Insalata di Riso este, pe scurt, o salată rece de orez.

Ce este Insalata di Riso și de ce o adoră italienii vara

Italienii o pregătesc mai ales vara, când vor o masă ușoară, care poate fi făcută din timp și mâncată direct de la frigider. Orezul fiert și răcit se combină cu legume, măsline, murături, brânzeturi, ouă, ton, șuncă sau alte ingrediente aflate la îndemână.

Nu există o rețetă care trebuie urmată întocmai. Unele familii o fac simplă, doar cu legume și câteva măsline, în timp ce altele adaugă ton, ouă, mozzarella sau mezeluri și o transformă într-un prânz complet. Tocmai această libertate a făcut-o atât de iubită.

Este potrivită pentru zilele călduroase deoarece se gătește o singură dată și poate fi păstrată la rece până la masă. O poți pune într-o caserolă pentru birou, o poți lua la picnic sau la plajă și este la fel de bună când ai musafiri și nu vrei să stai în bucătărie în ultimul moment. Și aspectul contează. Legumele colorate, măslinele și bucățile mici de brânză fac salata mai atrăgătoare, inclusiv pentru copii. În același timp, adulții o apreciază pentru că poate fi adaptată ușor după gust sau după ce se găsește în frigider.

În Italia, Insalata di Riso este considerată un preparat clasic de vară, nu o specialitate legată strict de o anumită regiune. Poate fi servită ca prim fel, dar și ca masă de sine stătătoare. Diferența o fac ingredientele: cu legume rămâne mai ușoară, iar cu ton, ou, șuncă sau brânză devine mai consistentă. Secretul nu este să umpli bolul cu cât mai multe ingrediente. O salată bună are orezul bine fiert și nelipicios, legume proaspete, puțină aciditate de la murături sau capere și suficient ulei cât să lege gusturile. Maioneza se folosește în unele rețete, dar nu este obligatorie. Vara, un dressing simplu cu ulei de măsline, lămâie și verdețuri este mai proaspăt și mai ușor.

Secretul orezului: Ce soi alegi și cum îl gătești ca să nu devină lipicios

Orezul este baza salatei, așa că trebuie ales unul care rămâne ferm și după ce se răcește. Pentru cei care pregătesc rețeta pentru prima dată, orezul parboiled este cea mai sigură variantă. Boabele își păstrează bine forma, se lipesc mai greu și preiau ușor gustul dressingului.

Poți folosi și soiuri precum Ribe, Baldo, Carnaroli sau Arborio. Acestea au boabe mai mari, dar trebuie urmărite atent la fierbere, deoarece se pot înmuia repede. Orezul trebuie scos din apă când este al dente: fiert complet, dar încă ferm la mestecat. Basmati este potrivit dacă vrei un rezultat mai ușor și mai parfumat, chiar dacă gustul nu va mai fi chiar cel al rețetei clasice.

Cantitatea se calculează în funcție de felul în care servești salata. Pentru o garnitură sunt suficiente 60-70 g de orez uscat de persoană. Dacă va ține locul unei mese, poți folosi 80-100 g. Fierbe orezul într-o cantitate mare de apă cu sare, aproape la fel ca pe paste. Verifică-l cu un minut înainte de timpul trecut pe ambalaj și evită să amesteci continuu, deoarece boabele vor elibera mai mult amidon și se vor lipi. O clătire scurtă înainte de fierbere poate ajuta, mai ales dacă folosești un soi mai bogat în amidon.

După ce orezul este gata, nu îl lăsa în oala fierbinte. Scurge-l bine și întinde-l pe o tavă, într-un strat subțire. Desfă boabele cu o furculiță și adaugă o lingură de ulei de măsline. Astfel, aburul iese mai repede, iar orezul nu continuă să se gătească de la căldura rămasă. Poți opri fierberea și printr-o clătire rapidă cu apă rece, însă orezul poate pierde din gust și poate rămâne prea umed. Varianta cu tava păstrează mai bine aroma și textura, cu condiția să îl răcești repede.

Orezul gătit nu trebuie lăsat mult timp pe masă. Întinde-l imediat după scurgere, iar când nu mai scoate abur puternic, acoperă-l și pune-l la frigider. Răcirea rapidă este importantă atât pentru gust, cât și pentru păstrarea în siguranță. Ingredientele se adaugă numai după ce orezul este rece. Legumele, brânzeturile și conservele trebuie și ele scurse bine. Dacă pui roșii, mozzarella sau ton peste orezul cald, textura lor se schimbă, iar lichidul strâns în bol va face salata apoasă.

Cele mai multe probleme apar din cauza acelorași greșeli: orez fiert prea mult, răcit într-un vas adânc sau amestecat cât este încă fierbinte. Dacă îl păstrezi ferm, îl întinzi pe tavă și folosești ingrediente bine scurse, boabele vor rămâne separate, iar salata va avea textura potrivită.

