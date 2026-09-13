Aparatul zburător a pătruns pe teritoriul României prin județul Botoșani, iar populația a fost sfătuită să se adăpostească, printr-un mesaj RO-Alert.

O echipă pirotehnică a Serviciului Român de Informații va face cercetări la locul unde s-a prăbușit drona.

Localnicii din comuna suceveană Calafindești au auzit zgomotul și au mers să vadă ce s-a întâmplat.

Corneluș Miron, localnic: „Au auzit, ei au ieșit din casă că au auzit bubuitura. Au ieșit mulți și ploua, au ieșit pe ploaie așa. S-au alertat de la explozia care a fost.”

Oamenii au sunat apoi la 112.

Autoritățile verifică locul prăbușirii

Bogdan George Păstrăv, prefectul Sucevei: „Un aparat de mici dimensiuni ce pare a fi o dronă, a aterizat într-un lan de porumb, la impact a luat foc.”

Colonel Daniel Nistor, purtătorul de cuvânt al MApN: „S-a format o cavitate cu diametrul de aproximativ un metru și adâncimea de 30 de centimetri.”

Două aeronave F-16 au decolat de la baza aeriană Borcea pentru monitorizare. În paralel, autoritățile de peste Prut au informat că drona a traversat spațiul aerian al Republicii Moldova, care a fost închis temporar. A fost afectat astfel și programul de zbor pe aeroportul din Chișinău.