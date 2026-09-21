La întâlnirea de joi seară, desfășurată la Soms (Societatea de Ajutor Reciproc) din Ovada, consilierul regional Davide Buzzi Langhi, membru al opoziției în Consiliul Local Alessandria, a declarat că este „sătul să vadă persoane care comit infracțiuni și sunt eliberate de judecători a doua zi”. El se referea în mod specific la incidentul din Predosa, potrivit publicației La Stampa.

Au profitat de faptul că cei doi bătrâni erau în vacanță

Cele două persoane au intrat în locuință în timp ce proprietarii, ambii în vârstă, erau plecați în vacanță. Cei care au ocupat casa, ambii fără adăpost, au spart o ușă-fereastră și au schimbat încuietoarea de la ușa principală, considerând că aveau dreptul legal să ocupe imobilul.

Nu întâmplător, aceștia au opus rezistență și i-au amenințat pe polițiști, care i-au arestat pentru ocuparea ilegală a locuinței și i-au evacuat imediat, restituind casa proprietarilor de drept.

Decizia a fost contestată

A doua zi, la finalul ședinței de validare a arestării, judecătorul a dispus ca cei doi să se prezinte periodic la poliție, până la proces.

Decizia a fost contestată și de Francesco Pugliese, comisarul de poliție locală al Uniunii Gavi, care se afla în vizită la Ovada.

Primarul: „Munca forțelor de ordine a fost subminată, există prea multă indulgență”

La întâlnirea de seară a fost prezentă și primărița din Predosa, Maura Pastorino, care a comentat ulterior pe Facebook: „Legile există, dar avem sentimentul că sunt nefavorabile cetățenilor; munca forțelor de ordine pare uneori să fie subminată de garanții excesive.”