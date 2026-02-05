Fructul arborelui de pâine, alimentul minune care poate înlocui cerealele. Cum se mănâncă și ce gust are

Artocarpus altilis, denumit și arborele de pâine este un arbore din familia dudului (Moraceae) și are fructe mari, care reprezintă un aliment de bază în Pacificul de Sud și în alte regiuni tropicale.
Fructul pâinii conține cantități considerabile de amidon și este rar consumat crud. Poate fi copt pe jar, la cuptor, fiert, prăjit sau uscat și măcinat pentru a obține făină. În regiunile din Pacificul de Sud, din scoarța interioară fibroasă se face material textil, lemnul este folosit pentru canoe și mobilier, iar din sucul lăptos se obțin adezivi și materiale de etanșare. Iată tot ce trebuie să știi despre acest aliment minune.
Cum arată și ce este
Fructul pâinii african (Treculia africana) este originar din Africa tropicală și este o specie înrudită cu familia dudului, mai puțin importantă ca plantă alimentară.
Arborele de fructul pâinii crește până la 12–18 metri înălțime și are frunze mari, ovale, lucioase, de culoare verde, lobate spre vârf.
Florile masculine și feminine apar în grupuri separate pe același arbore: florile masculine (staminate) se prezintă sub formă de amenți denși, în formă de măciucă, iar numeroasele flori feminine (pistilate) sunt grupate și formează un cap mare, spinos, pe un receptacul buretos, conform Britannica.
Fructele coapte, rezultate din aceste flori feminine, sunt rotunjite, cu diametrul de 10–20 cm, de culoare verde până la verde-maroniu, și au o pulpă albă, ușor fibroasă.
De obicei consumat ca garnitură și folosit similar unei legume, fructul de pâine este cel mai des copt, curățat de coajă și tăiat felii. Gustul său este ușor dulceag, cu o textură mestecabilă asemănătoare pâinii (de unde și denumirea). Textura moale și bogată în amidon amintește de legume rădăcinoase și pline de amidon, precum cartoful sau yuca. La fel ca acestea, preia aroma felului principal cu care este servit.
Ce gust are
Gustul fructului de pâine depinde de gradul său de maturitate. Fructul foarte tânăr este ferm, are o nuanță verde intens și un gust vegetal, asemănător cu cel al anghinarei; este potrivit mai ales pentru murături sau pentru prepararea de chipsuri.
Pe măsură ce se coace, fructul de pâine capătă o culoare gălbuie și are gust de cartof combinat cu caju nesărat: gust ușor de nucă și bogat în amidon.
În acest stadiu de coacere, pulpa sa de culoare ivoar se înmoaie, permițând prepararea prin coacere, prăjire, fierbere, la cuptor sau la abur, conform foodandwine.
Fructul de pâine supracopt are o culoare sidefie, este foarte moale la atingere și are o pulpă dulce care poate fi consumată direct din copac. Este important de știut că, din cauza conținutului ridicat de apă, fructul de pâine copt este foarte perisabil după recoltare. Uscarea, fermentarea și congelarea sunt metode eficiente de conservare și de prelungire a duratei de păstrare.
Și semințele fructului de pâine pot fi consumate. Asemănătoare castanelor, pot fi coapte sau fierte și mâncate ca atare sau măcinate.
Fructul de pâine copt are un gust unic și plăcut, care variază în funcție de maturitate. După coacere, pulpa bogată în amidon devine fragedă, cremoasă și ușor dulce, cu o aromă discret nucată.
Textura este mai densă și mai bogată decât a unui cartof bine gătit, ceea ce îl face un preparat sățios și versatil.
Unii descriu gustul fructului de pâine ca o combinație între cartof și anghinare, cu o aromă ușoară, amidonoasă, dar plăcută.
Pe măsură ce fructul se coace mai mult, devine mai dulce, iar unii îl compară chiar cu gustul pâinii proaspete sau al unui cartof dulce alb, dens și ușor untos. Aroma exactă poate fi influențată și de modul de preparare și gătire.
Valori nutriționale ale fructului de pâine
220 de grame de fructul pâinii furnizează 227 de calorii, 2,4 g de proteine, 60 g de carbohidrați și 0,5 g de grăsimi. Proteinele din fructul de pâine provin din aminoacizi esențiali pe care organismul nu îi poate produce singur. Fructul de pâine este, de asemenea, o sursă excelentă de potasiu, vitamina C, acid pantotenic (vitamina B5), tiamină (B1) și fibre. Următoarele informații nutriționale sunt furnizate de USDA.
· Calorii: 227
· Grăsimi: 0,5 g
· Sodiu: 4,4 mg
· Carbohidrați: 60 g
· Fibre: 10,8 g
· Zaharuri: 24,2 g
· Proteine: 2,4 g
· Potasiu: 1080 mg
· Vitamina C: 63,8 mg
· Calciu: 37,4 mg
· Fier: 1,2 mg
· Magneziu: 55 mg
· Tiamină (B1): 0,2 mg
· Vitamina B5: 1 mg
· Folat: 30,8 mcg
Beneficiile pentru sănătate ale fructului de pâine
Nutrienții și compușii vegetali din acest fruct bogat în amidon oferă numeroase beneficii potențiale pentru sănătate.
