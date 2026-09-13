Țara care folosește indicatorul de Fericire Națională Brută. Cum trăiesc locuitorii din acest stat

Stiri Turism
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bhutan tara fericirii
Shutterstock

Bhutan este una dintre puținele țări care folosesc Fericirea Națională Brută (GNH) pentru a măsura dezvoltarea și bunăstarea populației. 

autor
Georgiana Ioniță

Sistemul nu se limitează la venituri și economie, ci ia în calcul și sănătatea, educația, folosirea timpului, relațiile din comunitate, mediul, cultura și buna guvernare, potrivit Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD).

În cel mai recent indice național, realizat în 2022, 48,1% dintre locuitorii Bhutanului au fost clasificați drept "profund fericiți" sau "extensiv fericiți". Alți 45,5% au fost încadrați la "moderat fericiți", iar 6,4% la "nefericiți", potrivit raportului GNH 2022, realizat de Centre for Bhutan and GNH Studies.

Bhutan, țara care a refuzat să măsoare dezvoltarea doar prin bani și economie

Conceptul de Fericire Națională Brută a fost promovat în anii 1970 de al patrulea rege al Bhutanului, Jigme Singye Wangchuck. Ideea era ca dezvoltarea țării să fie evaluată și prin bunăstarea oamenilor, nu doar prin indicatori economici.

În timp, GNH a devenit un instrument oficial folosit în politicile publice. Constituția Bhutanului include principiul Fericirii Naționale Brute, iar sistemul este folosit pentru a evalua evoluția bunăstării populației, potrivit OECD.

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Indicele GNH este construit pe nouă domenii și 33 de indicatori și folosește metodologia Alkire-Foster, utilizată și în măsurarea multidimensională a sărăciei.

Ce este Fericirea Națională Brută și cum este măsurată

Cele nouă domenii analizate sunt:

  • bunăstarea psihologică - satisfacția față de viață, emoțiile pozitive și negative și spiritualitatea;
  • sănătatea - starea de sănătate, numărul de zile sănătoase, dizabilitățile și sănătatea mintală;
  • educația - alfabetizarea, școlarizarea, cunoștințele și valorile;
  • folosirea timpului - timpul dedicat muncii și somnului;
  • diversitatea și reziliența culturală - participarea culturală, limba, tradițiile și artele;
  • buna guvernare - participarea politică, serviciile publice, performanța guvernării și drepturile fundamentale;
  • vitalitatea comunității - siguranța, relațiile cu familia și comunitatea și sprijinul social;
  • diversitatea și reziliența ecologică - problemele de mediu, relația cu natura și efectele faunei sălbatice;
  • nivelul de trai - veniturile, bunurile deținute și locuința.

Cele nouă domenii au aceeași pondere în indice, iar indicatorii obiectivi au ponderi mai mari decât cei bazați pe răspunsuri subiective, potrivit OECD.

Unul dintre elementele care diferențiază GNH de indicatorii economici tradiționali este faptul că bunăstarea nu este redusă la o singură dimensiune. O persoană poate avea venituri bune, dar să fie afectată de lipsa timpului liber, de probleme de sănătate sau de lipsa sprijinului comunității. În același timp, cineva cu venituri mai mici poate atinge un nivel ridicat în alte domenii evaluate de indice. Tocmai această combinație este urmărită de metodologia Bhutanului, care încearcă să ofere o imagine mai amplă asupra condițiilor de viață.

Când este un om considerat "fericit"

Metodologia nu se bazează pe o simplă întrebare de tipul "Ești fericit?".

Pentru fiecare persoană se calculează nivelul de suficiență pentru indicatorii ponderați. Pragul pentru categoria "fericit" este de 66% dintre indicatorii ponderați. Cei care ating acest nivel sunt considerați "profund fericiți" sau "extensiv fericiți".

Raportul GNH 2022 împarte populația în patru categorii:

  • profund fericiți - 77%-100% dintre indicatorii ponderați;
  • extensiv fericiți - 66%-76,9%;
  • moderat fericiți - 50%-65,9%;
  • nefericiți - 0%-49,9%.

