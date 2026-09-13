„Este un lucru pe care vi-l pot spune în trei cuvinte: mă simt bine. Am învățat să trăiesc cu această fragilitate; trăind alături de ea, am învățat să o stăpânesc și am decis să o transform în forța mea de a trăi”, a declarat vedeta din Quebec celor 30.000 de spectatori adunați la Plenitude Arena din Nanterre (la vest de capitală), cea mai mare sală acoperită din Europa, potrivit News.ro.

Ca un simbol, acest concert de aproape două ore și jumătate a început cu piesa „On ne change pas” și s-a încheiat cu un „Vă iubesc” adresat de vedetă fanilor săi.

Cu lacrimi în ochi, diva în vârstă de 58 de ani a fost nevoită să se oprească pentru o clipă din cântat în timpul primei piese.

„Sunt, desigur, lacrimi de bucurie, sunt atât de încântată să vă văd”, le-a spus ea spectatorilor.

„Am crezut, am crezut. Și iată, soarele este aici, soarele este în fața mea. Așadar, în această seară, vreau să cânt pentru voi, să cânt pentru mine, să cânt viața”, a spus ea.

Phoenix

Primele piese au avut, pe alocuri, unele neconcordanțe, artista fiind copleșită de emoție. Însă, foarte repede, ea a preluat controlul asupra spectacolului, cu pumnii strânși în semn de victorie sau cu brațele întinse ca aripile păsării Phoenix, cu care o compară admiratorii ei.

Cu părul strâns într-un coc, a apărut pe rând într-o rochie neagră fără bretele, într-o mantie cu pene roz sau într-o rochie cu corset din piele, ca un semn al spiritului ei luptător.

La fel ca ținutele, a interpretat una după alta 27 de melodii în total. În franceză, printre altele, „Pour que tu m'aimes encore” și „J'irai où tu iras”, două piese clasice de pe albumul său „D'eux” (1995), realizat în colaborare cu Jean-Jacques Goldman, compozitorul ei preferat. Iar în engleză, cu „My Heart Will Go On” („Titanic”, 1997), „I’m Alive” (2002) sau un emoționant „All by Myself” (1996).

O melodie parcursă ca și cum ai urca un munte, până la finalul său extrem de înalt, sub ovațiile mulțimii. Ea s-a transformat, de asemenea, în cântăreață de operă pentru a interpreta o arie de operă de Bellini.

Vedeta era însoțită de un cor și de o orchestră pe o scenă rotativă, alături de dirijorul său, Scott Price, la pian. Totul într-un decor impunător, dar sobru, care atrăgea toate privirile asupra ei.

În sală se înghesuiau vedete, precum prezentatoarele Ophélie Meunier și Laury Thilleman, dansatorul Guillaume Diop sau actorul Vincent Dedienne, precum și familia artistei. Potrivit ziarului Le Parisien, erau prezenți și politicienii Edouard Philippe, Gabriel Attal și Emmanuel Grégoire, la fel ca și Michelle Obama, soția fostului președinte american Barack Obama.

„A fost extraordinar, nu și-a pierdut deloc vocea”, a spus entuziasmată Nathalie, în vârstă de 58 de ani, venită împreună cu familia din Poitiers. „M-a făcut să plâng”, a adăugat fiica ei, Laurie.

Sute de euro

De când a plecat din Las Vegas spre Franța la sfârșitul lunii august, cântăreața care a vândut peste 260 de milioane de albume a susținut repetiții în vederea acestei reîntâlniri.

Timp de două săptămâni, ea a transformat, de asemenea, numărătoarea inversă într-un fel de concert de deschidere inedit: apariții aproape zilnice, interacțiuni cu admiratorii în fața reședinței sale de lux...

Cu această serie de concerte, Céline Dion se confruntă cu o nouă provocare de anvergură, după ce, în 2016, a reușit să depășească moartea lui René Angélil, impresarul ei și tatăl celor trei fii ai săi.

După anularea ultimului său turneu în martie 2020 din cauza pandemiei, dorința ei de a reveni pe scenă a fost zădărnicită de sindromul persoanei rigide. Această boală neurologică incurabilă îi otrăvește viața de vreo douăzeci de ani, dar a fost diagnosticată abia în 2022.

Fiind la mila unui nou episod violent de paralizie, cântăreața a dat atunci vești îngrijorătoare despre starea sa de sănătate, apoi s-a retras pentru a se trata.

Surpriza a fost, așadar, totală când a reapărut, doi ani mai târziu, pe Turnul Eiffel, cu ocazia ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Paris din 2024, interpretând „Imnul iubirii” al lui Edith Piaf.

Anunțul din primăvară privind noua sa serie de concerte la Nanterre – 16 concerte până la jumătatea lunii octombrie, 10 în mai 2027 – produsă de gigantul american AEG Presents, a stârnit un val de entuziasm în rândul fanilor săi.

Însă procurarea unui bilet s-a transformat într-o adevărată provocare, prețurile putând ajunge la câteva sute de euro, sumă considerată prohibitivă de unii.