LIVE TEXT, desfășurarea evenimentelor de vineri:

UPDATE 16:00 Autoritatea Navală susţine că afirmaţiile potrivit cărora incidentul ar fi putut fi prevenit prin simpla detectare radar nu corespund realităţii tehnice

Reprezentanţii Autorităţii Navale Române (ANR) au anunţat că drona care a explodat, vineri, în Portul Constanţa, nu ar fi putut fi observată pe radar deoarece ambarcaţiunile de acest fel sunt dificil sau imposibil de detectat în mod constant. De asemenea, ANR susţine că în asemenea situaţii identificarea, confirmarea şi urmărirea unei ţinte devine extrem de dificilă, dacă nu chiar imposibilă cu echipamentele din dotarea Autorităţii Navale.

Reprezentanţii ANR au transmis, vineri, printr-un comunicat de presă, că Autoritatea Navală Română a acţionat în conformitate cu procedurile aplicabile încă din primele ore ale dimineţii, în legătură cu obiectul identificat astăzi în portul Constanţa, în dreptul danei 78.

”În conformitate cu atribuţiile legale ce îi revin, Autoritatea Navală Română asigură monitorizarea traficului navelor prin sistemele VTS/VTMIS şi gestionează aspectele care ţin de siguranţa navigaţiei în zonele aflate în competenţa sa. Cadrul legislativ aplicabil conferă ANR responsabilităţi privind monitorizarea şi managementul traficului naval, respectiv al navelor aflate în apele naţionale navigabile, şi nu atribuţii de monitorizare operaţională a vehiculelor maritime fără echipaj cu destinaţie militară, responsabilitate care revine instituţiilor competente în domeniul apărării şi securităţii naţionale”, au afirmat reprezentanţii ANR.

Ei au explicat de ce drona respectivă nu putea fi detectată de sistemele radar.

”Trebuie subliniat faptul că afirmaţiile potrivit cărora incidentul analizat ar fi putut fi prevenit prin simpla detectare radar de către Autoritatea Navală Romană a ţintei respective nu corespund realităţii tehnice. Sistemele radar utilizate pentru supravegherea traficului naval sunt proiectate în principal pentru detectarea şi urmărirea navelor şi a obiectelor care prezintă o semnătură radar. Ambarcaţiunile de mici dimensiuni, precum şi obiectele pentru utilizare militară care nu au o structură metalică sau sunt construite pentru a împiedica observarea pe radar, sunt dificil sau imposibil de detectat în mod constant. În asemenea situaţii, identificarea, confirmarea şi urmărirea unei ţinte devine extrem de dificilă, dacă nu chiar imposibilă cu echipamentele din dotarea Autorităţii Navale”, au mai precizat reprezentanţii ANR.

Ei au adăugat că Autoritatea Navală Română este în permanent contact cu toate instituţiile competente, iar în baza schimbului de informaţii şi a măsurilor preventive adoptate, manevrele navelor în porturile Constanţa Nord şi Constanţa Sud au fost suspendate la ora 08.15, fiind reluate începând cu ora 15.

UPDATE 15:30: Arafat: Se sistează operaţiunile de evacuare. Oamenii se pot întoarce la normalitate

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, a anunţat, vineri după-amiază, încetarea măsurilor de evacuare dispuse în urma incidentului provocat de explozia unei drone în zona litoralului, precizând că populaţia poate reveni la activităţile obişnuite.

"Structurile ne-au prezentat fiecare punctul de vedere, s-a discutat. La un moment a fost întrebarea dacă se evacuează şi lucrătorii vamali şi am zis da, pentru că încă nu aveam informaţiile care au dus la sistarea evacuării şi acum am decis cu autorităţile şi cu domnul prefect că se va asista evacuarea. (...) S-au făcut verificările şi v-am mai zis un lucru acum, că mai sunt alte date care pe cel mai probabil le vor comunica alte autorităţi care au competenţă pe ele. Eu ce pot să vă spun acum este că pe baza la toată analiza care o avem, putem să sistăm evacuarea şi putem să permitem oamenilor să se întoarcă înapoi la normal", a declarat Raed Arafat.

Şeful DSU a explicat că măsura evacuării preventive a fost dispusă imediat după apariţia informaţiilor privind existenţa unui posibil risc pentru populaţie, arătând că, dacă oamenii nu erau evacuaţi la timp, puteau fi înregistrate victime.

"Măsura de evacuare s-a luat când s-a sesizat că există un risc şi că este posibil să avem şi alte drone în zona şi din cauza asta s-au trimis elicopterele să verifice şi s-au făcut verificări. Deci nu e vorba de târziu, e vorba că s-a luat imediat când s-a sesizat că există un risc. S-au dat mesajele ROALERT. Altfel, clar că dacă se sesiza că ar fi un risc mai devreme se făcea acelaşi lucru, dar mai devreme. (...) Au fost evacuate aproape de 3.000 de persoane în zona Constanţa, conform datelor de la ISU Constanţa şi câteva sute de persoane în zona Tulcea. Persoanele respective au fost evacuate din zona portului şi din alte zone care sunt limitrofe apei. Deci asta vă spun sigur din datele pe care le am de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Constanţă, de la comandantul inspectoratului", a adăugat şeful DSU.

De asemenea, IGSU a anunţat că, în urma analizelor, s-a stabilit că la acest moment nu mai există niciun pericol în zona costieră a Mării Negre, motiv pentru care activităţile de evacuare preventivă efectuate de pompieri, poliţişti, jandarmi şi poliţie de frontieră au fost sistate.

Raed Arafat le-a transmis cetăţenilor să aibă încredere în autorităţi şi să le asculte sfaturile şi recomandările pentru că măsurile care se dispun în anumite situaţii nu sunt pentru a crea panică, ci sunt în favoarea lor.

