„Cred că avem nevoie de încredere, să avem încredere în noi, să lăsăm deoparte ce s-a întâmplat. Vă dați seama că pentru noi a fost o dezamăgire foarte mare când nu am reușit să ne calificăm la Mondial, dar trebuie să închidem capitolul acesta acum, pentru că trebuie să-l luăm ca și cum ar fi un nou început pentru noi. Trebuie să avem încredere în noi, pentru că echipa asta are foarte mare calitate, iar cel mai important este că suntem un grup foarte unit, pentru că ne cunoaștem toți și de foarte mult timp unii dintre noi”, a declarat Radu, potrivit Agerpres.

Portarul naționalei a vorbit și despre noul selecționer, Gheorghe Hagi, despre care spune că reprezintă o sursă de motivație pentru jucători.

Ionuț Radu, despre Gheorghe Hagi

„Pentru noi, ca jucători, este o onoare enormă să ne întâlnim cu o legendă atât de mare a României. Îl urmărim în tot ceea ce ne cere și sperăm să putem să-l satisfacem din punct de vedere sportiv. Este un impuls și pentru noi, ca jucători, și ne motivează pe zi ce trece. În fiecare zi avem câteva fraze prinse acolo, pe perete, la care ne uităm și care ne motivează. Vă dați seama că e important”, a afirmat Ionuț Radu.

Goalkeeper-ul echipei Celta Vigo a precizat că responsabilitatea pentru rezultatele naționalei aparține întregului grup și a spus că echipa trebuie să le ofere o bucurie suporterilor: „Este o plăcere și o onoare pentru mine să vin la echipa națională. Responsabilitatea este a grupului, pentru că trebuie să aducem o bucurie țării, o bucurie suporterilor. Începând de la meciul cu Suedia, este o responsabilitate de grup, pentru că suntem o echipă și, automat, plăcerea devine responsabilitate”.

România debutează cu Suedia în Liga Națiunilor

În ceea ce privește adversarul de vineri, Radu a afirmat că jucătorii suedezi evoluează la un nivel foarte ridicat, dar România trebuie să se concentreze asupra propriului joc.

„Majoritatea celor de la Suedia joacă la un nivel foarte înalt. Noi trebuie să ne facem jocul, cum am spus, să intrăm cu încredere, să jucăm ce știm și va fi bine”, a mai spus goalkeeper-ul.

România va întâlni Suedia vineri, 25 septembrie, de la ora 21:45, pe Strawberry Arena din Solna, în primul meci din grupa B4 a Ligii Națiunilor.

Selecționata României are programate patru partide în debutul noii ediții a Ligii Națiunilor: Suedia - România pe 25 septembrie (Strawberry Arena - Solna), România - Bosnia-Herțegovina pe 28 septembrie (Arena Națională, fără spectatori), Polonia - România pe 2 octombrie (Stadion Narodowy - Varșovia) și România - Suedia pe 5 octombrie (Arena Națională).