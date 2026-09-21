Pe de altă parte, există în România domenii ori funcții cu salarii foarte mari, de peste 5.000 de euro net lunar. Cel mai bine se câștigă în sectorul IT.

În IT, salariul mediu este de două ori mai mare decât cel național, arată o analiză făcută de o companie de recrutare.

Cele mai bine plătite posturi

Salariul mediu net în IT ajunge la 11.750 de lei net. Aproape la fel de bine se câștigă și în domeniul juridic ori cel farmaceutic, unde salariul mediu este de 11.000 de lei. În topul celor mai bune salarii sunt și vânzările, sectorul financiar, ori marketing.

În privința funcției, cele mai mari salarii le au directorii medicali, care ajung la o medie de 28.000 de lei, în mână. Pentru directorii din domeniul financiar salariul mediu depășește 25.000 de lei. Iar un director de șantier primește 22.000 de lei net, în medie.

Cele mai mari salarii le primesc, așadar, cei cu funcții de conducere din domeniile în care specialiștii sunt greu de găsit.

Astfel de salarii nu sunt însă foarte multe la nivel național.

În București, salariul mediu net este de aproximativ 7.000 de lei. În restul țării, coboară în jur de 4.800 de lei. Dintre județe, câștigă cel mai bine angajații din Cluj și Timiș.

Salariile în toată țara au crescut cu 4,8% în 2025, dar produsele și serviciile s-au scumpit mai mult. Anul trecut, am avut o inflație de 9,7%, ceea ce înseamnă că puterea de cumpărare a oamenilor a scăzut.

Când merg să se angajeze, așteptările candidaților sunt mari.

Georgiana Brudaru, reprezentanta unei companii de recrutare: În prezent, candidații solicită, în medie, 7.000 lei net, în timp ce ofertele companiilor se situează în jurul valorii de 5.400 lei, rezultând un decalaj de aproximativ 30%.

Studiul a analizat 246 de posturi și 11 sectoare economice, din toate județele țării.