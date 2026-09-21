Marlene T., în vârstă de 26 de ani, a primit ani la rând alocația familială. Acum, autoritățile susțin că banii i-au fost acordați dintr-o eroare și îi cer să returneze 10.050,20 de euro. „Mă confrunt cu ruinele existenței mele financiare și ale sănătății mele”, spune ea. Administrația fiscală din Austria îi cere să returneze peste 10.000 de euro din alocația familială, susținând că suma i-a fost plătită din greșeală timp de mai multe luni, scrie Heute.

Pentru tânăra din Austria Inferioară, suma este aproape imposibil de achitat. Potrivit propriilor declarații, în prezent trăiește din indemnizație de șomaj și ajutor social și primește aproximativ 1.300 de euro pe lună. Doar chiria îi consumă 520 de euro.

„Nu am banii, trăiesc de pe o zi pe alta”, a declarat ea pentru „Heute”.

Cum s-a ajuns în situația aceasta

Potrivit propriilor afirmații, Marlene primește din 2015 o alocație familială majorată din cauza problemelor de sănătate. Ea a fost încadrată cu un grad de dizabilitate de 50%. Pentru a verifica dacă îndeplinește în continuare condițiile necesare, era supusă periodic unor evaluări medicale.

În ciuda problemelor de sănătate, Marlene a vrut să încerce să se întoarcă la muncă. În septembrie 2024, a început o perioadă de probă și s-a angajat cu jumătate de normă în vânzări. Potrivit femeii, contractul s-a încheiat în decembrie 2025, din cauza măsurilor de reducere a costurilor luate de angajator.

În 2025, Marlene a fost supusă unei noi evaluări medicale.

„Am primit un certificat în care se preciza că mă pot întreține singură, ceea ce înseamnă că sunt aptă de muncă. Am primit și un document de la administrația fiscală prin care mi se confirma că voi continua să primesc alocația familială majorată până în 2028.”

Marlene s-a bazat pe aceste documente.

„Ce cetățean s-ar îndoi de o declarație scrisă emisă de o autoritate fiscală a statului?”, întreabă ea.

Banii au fost folosiți pentru chirie, medicamente, alimente și alte necesități de bază.

„O eroare de procesare” la administrația fiscală

În august 2026, tânăra a primit vestea prin FinanzOnline: trebuia să returneze dintr-o dată 10.050,20 de euro.

Potrivit autorităților, condițiile pentru acordarea alocației familiale majorate nu mai erau îndeplinite din septembrie 2024.

„Sunt o persoană cu dizabilități și acum mi se cere să returnez peste 10.000 de euro dintr-o dată din cauza unei greșeli făcute de administrația fiscală”, reclamă Marlene.

Ministerul Finanțelor a confirmat pentru „Heute” că a existat într-adevăr o eroare de procesare, care a fost descoperită abia ulterior.

Potrivit ministerului, în martie 2025 a fost solicitată o evaluare din partea Serviciului Ministerului Afacerilor Sociale. Aceasta a stabilit că, începând din septembrie 2024, condițiile pentru acordarea alocației familiale majorate nu mai erau îndeplinite.

Cu toate acestea, plățile nu au fost oprite.

„Din păcate, administrația fiscală austriacă nu a întrerupt ulterior plata alocației familiale majorate”, a transmis ministerul.

Eroarea a fost descoperită în urma unei verificări interne realizate în mai 2026 și a fost corectată retroactiv. Potrivit ministerului, acest lucru a declanșat procedura legală de recuperare a banilor.

Este necesară o nouă expertiză

Deocamdată, nu este clar dacă Marlene va trebui într-adevăr să returneze cei peste 10.000 de euro.

Într-un răspuns transmis publicației „Heute”, Ministerul Finanțelor a precizat că decizia de recuperare a banilor nu este încă definitivă, deoarece situația de la baza acesteia – respectiv incapacitatea de muncă începând din septembrie 2024 – urmează să fie stabilită printr-o nouă expertiză a Serviciului Ministerului Afacerilor Sociale, solicitată în urma contestațiilor depuse.

„Până la finalizarea expertizei, care este așteptată în curând, administrația fiscală nu va lua nicio măsură de executare.”

Astfel, Marlene nu trebuie, deocamdată, să returneze suma. Dar pentru tânără, situația rămâne însă extrem de stresantă.

„Am nevoie de ajutor. Am primit o confirmare scrisă privind alocația familială și am folosit banii pentru cheltuielile de zi cu zi și medicamente. Nu am 10.000 de euro puși deoparte.”

O nouă expertiză va stabili dacă Marlene va trebui sau nu să returneze cei 10.050,20 de euro.