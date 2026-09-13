La petrecere au ajuns şi preşedintele Nicuşor Dan şi partenera sa, Mirabela Grădinaru, scrie News.ro.

Ceremonia religioasă a avut loc la Mănăstirea Caşin din Bucureşti, Alexandru Nazare şi Maria Mihali declarând, la final, că au fost emoţionaţi. Naşul celor doi este ministrul de Finanţe din Grecia, Kyriakos Pierrakakis.

”Cred că nu ne vom putea abține”

Petrecerea a avut loc la un restaurant din Pădurea Băneasa. La eveniment au ajuns, sâmbătă seară, şi preşedintele Nicuşor Dan şi partenera sa, Mirabela Grădinaru, şeful statului ducând un buchet de flori. ”Casă de piatră şi familie”, le-a urat Nicuşor Dan mirilor.

Întrebat dacă vor găsi timp în cursul serii să discute şi despre Guvern, şeful statului a răspuns: ”Cred că nu ne vom putea abţine”.