Reduce durerile articulare și musculare
Fructul pâinii este o sursă bogată de compuși fenolici prenilați, precum stilbenoide, flavonoide, cumarine și xantone. Studiile arată că acești compuși pot ajuta la tratarea durerilor reumatice și musculare, probabil datorită proprietăților lor antiinflamatoare, conform verywellfit.
Oferă compuși vegetali benefici pentru sănătate
Efectele benefice ale fructului de pâine se datorează, în parte, acțiunii antiinflamatoare a compușilor fenolici prenilați. Aceștia au și proprietăți antioxidante. De asemenea, au fost studiați pentru potențialul lor antidiabetic, prevenirea obezității, protecția cardiovasculară, stimularea sistemului imunitar, protecția sistemului nervos și menținerea sănătății oaselor.
Poate înlocui făina în mod nutritiv
Deoarece nu conține gluten, făina de fruct de pâine este o alternativă prietenoasă cu sistemul digestiv pentru persoanele cu boală celiacă sau sensibilitate la gluten non-celiacă. Cercetările arată că făina de fruct de pâine este mai ușor de digerat decât făina de grâu.
În plus, amidonul din fructul de pâine are avantaje față de făina de grâu în ceea ce privește capacitatea de a reține apa și uleiul, puterea de umflare și vâscozitatea. Gătitul cu această făină nu pare să reducă compușii bioactivi pe care îi conține. Fructul de pâine are și un indice glicemic scăzut comparativ cu multe alte făinuri de bază, precum grâul, maniocul, ignama și cartofii.
Previne infecțiile bacteriene
Extractele de fruct de pâine care conțin acetat de etil și metanol au demonstrat efecte antibacteriene, în special împotriva bacteriilor precum Streptococcus mutans și Pseudomonas aeruginosa.
Streptococcus mutans se găsește în cavitatea bucală și contribuie la formarea plăcii dentare și a cariilor. Pseudomonas aeruginosa poate provoca pneumonie, infecții ale sângelui sau infecții postoperatorii. Riscul este mai mare în spitale, la persoanele conectate la ventilatoare, cu catetere sau arsuri ori intervenții chirurgicale.
Furnizează toți aminoacizii esențiali
Proteina din fructul de pâine conține toți aminoacizii esențiali și este deosebit de bogată în fenilalanină, leucină, izoleucină și valină. Conținutul total de aminoacizi esențiali este mai mare decât în alte alimente de bază, precum grâul, porumbul, orezul, cartoful, soia sau mazărea galbenă.
Reduce riscul de diabet
O analiză a 41 de studii a arătat că, deși multe dintre ele nu ofereau informații botanice detaliate despre fructul de pâine, există suficiente dovezi pentru a sugera că acesta ar putea ajuta la prevenirea diabetului de tip 2.
Susține sănătatea ochilor
Fructul de pâine este bogat în carotenoizi. Carotenoizii sunt precursori ai vitaminei A, ceea ce înseamnă că se pot transforma în vitamina A în organism. Astfel, contribuie la menținerea unei vederi sănătoase.
Cum se consumă
Fructele mature își schimbă culoarea din verde închis în verde-gălbui. În această fază sunt încă ferme și pot fi gătite ca substitut pentru cartofi. Cele prea coapte devin moi și dulci și pot fi consumate crude sau folosite în produse de patiserie. În ultimii ani, făina de fruct de pâine a devenit tot mai populară, fiind foarte versatilă. Dacă nu locuiești într-o zonă unde se găsește ușor, îl poți căuta în piețele asiatice sau la piețele locale din zone tropicale. Iată cum îl poți găti:
Fierbere
Poate fi fiert întreg sau tăiat în sferturi. Îndepărtează codița și pune bucățile în apă clocotită. Pentru aromă, poți adăuga ardei iute și usturoi. Fierbe aproximativ 40 de minute, până când devine moale. Evită supragătirea, deoarece poate absorbi prea multă apă și deveni moale, conform culturedtable.
Coacere
Taie codița și crestează un X la capătul opus. Pune fructul direct pe grătarul cuptorului la 190°C. Coace o oră, o oră și jumătate până devine fraged. Lasă-l să se răcească înainte de curățare.
Prăjire
Poate fi prăjit crud sau după ce a fost fiert ori copt. Taie-l felii sau bastonașe și prăjește-l în ulei încins până devine auriu. Nu este necesar să-l cureți de coajă. Poți presăra sare și chili pentru gust.
Depozitare
Dacă ai multe bucăți de fructul pâinii, le poți fierbe în cantitate mare și congela. Taie-le în sferturi, fierbe-le până devin moi, răcește și păstrează bucățile în recipiente etanșe la congelator până la 4 luni.