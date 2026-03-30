Măsline pane, gustarea crocantă și savuroasă pe care trebuie să o încerci acasă. Cum se gătesc

Iată care sunt ingredientele necesare, pașii pe care trebuie să îi respecți pentru crusta aceea aurie și ce variante creative poți încerca, precum măslinele umplute cu brânză sau nuci.

Ce sunt măslinele pane și de unde provin

Măslinele pane prăjite sunt genul de gustare care pare simplă la prima vedere, dar reușește să surprindă prin combinația de texturi și arome. Practic, sunt măsline acoperite cu pesmet și prăjite până devin crocante la exterior, păstrând în interior gustul lor intens și ușor sărat.

În varianta clasică, se folosesc măsline verzi mari, din care se scoate sâmburele. Acestea sunt apoi umplute, de obicei cu un amestec de carne și brânză, trecute prin făină, ou și pesmet, apoi prăjite în ulei până capătă o crustă aurie. Preparatul este inspirat din olive all’ascolana, o rețetă tradițională din orașul Ascoli Piceno, în regiunea Marche din Italia. A apărut la începutul secolului al XIX-lea, într-un context destul de practic: bucătarii care lucrau pentru familii nobile căutau metode de a valorifica resturile de carne. În timp, rețeta a devenit un antipasto popular, servit alături de băuturi sau ca gustare la diverse evenimente.

Există și variante mai simple, în care măslinele nu sunt umplute, ci doar pane și prăjite. Chiar și așa, rămân gustoase, însă versiunea umplută este cea mai cunoscută și cea mai apreciată.

Ingrediente necesare pentru rețeta clasică

Pentru prepararea măslinelor pane în varianta clasică, ingredientele sunt simple și ușor de găsit, fiind împărțite în două categorii: baza pentru panare și, opțional, umplutura specifică rețetei tradiționale.

Ingrediente de bază

· măsline mari, fără sâmburi

· făină

· ouă

· pesmet

· ulei pentru prăjit.

Procesul de panare urmează pașii clasici, făină, ou și pesmet, care asigură formarea unei cruste crocante și uniforme.

Ingrediente pentru varianta clasică umplută

În rețeta tradițională italiană, măslinele sunt umplute înainte de prăjire, gustul fiind total diferit comparativ cu situația în care nu sunt umplute. Ai nevoie de următoarele ingrediente:

· măsline verzi mari, cărnoase

· carne tocată (de regulă, amestec de vită și porc)

· parmezan sau alt tip de brânză maturată

· ou

· usturoi

· pătrunjel

· sare, piper și un praf de nucșoară.

După umplere, măslinele se trec prin făină, ou și pesmet, apoi se prăjesc până devin aurii și crocante.

Variante mai simple, pentru acasă

Pentru o alternativă mai ușoară, fără carne, se poate opta pentru o umplutură pe bază de brânzeturi:

· măsline

· brânză feta sau ricotta

· oregano sau alte ierburi aromatice

· puțin suc de lămâie.

Pași simpli pentru a le prepara perfect acasă

Nu trebuie să depui prea mult efort pentru a face măsline pane, dar sunt câteva detalii mici care chiar contează. Dacă le respecți, ies fix cum trebuie: crocante la exterior și bune rău la interior.

Pregătește măslinele: scurge-le bine și șterge-le cu un prosop de hârtie. Dacă sunt ude, crusta nu o să stea pe ele.

Pune-ți la îndemână tot pentru panare: ai nevoie de trei lucruri simple, dar în ordinea corectă:

· făină (poți să-i pui un pic de sare și boia)

· ouă bătute

· pesmet

Dă-le prin toate etapele: ordinea chiar contează aici:

· făină

· ou

· pesmet

Dacă sari sau le încurci, nu o să mai iasă crusta aceea aurie, frumoasă.

Lasă-le 2–3 minute în pace: după ce le-ai trecut prin pesmet, nu le arunca direct în tigaie. Lasă-le un pic pe un platou. Crusta se „așază” și nu se desprinde când le prăjești.

Prăjește-le cum trebuie: uleiul trebuie să fie bine încins. Nu călduț. Pune măslinele și întoarce-le până devin aurii pe toate părțile.

Scoate-le pe un șervețel pentru a elimina excesul de ulei. Se servesc calde, simple sau alături de un sos ușor. Pentru un rezultat mai bun, prăjește măslinele în mai multe ture, fără să aglomerezi tigaia.