Ingrediente

Cantitățile sunt suficiente pentru șase porții dacă salata este servită ca fel principal sau pentru aproximativ opt porții mai mici. Este o variantă bogată, apropiată de rețetele italiene clasice, dar dressingul rămâne ușor, fără maioneză.

· 360 g orez pentru salate - ideal parboiled/Ribe; poți folosi Baldo sau Carnaroli.

· 120 g mazăre - proaspătă sau congelată, fiartă scurt și răcită.

· 150 g roșii cherry - ferme, tăiate în sferturi și lăsate câteva minute la scurs.

· 200 g ardei - de preferat roșu și galben, cruzi pentru crocant sau copți pentru dulceață.

· 100 g porumb dulce - bine scurs; este opțional, dar aduce culoare și o notă dulce.

· 80 g măsline fără sâmburi - verzi, negre sau un amestec, tăiate rondele.

· 60 g castraveciori murați și 20 g capere - scurse, pentru aciditate și gust sărat.

· 120 g ton în ulei sau suc propriu - cântărit după scurgere și desfăcut în bucăți.

· 100 g șuncă fiartă - tăiată în cuburi mici; poate fi omisă dacă folosești mai mult ton.

· 120 g provolone sau scamorza - o brânză fermă, care nu lasă mult zer.

· 2 ouă fierte tari - răcite complet și tăiate în sferturi sau cuburi.

· 4-5 linguri ulei de măsline extravirgin - adăugat treptat, nu turnat tot de la început.

· 1 lămâie - puțină coajă rasă și 1-2 linguri de suc; alternativ, oțet de vin alb.

· Busuioc proaspăt, sare și piper - busuiocul se rupe cu mâna și se adaugă la final.

Alege ingrediente cu texturi diferite, dar taie-le aproximativ la dimensiunea boabelor mari de orez, cel mult 1 cm. Astfel, fiecare lingură va conține câte puțin din toate. Scurge atent tonul, măslinele, porumbul, caperele și murăturile. Mozzarella proaspătă poate înlocui brânza fermă, însă trebuie lăsată într-o sită, altfel salata devine apoasă.

Maioneza este opțională și se servește mai bine separat. Dacă o pui direct în salată, gustul devine mai greu, iar transportul pe căldură cere și mai multă grijă. Pentru o rețetă italianească autentică folosește uleiul de măsline, puțin suc de lămâie, caperele, murăturile și busuiocul sunt suficiente.

Rețeta pas cu pas pentru cea mai răcoritoare salată de orez

Pregătește ingredientele care se răcesc greu. Fierbe ouăle până sunt tari, răcește-le în apă rece și curăță-le. Fierbe mazărea 1-3 minute, în funcție de mărime, apoi mut-o în apă foarte rece, ca să își păstreze culoarea.

1. Folosește o oală încăpătoare, cu aproximativ cinci părți apă la o parte orez. Când apa clocotește, adaugă sare și orezul. Fierbe conform ambalajului, dar începe să guști cu un minut înainte de timpul indicat.

2. Bobul trebuie să fie pătruns, dar ferm. Scurge imediat într-o sită, nu îl lăsa în apa fierbinte cât pregătești restul. Dacă este foarte lipicios, îl poți clăti câteva secunde cu apă rece și apoi îl scurgi temeinic.

3. Întinde orezul pe o tavă curată, într-un strat cât mai subțire. Afânează-l cu furculița și amestecă o lingură de ulei. Când aburul puternic a dispărut, mută-l într-un recipient larg, acoperă și pune la frigider; urmărește ca răcirea să se facă în cel mult o oră.

4. Taie ardeii, brânza, șunca, măslinele și murăturile în bucăți mici și apropiate ca mărime. Desfă tonul fără să îl mărunțești complet. Lasă separat roșiile, ouăle și busuiocul, care sunt mai delicate.

5. Amestecă într-un borcan 3 linguri de ulei de măsline, 1 lingură de suc de lămâie, puțină coajă rasă, piper și foarte puțină sare. Agită până devine ușor cremos. Gustă înainte de a mai săra: caperele, măslinele, murăturile, tonul și brânza sunt deja sărate.

6. Pune orezul rece într-un bol mare. Adaugă mai întâi dressingul, apoi mazărea, ardeii, porumbul, măslinele, murăturile, caperele, tonul, șunca și brânza. Amestecă de jos în sus, cu o lingură lată, fără să strivești boabele.

7. Acoperă bolul și pune-l la frigider pentru 1-2 ore. Această odihnă este suficientă pentru ca orezul să preia gustul dressingului și al ingredientelor sărate, fără ca legumele să își piardă prospețimea.

