a pilotului american doborât vineri în Iran. Acesta și-a pierdut cunoștința în timpul catapultării și a reușit să ia legătura cu superiorii săi abia după câteva ore. Așa rănit cum era, a izbutit să se cațere două mii de metri pe o creastă montană și s-a ascuns într-o crevasă până când a fost salvat de trupele speciale americane.

Bryan Stern, veteran Forțele Speciale ale SUA: ”Salvările în zone de război nu înseamnă că te duci cu elicopterul, îl întrebi pe pilot cam pe unde e, arunci o grenadă fumigenă, aterizezi, iei omul și gata, cum vedem prin seriale TV. În realitate, totul este foarte riscant. Cea mai mare provocare este viteza. Pilotul era pe fugă de o zi și jumătate, ceea ce înseamnă foarte mult când esti în munți, vânat în interiorul liniilor inamice, comunicațiile sunt limitate, mai ești și rănit, dispui de foarte puțină mâncare și apă. E foarte dificil să reziști și să te ascunzi pe termen indefinit.”

Instructajul pentru supraviețuire în asemenea circumstanțe e parte vitală din antrenamentul piloților din Forțele Aeriene ale Statelor Unite. Este menit să-i pregătescă pe piloți pentru ce se întâmplă după catapultare, ca să evite să fie capturați. Asupra lor, piloții au doar un cuțit și un pistol, așa că trebuie antrenați să reziste în alte feluri.