"Mesajul meu către oameni, că astfel de situaţii pot să apară, şi dacă apar, să asculte recomandările autorităţilor. Sunt spre binele lor, sunt în favoarea lor, sunt pentru a-i proteja. Nimeni nu va exagera, nimeni nu va lua măsuri care nu sunt justificate, dar, când luăm o decizie de a alerta pentru evacuare, credeţi-mă că se analizează la modul serios. Astfel de decizii nu sunt decizii care se iau superficial sau pe gratis, că hai să evacuăm", a mai afirmat şeful DSU.

UPDATE 15:00 Ucraina afirmă că drona explodată la Constanţa îi aparţine şi că a fost perturbată de sistemele de război electronic ruseşti

Drona maritimă care a explodat vineri în Portul Civil Constanţa este o dronă ucraineană scăpată de sub control în urma bruiajului exercitat de sistemele de război electronic ruseşti, au anunţat Forţele Navale ucrainene, potrivit Reuters şi AFP.

În urma acestui bruiaj, drona a deviat de la traiectorie şi a plutit în derivă către coasta României, se arată în acelaşi anunţ, postat pe Facebook.

Ucraina a contactat partea română pentru a o avertiza şi a preveni producerea de victime, mai afirmă Forţele Navale ucrainene

UPDATE 12:00 Nicuşor Dan: E al doilea incident de securitate pe litoralul românesc

Preşedintele Nicuşor Dan a transmis vineri că a fost informat de explozia unei drone marine în portul Constanţa, incident pe care l-a catalogat drept al doilea eveniment major de securitate produs în această săptămână pe litoralul românesc.

"În drum spre Muntenegru, am fost informat despre explozia unei drone marine în Portul Constanţa. Forţele de ordine şi structurile de securitate au acţionat prompt şi au evacuat preventiv zona înainte de explozie, iar până în prezent nu sunt indicii că ar fi existat victime. Prioritatea a fost şi rămâne protejarea vieţilor omeneşti şi securitatea infrastructurii portuare", a scris şeful statului pe Facebook, în timp ce se deplasa la Summitul UE - Balcanii de Vest.

Nicuşor Dan spune că sunt în curs de analiză circumstanţele în care drona a ajuns în port şi eventualele riscuri suplimentare. Informaţii suplimentare vor fi comunicate de instituţiile responsabile pe măsură ce ancheta avansează.

"Acesta este al doilea incident de securitate semnificativ din această săptămână pe litoralul românesc, după descoperirea unei mine maritime între Vama Veche şi 2 Mai, care se adaugă incidentului de la Galaţi. Cu un conflict militar la graniţă, este evident că mediul de securitate în care ne aflăm este unul sensibil, motiv pentru care ne vom menţine un nivel ridicat de vigilenţă. Astfel de situaţii deosebit de grave sunt consecinţele directe ale războiului de agresiune declanşat de Rusia împotriva Ucrainei", a completat şeful statului.

În calitate de stat membru NATO şi ţară riverană Mării Negre, România va lua toate măsurile necesare pentru protejarea cetăţenilor, a infrastructurii critice şi a intereselor naţionale, a transmis preşedintele.

UPDATE 11:00 Hală industrială din portul maritim, distrusă de suflul exploziei

O hală industrială din zona Danei 78 a Portului Constanţa a fost distrusă după ce drona maritimă a explodat vineri în port. Surse din portul maritim au declarat, pentru Agerpres, că suflul deflagraţiei a desprins bucăţi dintr-o hală ce aparţine unei societăţi comerciale.

_____________________________________

Două elicoptere ale armatei survolează portul. Autoritățile spun că nu sunt victime, până la această oră. Incidentul vine la o săptămână după ce o dronă rusească s-a prăbușit pe acoperișul unui bloc din Galați și a rănit două persoane.

Alarma s-a dat dimineață, la ora 5, când drona maritimă a fost văzută de oameni plutind lângă prova unei nave a Agenției de Salvare a Vieții Omenești pe Mare, aflată într-o dană a Portului Constanța.

Pericolul a fost imens, pentru că locul este situat în zona terminalului de încărcare gaze Oil Terminal, iar acolo erau muncitori la lucru.

Au fost alertate toate autoritățile. Militarii sosiți la fața locului au constatat că drona avea exploziv, iar ceva mai târziu au observat că pe aparat era montat un timer funcțional, care arăta ora la care urma să detoneze. La ora 10:00 s-a luat decizia de evacuare a tuturor celor aflați la fața locului.

Jumătate de oră mai târziu, drona maritimă a explodat.

Potrivit Ministerului Apărării, drona nu a produs victime. Dispozitivul maritim era deja izolat, după ce fusese observat plutind în port, iar la fața locului se aflau echipele multidisciplinare de intervenție.

Drona maritimă este de tipul celor folosite în războiul din Ucraina.

„Facem precizarea că obiectul nu face parte din dotarea Armatei României și nu a fost implicat în exercițiile recente organizate de MApN în zona Mării Negre”, a transmis MApN.

Ulterior, autoritățile au declanșat Planul Roșu de Intervenție la fața locului și au fost trimise zeci de echipaje SMURD și de pompieri, iar la spitalele din Constanța a fost declanșat Planul Alb, care presupune ca toți medicii și asistenții să se prezinte la muncă.

Un mesaj RO-ALERT a fost emis pentru cei aflați în Constanța, prin care li s-a cerut să evite zona costieră.

Mai grav este faptul că sistemul de detecție al Poliției de Frontieră ar fi observat mai multe drone maritime care se îndreaptă spre Portul Constanța, posibil toate cu explozibil la bord.