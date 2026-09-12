Faptul că deține o proprietate nu îi oferă proprietarului dreptul de a intra oricând dorește într-o locuință închiriată și nici dreptul de a schimba încuietorile sau de a evacua chiriașul, reziliind contractul de închiriere în orice moment. Însă exact acest lucru l-a făcut un proprietar din Marea Britanie, care a fost în cele din urmă obligat să plătească peste 2.600 de euro, relatează Noticias Trabajo.

Potrivit site-ului Consiliului Local Sheffield, cazul a ajuns în instanță după ce autoritatea locală a inițiat o acțiune în justiție împotriva proprietarului, care era o companie imobiliară.

Ce acuzații i s-au adus companiei



Compania a fost acuzată că a intrat în locuință fără permisiune, le-a cerut chiriașilor să părăsească imobilul, a schimbat încuietorile pentru a-i împiedica să intre, le-a atins bunurile și i-a împiedicat să folosească sufrageria, fapte care au fost în cele din urmă recunoscute în instanță. Compania proprietară va trebui să plătească 2.640 de euro.

Avocatul Consiliului Local a descris situația drept un caz în care proprietarul „a încălcat grav drepturile chiriașilor”, întrucât, pe lângă faptul că a intrat în proprietate și a încercat să îi evacueze, au fost necesare intervenții și din cauza stării precare a locuinței.

Tehnicienii au identificat probleme legate de lipsa încălzirii și a apei calde, siguranța în caz de incendiu, umezeală și mucegai, astfel că au fost luate măsuri suplimentare împotriva companiei.

După ce și-a recunoscut vinovăția, compania a fost condamnată să plătească 2.268 de lire sterline (aproximativ 2.640 de euro). Suma este formată dintr-o amendă de 960 de lire sterline (aproximativ 1.117 euro), încă 1.000 de lire sterline (aproximativ 1.164 de euro) reprezentând cheltuielile de judecată și o suprataxă de 308 lire sterline (aproximativ 359 de euro), acordată drept compensație chiriașilor.

Consiliul Local își apără acțiunile împotriva companiei, iar președintele Comisiei pentru Politici Locative subliniază, prin intermediul site-ului instituției, că „dreptul de a locui în propria casă fără teama de a fi evacuat ilegal este un drept fundamental al omului”.