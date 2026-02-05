Fructul arborelui de pâine, alimentul minune care poate înlocui cerealele. Cum se mănâncă și ce gust are

Artocarpus altilis, denumit și arborele de pâine este un arbore din familia dudului (Moraceae) și are fructe mari, care reprezintă un aliment de bază în Pacificul de Sud și în alte regiuni tropicale.

Fructul pâinii conține cantități considerabile de amidon și este rar consumat crud. Poate fi copt pe jar, la cuptor, fiert, prăjit sau uscat și măcinat pentru a obține făină. În regiunile din Pacificul de Sud, din scoarța interioară fibroasă se face material textil, lemnul este folosit pentru canoe și mobilier, iar din sucul lăptos se obțin adezivi și materiale de etanșare. Iată tot ce trebuie să știi despre acest aliment minune.

Cum arată și ce este

Fructul pâinii african (Treculia africana) este originar din Africa tropicală și este o specie înrudită cu familia dudului, mai puțin importantă ca plantă alimentară.

Arborele de fructul pâinii crește până la 12–18 metri înălțime și are frunze mari, ovale, lucioase, de culoare verde, lobate spre vârf.

Florile masculine și feminine apar în grupuri separate pe același arbore: florile masculine (staminate) se prezintă sub formă de amenți denși, în formă de măciucă, iar numeroasele flori feminine (pistilate) sunt grupate și formează un cap mare, spinos, pe un receptacul buretos, conform Britannica.

Fructele coapte, rezultate din aceste flori feminine, sunt rotunjite, cu diametrul de 10–20 cm, de culoare verde până la verde-maroniu, și au o pulpă albă, ușor fibroasă.

De obicei consumat ca garnitură și folosit similar unei legume, fructul de pâine este cel mai des copt, curățat de coajă și tăiat felii. Gustul său este ușor dulceag, cu o textură mestecabilă asemănătoare pâinii (de unde și denumirea). Textura moale și bogată în amidon amintește de legume rădăcinoase și pline de amidon, precum cartoful sau yuca. La fel ca acestea, preia aroma felului principal cu care este servit.

Ce gust are

Gustul fructului de pâine depinde de gradul său de maturitate. Fructul foarte tânăr este ferm, are o nuanță verde intens și un gust vegetal, asemănător cu cel al anghinarei; este potrivit mai ales pentru murături sau pentru prepararea de chipsuri.

Pe măsură ce se coace, fructul de pâine capătă o culoare gălbuie și are gust de cartof combinat cu caju nesărat: gust ușor de nucă și bogat în amidon.

În acest stadiu de coacere, pulpa sa de culoare ivoar se înmoaie, permițând prepararea prin coacere, prăjire, fierbere, la cuptor sau la abur, conform foodandwine.

Fructul de pâine supracopt are o culoare sidefie, este foarte moale la atingere și are o pulpă dulce care poate fi consumată direct din copac. Este important de știut că, din cauza conținutului ridicat de apă, fructul de pâine copt este foarte perisabil după recoltare. Uscarea, fermentarea și congelarea sunt metode eficiente de conservare și de prelungire a duratei de păstrare.

Și semințele fructului de pâine pot fi consumate. Asemănătoare castanelor, pot fi coapte sau fierte și mâncate ca atare sau măcinate.

Fructul de pâine copt are un gust unic și plăcut, care variază în funcție de maturitate. După coacere, pulpa bogată în amidon devine fragedă, cremoasă și ușor dulce, cu o aromă discret nucată.

Textura este mai densă și mai bogată decât a unui cartof bine gătit, ceea ce îl face un preparat sățios și versatil.

Unii descriu gustul fructului de pâine ca o combinație între cartof și anghinare, cu o aromă ușoară, amidonoasă, dar plăcută.

Pe măsură ce fructul se coace mai mult, devine mai dulce, iar unii îl compară chiar cu gustul pâinii proaspete sau al unui cartof dulce alb, dens și ușor untos. Aroma exactă poate fi influențată și de modul de preparare și gătire.

Valori nutriționale ale fructului de pâine

220 de grame de fructul pâinii furnizează 227 de calorii, 2,4 g de proteine, 60 g de carbohidrați și 0,5 g de grăsimi. Proteinele din fructul de pâine provin din aminoacizi esențiali pe care organismul nu îi poate produce singur. Fructul de pâine este, de asemenea, o sursă excelentă de potasiu, vitamina C, acid pantotenic (vitamina B5), tiamină (B1) și fibre. Următoarele informații nutriționale sunt furnizate de USDA.

· Calorii: 227

· Grăsimi: 0,5 g

· Sodiu: 4,4 mg

· Carbohidrați: 60 g

· Fibre: 10,8 g

· Zaharuri: 24,2 g

· Proteine: 2,4 g

· Potasiu: 1080 mg

· Vitamina C: 63,8 mg

· Calciu: 37,4 mg

· Fier: 1,2 mg

· Magneziu: 55 mg

· Tiamină (B1): 0,2 mg

· Vitamina B5: 1 mg

· Folat: 30,8 mcg