Primăria din Fregona a ajuns să rămână din nou, după doar câteva luni, fără polițist local, funcție care revine astfel primarului Giacomo De Luca. Polițista care fusese angajată în luna martie, în urma unui concurs organizat de administrația locală, și-a dat demisia, relatează Il Messaggero.

La mai puțin de șase luni de la angajare, pe 21 august, aceasta și-a depus demisia la primărie, înainte chiar de încheierea perioadei de probă.

„Nu mă așteptam”, a declarat primarul Giacomo De Luca, referindu-se la decizia polițistei. „Mi-a explicat că această meserie nu era pentru ea, așa că a plecat și s-a întors în localitatea sa de origine, în Campania.”

Primăria i-a contactat imediat pe ceilalți doi candidați declarați admiși la concursul pentru postul de polițist local, organizat la sfârșitul anului 2025. „Niciunul dintre ei nu este disponibil, amândoi și-au găsit deja de lucru”, a explicat primarul.

La concurs s-au înscris 29 de persoane din întreaga Italie, însă doar trei au trecut toate probele.

Un nou concurs pentru ocuparea postului

„Acum nu ne rămâne decât să organizăm un nou concurs public”, a declarat De Luca. „Am reluat deja procedura, care presupune ca, înainte de organizarea propriu-zisă a concursului pentru angajare, să fie lansată procedura de mobilitate.”

Prin urmare, procesul va dura. Primarul speră ca până la sfârșitul anului sau la începutul lui 2027 să poată organiza concursul, în cazul în care procedura de mobilitate, așa cum s-a întâmplat și în trecut, nu va avea niciun rezultat.

„Între timp, va trebui să fiu din nou polițist local”, a spus De Luca.

Primarul ocupase deja această funcție, în principal pentru activitățile administrative, timp de un an și patru luni. Perioada a început după ce singurul polițist local din Fregona a părăsit postul, după ce a câștigat un concurs organizat de o altă primărie, și s-a încheiat odată cu angajarea noii polițiste, care a demisionat pe 21 august.

Astfel, la doi ani distanță, Fregona se află din nou în aceeași situație: fără un polițist local.

Primarul speră ca localnicii să candideze

„Sper ca și locuitorii din Fregona să candideze la următorul concurs. Este, până la urmă, o bună oportunitate de angajare”, a declarat De Luca.

Între timp, pare să fi fost abandonată și posibilitatea de a asocia serviciul de poliție locală cu Primăria din Vittorio Veneto.

„Și nu din cauza mea”, a precizat primarul din Fregona. „Vittorio Veneto a renunțat la orice discuție pe această temă, poate că au alte intenții…”

De Luca i-a propus și Uniunii Montane Prealpi Trevigiane să preia rolul de coordonator pentru asocierea serviciilor de poliție locală din localitățile membre.

„I-am cerut Uniunii Montane să realizeze asocierea între toți polițiștii locali, dar nu există acest spirit. Și există încă prea multă rivalitate între localități. Eu, din partea mea, sunt în favoarea unei astfel de uniuni”, a concluzionat primarul.