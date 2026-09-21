Bărbatul ajunsese pe plaja Vouliagmeni, în apropiere de Atena, înainte de ora 10:00, duminică, în speranța că va găsi un șezlong, însă la scurt timp a început să se certe cu un alt bărbat, în vârstă de 76 de ani, potrivit The Independent.

Când a devenit clar că nu erau suficiente șezlonguri, conflictul a degenerat într-o bătaie, iar bărbatul de 76 de ani l-ar fi lovit pe cel de 82 de ani. Victima ar fi suferit apoi un infarct.

Alți oameni aflați pe plajă au alergat spre locul incidentului după ce au auzit țipete puternice, iar poliția a fost chemată.

Echipajele de urgență nu au reușit să îl resusciteze pe bărbat. Acesta a fost transportat la spitalul Asklepieion din Voula, unde a murit aproximativ o oră mai târziu.

Martorii spun că totul a pornit de la un șezlong

Poliția a deschis o anchetă pentru a stabili ce a dus la incidentul mortal și audiază mai multe persoane care se aflau pe plajă în acel moment.

„A fost haos. Nu mai auzisem niciodată asemenea țipete. Se auzeau până în celălalt capăt”, a declarat un martor pentru presa locală.

„Am văzut cum băteau un bărbat, un alt bărbat, o femeie îl lovea, iar apoi îi făceau resuscitare. Și toate acestea pentru un șezlong și un scaun.”

Un alt martor a spus că, deși pe plaje apar frecvent tensiuni din cauza lipsei șezlongurilor, „nu am mai văzut niciodată așa ceva”.

Un alt turist a declarat pentru presa elenă că disputa ar fi escaladat după ce bărbatul de 82 de ani ar fi pălmuit o femeie de 21 de ani care îl însoțea pe celălalt bărbat.

Presa publică elenă a relatat anterior că și alte persoane care se aflau alături de presupusul agresor ar fi participat la altercație.

Un bărbat de 76 de ani a fost pus sub acuzare

Poliția i-a reținut pe bărbatul de 76 de ani și pe femeia de 21 de ani. Femeia a fost ulterior eliberată.

Bărbatul a fost pus sub acuzare pentru provocarea unor vătămări corporale soldate cu moartea victimei și urma să se prezinte în fața instanței. Cele două grupuri implicate nu s-ar fi cunoscut înainte de incident.

Pe fondul creșterii turismului în Grecia, au fost raportate tot mai multe dispute privind șezlongurile și umbrelele de pe plaje.

Din 2024, autoritățile folosesc și drone, precum și o aplicație pentru reclamații, pentru a combate amplasarea ilegală a șezlongurilor de către operatorii privați care depășesc limitele prevăzute în autorizații.

Separat, ministerele elene de Finanțe și Mediu au anunțat în aprilie extinderea numărului de „plaje neatinse” la 250.

Pe aceste plaje vor fi interzise șezlongurile, muzica puternică și sporturile nautice, pentru protejarea peisajului natural.