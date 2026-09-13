Arizona este primul stat american care deschide un astfel de proces, transmite news.ro, care citează Reuters.

Procurorul general al statului, Kristin Mayes, acuză L'Oréal că a încălcat legislația privind protecția consumatorilor prin comercializarea acestor produse, utilizate predominant de femeile afro-americane, fără avertismente privind presupusele riscuri de cancer uterin și ovarian.

Arizona solicită penalități și despăgubiri, precum și o hotărâre care să împiedice vânzarea produselor fără avertismente referitoare la aceste riscuri.

L'Oréal se confruntă deja cu peste 12.000 de procese

Procesul vine în contextul în care L'Oréal se confruntă deja cu peste 12.000 de acțiuni similare, depuse de femei sau de familiile acestora și reunite într-un litigiu multidistrict aflat pe rolul unei instanțe federale din Chicago. Printre produsele vizate se află cele comercializate sub mărcile Dark and Lovely și Optimum.

Primele procese au fost depuse după publicarea, în 2022, a unui studiu realizat de National Institutes of Health, potrivit căruia femeile care utilizau asemenea produse de mai multe ori pe an prezentau un risc de peste două ori mai mare de a dezvolta cancer uterin.

Compania respinge acuzațiile

L'Oréal respinge acuzațiile. Un purtător de cuvânt al L'Oréal USA a declarat că grupul are încredere în siguranța produselor sale și consideră că reclamațiile nu au fundament juridic sau științific.

Compania subliniază că studiul din 2022 nu a stabilit o relație de cauzalitate între utilizarea produselor și afecțiunile invocate în procese.

Litigiile vizează și alți producători, inclusiv Revlon, care a negat, la rândul său, existența unei legături între produsele sale și cancer.

Procesele consolidate continuă în instanța federală din Chicago, iar primele judecăți ar putea începe anul viitor.