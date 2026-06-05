Guvernul arată într-un comunicat că vineri, în jurul orei 06:20, Garda de Coastă a primit o informare din partea Agenţiei Române de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare, cu privire la faptul că în Dana 78, în Portul Constanţa, a fost observat un obiect plutitor, posibil dronă, şi au fost informate MApN şi SRI.

”Totodată, s-a relaţionat cu Autoritatea Navală Română pentru restricţionarea traficului naval în Portul Constanţa, respectiv cu Compania Naţională Administraţia Porturilor Maritime Constanţa pentru securitatea portuară. O echipă din cadrul Grupului de Nave Constanţa s-a deplasat în zonă pentru izolarea perimetrului până la sosirea forţelor specializate”, spune Guvernul.

Imediat după identificarea dronei, MApN a luat legătura cu omologii ucraineni, care au confirmat că au pierdut controlul operării a patru drone.

”Celelalte trei drone s-au autodetonat – două în larg şi a treia în afara portului. Confirmarea acestor evenimente au venit atât de la partea ucraineană, cât şi din datele obţinute de autorităţile române. Autorităţile române au solicitat autorităţilor ucrainene să transmită notificări părţii române de îndată în situaţii similare care pot genera riscuri la adresa României” se arată în comunicat.

Guvernul menţionează că miniştrii de Apărare şi Interne au solicitat omologilor ucraineni o consultare în sistem video-conferinţă.

Cronologia evenimentelor:

Imediat după sesizare, echipe specializate din cadrul MApN, SRI şi Poliţia de Frontieră, s-au deplasat la faţa locului. În jurul orei 10.25, a fost detectat un semnal de autodistrugere. Au fost luate măsuri urgente pentru evacuarea personalului angrenat în cercetare, închiderea zonei din port şi pentru stabilirea unei zone de siguranţă de 1 kilometru;

10:28 - drona a explodat. Explozia nu a fost controlată, drona intrând în modul de autodistrugere;

10:29 - a fost activat Planul Roşu de Intervenţie la nivelul municipiului Constanţa. Până în momentul de faţă nu au fost înregistrate victime;

10:32-11:30 - au fost efectuate 6 apeluri la numărul unic de urgenţă 112, care sesizau explozii sau cereau explicaţii;

10:45 – o navă comercială, aflată la 145 km (80 mile marine) Est Constanţa, a observat două explozii puternice consecutive, la o distanţă de 10 mile marine (18 km) faţă de aceasta;

10:54 - a fost ridicat Elicopterul SMURD CT pentru susţinerea intervenţiei;

11:05 - poliţiştii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă, au observat o posibilă explozie în afara portului Constanţa;

11:21 - a fost transmis mesaj RO-ALERT, evacuare zonă pe o rază de 1 km, în zona costieră a Portului Constanţa;

11:29 - a fost transmis al doilea mesaj RO-ALERT, pentru judeţele Constanţa şi Tulcea, pentru asigurarea măsurilor de prevenţie şi îndepărtare de zona costieră, respectiv de informare în situaţia observării dronelor;

11:50 - a fost ridicat un al doilea elicopter din judeţul Tulcea pentru cercetare-observare pe toată zona de litoral;

13.50 – a fost începută evacuarea preventivă pentru următoarele zone: faleza Cazinoului, staţiunile Costineşti (plaja), Vama Veche, Mamaia şi toţi operatorii economici din zona litoralului;

14:35 - a fost dezactivat Planul Roşu de Intervenţie.

Guvernul anunţă şi măsurile care au fost dispuse: ”Pentru asigurarea intervenţiei în sprijinul cetăţenilor, au fost dispuse imediat următoarele măsuri: evacuarea populaţiei, izolarea perimetrului, restricţionarea traficului, cercetarea la faţa locului. Pentru implementarea acestor măsuri au acţionat cadrele MAI, MApN şi SRI”, se arată în comunicat.

Ministrul Afacerilor Interne a dispus secretarului de stat Raed Arafat deplasarea, în regim de urgenţă, la Constanţa pentru a coordona acţiunile.

Prin Centrul Naţional de Conducere Integrată de la Ministerul Afacerilor Interne s-a asigurat cooperarea între Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informaţii şi Ministerul Apărării Naţionale.

După dubla confirmare că toate cele patru drone ucrainene s-au autodistrus şi nu mai reprezintă vreun pericol, măsurile de evacuare a populaţiei au fost oprite, mai spune Guvernul.

Guvernul arată că forţele angrenate au fost: 80 de cadre ale ISU Constanţa; 8 autospeciale pentru stingere cu apă şi spumă (ASAS); 11 echipaje SMURD tip B2; 3 autospeciale pentru transport personal şi victime multiple (ATPVM); 1 echipaj CBRN; 1 motocicletă SMURD; 1 autospecială pentru intervenţii cu scafandri; 1 autospecială de primă intervenţie şi comandă (ASpISI); 1 echipaj de terapie intensivă mobilă (TIM); 1 container multirisc; un Punct Medical Avansat categoria I; 16 jandarmi; 33 poliţişti; ⁠42 poliţişti de frontieră, cu trei ambarcaţiuni.

Grupa operativă de comandă de la Ministerul afacerilor Interne rămâne activă şi în orele următoare, mai anunţă Guvernul.