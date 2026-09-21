Premierul desemnat Siegfried Mureșan: Nu mărim taxele. Fără PSD în Guvern, dar negociem cu ei. Apel către votanții AUR

Premierul desemnat Siegfried Mureșan a fost invitatul Andreei Esca, în studioul Știrilor ProTV. Acesta a vorbit despre măsurile economice pe care le propune, negocierile cu PSD pentru susținerea în Parlament, dar s-a adresat și votanților AUR.

Andreea Esca: Ați auzit ce a spus Sorin Grindeanu. Nu vă votează Guvernul. În aceste condiții, mai mergeți în Parlament? Ce șanse mai are Guvernul dumneavoastră? Siegfried Mureșan: Categoric, da! Vom merge la vot în Parlament din mai multe motive. În primul rând, pentru ca oamenii să știe ce propunem pentru România. Un stat nou, modern. O administrație publică centrală reformată, eficientizată. Administrație locală eficientizată, restructurarea companiilor de stat. Reducem pierderile în companiile de stat și folosim banii pentru educație, pentru sănătate. Acolo unde e nevoie, vom prezenta Parlamentului viziunea noastră, o viziune pentru un stat nou, modern, reformat, pro-european. Știu că unor parlamentari de la PSD le e teamă de prezentarea unui program cu adevărat reformat, deci vom merge în Parlamentul României în primul rând pentru a prezenta o viziune pentru România. În al doilea rând, pentru arăta oamenilor cum votează fiecare parlamentar, fiecare grup parlamentar. Și în al treilea rând, din respect pentru Constituția României și față de președinte, o procedură de desemnare se tratează la modul serios. Am fost surprins de lipsa de respect de astăzi a lui Grindeanu față de Prședintele României. PSD aproape a spus că are rezerve față de candidatura mea înainte ca decretul de nominalizare să fie publicat în Monitorul Oficial. Consider că gestul lor a fost ostil și față de Președintele României. Recomandări Video Lovitură pentru Siegfried Mureșan: ”PSD a decis astăzi să NU voteze Guvernul ...

Zeci de susţinători ai lui Călin Georgescu s-au adunat la sediul DIICOT. ...

Un șofer arestat după a fost prins beat la volan, a murit în spital. Bărbatul ... Andreea Esca: Am văzut că au fost aduse și o mulțime de acuze, apropo de unde este economia românească în acest moment și cumva că dumneavoastră ați vrea să continuați în același sens, ca economia să meargă mai rău. Siegfried Mureșan: Economia României este într-un punct mult mai bun decât era în urmă cu un an de zile. Nu ne dăm seama cât a fost de grav acum un an de zile: deficit de 9,3%, riscam ca fondurile europene să fie blocate; în loc să continuăm să construim autostrăzi cu fonduri europene, oamenii să aibă de lucru pe șantiere, am fi riscat ca fondurile europene să fie blocate, acei oameni ar fi trimiși în șomaj și statul, în loc să primească impozite pe venituri, ar fi trebuit să plătească ajutoare de șomaj. Am reușit salvarea fondurilor europene și anul acesta am reușit să fie absorbite 10 miliarde de euro, inclusiv din PNRR.

﻿Deficitul a scăzut de la 9 la 6%, asta înseamnă că povara pe oameni în anii următori va fi mai mică, ca urmare a dobânzilor plătite, față de situația în care ne-am găsit cu un an în urmă. Inflația va continua să scadă, economia a fost stabilizată și acum va intra într-o nouă etapă. O nouă etapă de creștere economică, investiții, creare de locuri de muncă, cred că și salariile vor crește încet. Andreea Esca: Și atunci domnia sa (Sorin Grindeanu – n.red.) de unde a venit cu afirmațiile? Siegfried Mureșan: Nu cred că istoria PSD-ului este de a spune adevărul. Istoria PSD-ului este de a încerca să îmbârlige oamenii, întotdeauna PSD și-a dorit ca oamenii să fie slabi, șantajabili, manipulabili. Oamenii trebuie să știe adevărul. Economia, acum un an de zile, după prim-ministrul de atunci, a fost într-o situație la limită, pe marginea prăpastiei”. Siegfried Mureșan: „Astăzi, economia României e stabilizată. Vom putea vorbi de măsuri de relaxare fiscală” „Astăzi, economia e stabilizată. În ultimul an au fost necesare măsuri pe care sunt sigur că Ilie Bolojan nu le-a luat cu inima ușoară. Acum, dindată ce ne putem permite, vom putea discuta de măsuri de relaxare fiscală și sper să putem reveni și cu TVA-ul, care acum e la 21%, înapoi la 19% cât de curând posibil”. Andreea Esca: Dacă veți fi la guvernare, veți mai mări taxele? Siegfried Mureșan: Categoric, nu. În urmă cu un an de zile, România era la limită. Aceste măsuri, de creștere de taxe, au fost inevitabile. Din păcate, au fost necesare. Acum, situația este mai bună, în ultimul an a trebuit făcută ordine. În următorul an, trebuie doar să nu mai vină cineva să facă dezordine. Ar fi păcat ca după ce oamenii au făcut sacrificii în acest an, s-a făcut, să vină cineva cu bocancii plini de noroi în casă, să facă dezordine.