8. Cu puțin înainte de servire, încorporează roșiile bine scurse, ouăle și frunzele de busuioc. Verifică textura și adaugă încă o lingură de ulei sau câteva picături de lămâie dacă orezul pare uscat.

Scoate salata din frigider cu 10-15 minute înainte de masă, cât să devină mai aromată, apoi amestec-o încă o dată. Pentru plajă sau picnic, transport-o într-o cutie etanșă, într-o geantă frigorifică, și nu o lăsa mult timp în soare. Dacă salata iese prea uscată după odihnă, nu o îneca în ulei. Adaugă întâi o lingură de suc de lămâie ori o lingură de apă rece, amestecă și apoi completează cu puțin ulei. Dacă este prea umedă, cauza este aproape întotdeauna un ingredient insuficient scurs, nu încerca să repari cu mai mult orez crud sau cu brânză rasă, ci scurge lichidul și servește imediat.

Varianta vegetariană / de post

Insalata di Riso se adaptează foarte ușor dacă nu vrei să folosești carne sau pește. Pentru varianta vegetariană, scoți tonul și șunca, dar poți păstra ouăle și brânza. Salata rămâne sățioasă, mai ales dacă folosești suficiente legume și o brânză care nu lasă mult lichid.

Pentru șase porții, poți combina 360 g de orez cu 150 g de mazăre, 150 g de fasole verde, un dovlecel, un ardei, 200 g de roșii cherry, 120 g de porumb, 100 g de măsline și 180-200 g de mozzarella bine scursă. În locul dressingului simplu cu ulei și lămâie, merge foarte bine un pesto subțiat cu puțin suc de lămâie. Acesta dă gust și ajută ingredientele să se lege mai bine.

Pentru varianta de post, trebuie eliminate și ouăle, brânza, maioneza clasică și pesto-ul cu parmezan. Ca salata să nu rămână doar un amestec de orez și legume, adaugă o sursă de proteine vegetale. Poți folosi 200-250 g de năut sau fasole albă fiartă și bine scursă. O altă variantă este tofu ferm, aproximativ 150-200 g, rumenit ușor în tigaie.

Nu este nevoie să umpli bolul cu năut sau tofu. Acestea trebuie doar să completeze orezul și să facă salata mai consistentă, fără să acopere gustul legumelor. Un dressing simplu de post se face din patru linguri de ulei de măsline, două linguri de suc de lămâie, o linguriță de muștar, puțină coajă rasă de lămâie, piper și verdeață. Busuiocul, pătrunjelul și menta se potrivesc foarte bine. Dacă vrei un gust mai intens, poți adăuga capere, măsline, roșii uscate bine scurse sau puțină drojdie inactivă.

Legumele pot fi folosite în mai multe feluri. Castravetele și dovlecelul crud, tăiate fin, dau prospețime, în timp ce ardeii, vinetele sau dovleceii copți au un gust mai bogat. Lasă întotdeauna legumele gătite să se răcească înainte să le pui peste orez. Ca să nu complici rețeta, păstrează o formulă simplă: orez bine fiert, două legume crocante, o legumă gătită, o sursă de proteine vegetale, ceva acrișor și verdeață. Dacă urmezi un post strict, verifică etichetele muștarului, conservelor și produselor gata preparate.

Cât timp se lasă la marinat la frigider înainte de servire

Salata de orez nu are nevoie de multe ore la marinat. Este suficient să stea una-două ore la frigider, într-un vas acoperit. În acest timp, orezul preia gustul dressingului, iar ingredientele se combină fără ca legumele să își piardă textura. Dacă te grăbești, și 30 de minute pot fi suficiente. Dacă o lași trei-patru ore, gustul va fi mai bine legat, dar ingredientele mai delicate trebuie adăugate mai târziu, conform Ricettegiallozafferano.com.

Roșiile, busuiocul, ouăle tăiate și mozzarella care lasă mult zer nu ar trebui puse de la început. Păstrează-le separat și adaugă-le înainte de masă. În bol pot sta orezul, dressingul, măslinele, caperele, murăturile, mazărea și brânza fermă. Salata poate fi pregătită și seara pentru prânzul de a doua zi. În acest caz, răcește orezul repede, pune preparatul într-un recipient curat și păstrează-l permanent la frigider, la aproximativ 4°C.

Pentru mai multă siguranță, este bine ca salata cu orez să fie consumată în 24 de ore. Acest lucru este cu atât mai important dacă rețeta conține ton, ou, șuncă sau brânză. Nu te baza doar pe miros sau aspect, deoarece orezul poate deveni nesigur chiar dacă pare în regulă.

Nu lăsa salata pe masă timp îndelungat și nu o transporta pe căldură fără o geantă frigorifică. Dacă a stat mult la temperatura camerei, este mai sigur să nu o păstrezi pentru o altă masă. Înainte de servire, scoate salata din frigider cu 10-15 minute mai devreme și amestec-o ușor.