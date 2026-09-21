Liu Hui, un locuitor din Shanghai, a cunoscut în 2021, pe o rețea de socializare, o femeie care se prezenta drept Yu Xiuzhen, potrivit South China Morning Post.

Aceasta susținea că are 29 de ani și că este medic la un important spital din Shanghai. De asemenea, pretindea că are influență asupra proiectelor de construcții și amenajări ale spitalului.

În ultimii cinci ani, Yu a publicat frecvent detalii din viața sa de zi cu zi, adunând aproape 7.000 de videoclipuri și aproximativ 10.000 de urmăritori.

Liu, care lucra în domeniul construcțiilor, a crezut că femeia îl poate ajuta să obțină proiecte profitabile și a început să o curteze.

Deși locuiau în același oraș, Yu susținea că nu se poate întâlni cu el din cauza opoziției mamei sale. I-a spus că se vor putea vedea doar dacă îi oferă o zestre de 300.000 de yuani, aproximativ 45.000 de dolari, și cumpără o locuință în Shanghai.

În decurs de cinci luni, Liu i-a transferat în total 170.000 de yuani, deși cei doi nu s-au întâlnit niciodată în persoană.

Bărbatul a început să aibă suspiciuni

Uneori, Yu refuza și solicitările lui Liu de a vorbi prin apel video, susținând că mama ei se afla în apropiere.

În plus, proiectele pe care îi promisese că îl va ajuta să le obțină nu s-au concretizat niciodată.

Bărbatul a început să suspecteze că ceva nu este în regulă și a contactat poliția.

Autoritățile au identificat-o rapid pe Yu și au descoperit că aceasta era, de fapt, născută în 1961.

Femeia nu avea nicio calificare medicală și lucra ca femeie de serviciu într-un spital. Mai mult, contul în care fuseseră virați banii era deschis pe numele unui alt bărbat.

În urma analizării videoclipurilor publicate de femeie, polițiștii au observat că unele dintre ele aveau afișat, cu caractere mici, mesajul: „Acest material conține conținut generat cu inteligență artificială”.

Inteligența artificială a ajutat-o să-și creeze identitatea falsă

Anchetatorii au stabilit că femeia folosea inteligența artificială pentru a-și modifica înfățișarea și pentru a construi imaginea unei tinere doctorițe atrăgătoare, inclusiv prin combinarea și modificarea unor scene.

În anumite situații, femeia s-ar fi dat chiar drept propria „mamă”, pentru a-l convinge pe Liu că aceasta se opunea relației lor.

Liu a declarat că nu observase mesajele scrise cu caractere mici și că nu avea cunoștințe despre inteligența artificială.

Poliția a precizat că femeia a cheltuit banii obținuți prin înșelătorie pe intervenții estetice, produse de îngrijire a pielii și haine.

Anchetatorii au mai descoperit că aceasta avea antecedente pentru înșelăciune și fusese condamnată la patru ani de închisoare în 2009.

Poliția a făcut public recent cazul pentru a avertiza populația în legătură cu noile forme de înșelăciune sentimentală online în care este folosită inteligența artificială.

Potrivit datelor Ministerului chinez al Securității Publice, fraudele prin telecomunicații și în mediul online au implicat, la nivel național, peste 10 miliarde de yuani, aproximativ 1,5 miliarde de dolari, în prima jumătate a anului trecut.

Numai în primul trimestru al anului trecut, cazurile de fraudă în care au fost folosite tehnologii de înlocuire a feței și imitare a vocii cu ajutorul inteligenței artificiale au crescut cu 45%.

„Femeia aceasta de 65 de ani se pricepe mai bine la inteligență artificială decât mine, la 35 de ani”, a glumit un internaut.

Un altul a comentat: „Bărbatul a căzut în capcană și din cauza dorinței sale de a obține oportunități de afaceri”.