În 2022, 9,5% dintre locuitorii Bhutanului erau profund fericiți, 38,6% extensiv fericiți, 45,5% moderat fericiți și 6,4% nefericiți.

Indicele GNH a ajuns în 2022 la 0,781, față de 0,756 în 2015 și 0,743 în 2010.

Prin urmare, procentul de 48,1% nu trebuie interpretat ca și cum restul populației ar fi nefericită. Cea mai mare parte dintre cei care nu ating pragul de 66% se află în categoria „moderat fericiți”, nu în cea a persoanelor considerate nefericite. Doar 6,4% dintre persoanele evaluate în 2022 au fost încadrate în ultima categorie, potrivit raportului GNH.

Cum trăiesc locuitorii din Bhutan

Datele arată diferențe între mediul urban și cel rural. În 2022, indicele GNH era de 0,790 în orașe și 0,726 în zonele rurale. Cu toate acestea, 57% dintre persoanele clasificate drept profund sau extensiv fericite locuiau în mediul rural.

Un exemplu din cercetările care au stat la baza sistemului GNH este cel al unei femei fermier de 44 de ani din zona rurală Tongsa. Era analfabetă și se confrunta cu probleme provocate de animalele sălbatice care îi distrugeau culturile, dar a fost clasificată drept fericită în urma evaluării.

Întrebată ce îi aduce fericirea, femeia a indicat activități obișnuite din viața ei: să își facă treburile gospodărești, să recolteze cartofi și să țeasă, potrivit analizei An Extensive Analysis of the GNH Index, realizată de Centre for Bhutan Studies.

Cazul femeii din Tongsa arată și de ce GNH nu poate fi confundat cu un clasament al țărilor în funcție de cât de mulțumiți declară oamenii că sunt. Evaluarea urmărește mai multe aspecte ale vieții aceleiași persoane, iar rezultatul final este construit din combinația lor. În cazul ei, lipsurile din anumite domenii nu au fost suficiente pentru a o împiedica să atingă pragul necesar pentru categoria „fericită”.

Nivelul de trai rămâne însă una dintre cele nouă componente ale indicelui, astfel că veniturile, bunurile și locuința sunt luate în calcul alături de celelalte domenii.

Ce s-a schimbat în ultimii ani

Indicele GNH a crescut de la 0,756 în 2015 la 0,781 în 2022. Raportul GNH arată progrese în mai multe componente ale bunăstării, în timp ce unele dintre indicatori au avut evoluții mai slabe.

Pandemia de COVID-19 a pus presiune asupra unor domenii precum sănătatea, sănătatea mintală și situația economică a populației.

Bhutanul a introdus atunci măsuri stricte de carantină, testare și urmărire a contacților, iar răspunsul autorităților a inclus și sprijin psihologic și măsuri economice pentru populație. Cercetările publicate ulterior au analizat răspunsul țării prin prisma mai multor domenii GNH, inclusiv sănătatea, bunăstarea psihologică, buna guvernare și vitalitatea comunității.

Cum poți vizita Regatul Bhutan și care sunt regulile pentru turiști

Bhutanul își gestionează turismul după principiul "High Value, Low Impact", încercând să limiteze efectele turismului de masă asupra mediului și societății.

Turiștii internaționali au nevoie, în general, de viză înainte de călătorie, iar pentru majoritatea vizitatorilor adulți se aplică Sustainable Development Fee (SDF) de 100 de dolari pe persoană, pentru fiecare noapte petrecută în Bhutan. Se achită și o taxă de viză de 40 de dolari.

Banii colectați prin SDF sunt folosiți pentru proiecte legate de sănătate, educație, infrastructură, protecția mediului și conservarea culturii, potrivit autorităților turistice din Bhutan.

Bhutan nu măsoară doar cât de fericiți sunt oamenii

În 2022, 48,1% dintre locuitorii Bhutanului au fost clasificați drept profund sau extensiv fericiți, în timp ce 45,5% au fost moderat fericiți și 6,4% nefericiți.

Indicele GNH încearcă să surprindă, prin cei 33 de indicatori, condițiile concrete în care trăiesc oamenii, de la sănătate și venituri până la educație, timp, comunitate, cultură și mediu.

Surse-

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Etichete: fericire, turism, obiective turistice,

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