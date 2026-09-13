De data asta, liderul de la Casa Albă s-a pronunțat în favoarea reunificării Irlandei, un subiect extrem de sensibil și la Dublin, dar și la Londra.

Trump spune că ar fi „fantastică” o unire a Irlandei de Nord cu Republica Irlanda și că, în opinia sa, acest lucru se va întâmpla, mai devreme sau mai târziu. A recunoscut însă că este o problemă care nu are, în acest moment, o soluție.

În Irlanda pentru o vizită de 2 zile, președintele american nu a ratat ocazia să facă noi declarații controversate. De data asta, a vorbit despre unificarea Irlandei cu Irlanda de Nord.

Donald Trump, U.S. President: ”Nu vreau să creez probleme, dar vă spun că mi-ar plăcea să văd Irlanda reunificată. Am prieteni de ambele părți, oameni extraordinari. Sunt irlandezi. Nu ar putea să fie oameni răi, nu-i așa? Mi-ar plăcea să văd Irlanda reunificată. Cred că, dacă acest lucru s-ar întâmpla, ar fi un mare motiv de mândrie pentru toată lumea. În cele din urmă, se va întâmpla”.

Declarațiile lui Trump au stârnit imediat reacții critice din partea guvernului britanic și a unioniștilor. Vizita președintelui american a provocat, de asemenea, proteste de amploare în mai multe orașe din Republica Irlanda. Mii de oameni au ieșit în stradă pentru a se opune războiului din Iran și pentru a-și exprima sprijinul față de drepturile palestinienilor.

Eudie Moriarty, protestatar în Dublin: ”Nu-l vrem aici. Respectăm întotdeauna funcția de președinte al Statelor Unite, dar nu și pe acest președinte”.

Gazdele s-au ferit să-l pună, totuși, pe Trump, într-o situație delicată și l-au ținut la distanță de proteste.

Președinții precedenți ai SUA au evitat să facă declarații pe acest subiect, extrem de sensibil

Barry Lenihan, Political Correspondent RTÉ: ”Când vine vorba despre Donald Trump, orice este posibil. Din perspectiva guvernului irlandez și a oficialilor irlandezi, este important să nu existe niciun conflict între partea irlandeză și cea americană”.

Declarațiile lui Trump despre reunificarea Irlandei ating un punct sensibil. Irlanda de Nord face parte din Regatul Unit, în timp ce Republica Irlanda este un stat independent. Această separare a stat la baza unor decenii de violențe și conflicte între naționaliști, care susțin reunificarea Irlandei, și unioniștii, în majoritate protestanți, care vor ca Irlanda de Nord să rămână parte a Regatului Unit.

Darlene Superville, The Associated Press: ”Dezbaterea privind reunificarea Irlandei este una extrem de aprinsă, cu opinii puternice de ambele părți. Președinții americani anteriori au evitat să facă declarații directe pe acest subiect, inclusiv Joe Biden, cunoscut pentru legătura sa personală puternică cu Irlanda. Ulterior, Trump a recunoscut că nu există un răspuns bun la această dezbatere”.

Nu este prima dată când Donald Trump irită autoritățile britanice prin declarațiile sale. În urmă cu doar câteva zile, a sugerat că Washingtonul și-ar putea reevalua poziția în disputa privind insulele Falkland și a evitat să spună dacă Statele Unite ar sprijini Marea Britanie în cazul unui nou conflict cu Argentina.