Creșterile de taxe nu mai sunt necesare, nu vom crește taxele, mi-aș dori să le scădem cât de repede posibil, o vom face de indată ce va fi posibil acest lucru. Nu pot promite că vor fi reduceri de taxe imediat, dar de îndată ce este posibil vom face acest lucru. Indexarea pensiilor, indexarea salariilor, sigur că sunt de dorit, de îndată ce avem spațiu. Andreea Esca: Credeți că PSD se poate răzgândi? Siegfried Mureșan: Vom discuta cu ei. Primii parlamentari cu care voi discuta sunt, în mod firesc, cei de la PNL, USR și UDRM – partenerii noștri, pentru a le prezenta programul de guvernare pe care îl finalizăm, cel mai probabil, în cursul zilei de mâine. Vom discuta apoi cu grupul minorităților naționale, apoi vom încerca să avem un dialog cu PSD. Andreea Esca: Vă gândiți chiar și la cooptarea PSD în Guvern? Pentru că ei au spus că nu vă vor susține dacă nu vor fi parte din Guvern. Siegfried Mureșan: Cred că România poate fi guvernată de PNL, împreună cu USR și UDMR sau de PSD. Noi, împreună cu ei nu mai putem guverna după experiența din ultimul an, când nu și-au respectat angajamentele și au răsturnat Guvernul din care făceau parte. Ca atare, fie ei, fie noi, dar nu împreună. Siegfried Mureșan: Nu voi purta dialog cu AUR. Testul adevărului e pentru PSD Andreea Esca: Vă gândiți, de exemplu, să vorbiți cu fiecare parlamentar în parte, poate v-ar putea susține și să nu asculte de regula impusă de la centru? Siegfried Mureșan: În Parlamentul European, mereu când am avut nevoie de negocierea unei legi – de altfel, am avut socialiști europeni mereu de parte mea – și mereu am tratat grupurile parlamentare cu respect și am discutat cu ele în ansamblu. Ca atare, vom avea un dialog organizat, franc, cu PSD.

Ei știu că nu sunt pesedist, sunt multe lucruri în care avem puncte de vedere comune, dar va fi un moment al adevărului pentru ei. Va susține PSD un Guvern pro-european care să facă lucruri bune pentru România sau își va consolida parteneriatul cu AUR? Deci îi vom trata cu respect ca grup parlamentar, nu vom încerca să divizăm. Andreea Esca: Veți vorbi și cu alte partide? Vă gândiți și la AUR? Siegfried Mureșan: Eu nu voi purta dialog cu AUR. Nu mă veți vedea la sediul AUR sau la grupul parlamentar AUR, pentru că cred că viziunea lor pentru România este fundamental diferită față de ceea ce vrem noi, o Românie modernă, europeană. Diferențele de opnie sunt mari. Testul adevărului va fi pentru PSD, dacă ei vor rămâne cu AUR sau vor da votul acestui Guvern. Andreea Esca: Vă gândiți că am putea ajunge și la alegeri anticipate? Siegfried Mureșan: Parlamentarii trebuie să știe că este acest Guvern sau alegeri anticipate. Știu că Președintele României nu le-a avut până acum în vedere, dar nu aș vrea să fiu membru al Parlamentului României, poate dintr-un partid care abia a trecut pragul, și să aflu de la televizor că a fost dizolvat Parlamentul și că aș pleca acasă.

Deci e foarte clar că este acest Guvern sau posibilitatea reală a alegerilor anticipate. Eu cred că acest Guvern are o șansă să treacă, în cazul în care nu va atrece președintele poate declanșa alegeri anticipate în orice moment și nu poate fi oprit de nimeni din Parlament. Andreea Esca: Ce înseamnă pentru România niște alegeri anticipate? Siegfried Mureșan: Sunt absolut convins că alegerile, fie acum, fie la termen, în 2028, ar însemna o polarizare între AUR și forțele reformatoare conduse de PNL-USR, alături de Ilie Bolojan. Oamenii care au votat AUR nu trebuie acuzați. Ei trebuie înțeleși, mulți sunt dezamăgiți de partidele tradiționale. Și partidul meu, PNL, a făcut greșeli la guvernare în trecut. Trebuie să înțelegem oamenii, trebuie să înțelegem votanții AUR și sunt convins că un program de guvernare care să îndrepte nedreptățile din statul român, să corecteze inechitățile va convinge unii dintre votanții AUR să voteze PNL în viitor. Nu cred că trebuie să intrăm într-o competiție ideologică cu AUR, ci trebuie să prezentăm soluții reale la problemele oamenilor.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:















Sursa: ProTV Etichete: , , , ,