Cum să îți gestionezi banii în cuplu fără certuri. Greșeli financiare și cum le poți evita înainte să fie prea târziu

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Banii reprezintă unul dintre principalele motive de ceartă în relații, dar gestionarea lor nu trebuie să fie complicată. 

autor
Mădălina Cristea

Fie că alegeți un cont comun, fie că împărțiți cheltuielile procentual, secretul stă în organizare și comunicare clară. Cum împarți cheltuielile în cuplu fără discuții? Iată cum se face un buget comun corect, ce greșeli financiare să eviți și cum vă puteți gestiona banii simplu și eficient.

Cum să gestionați mai ușor banii în cuplu

Gestionarea banilor în cuplu nu ține doar de calcule și bugete, ci mai ales de felul în care fiecare vede banii. Unii oameni sunt obișnuiți să economisească mereu și să fie foarte atenți la cheltuieli. Alții simt nevoia să folosească banii pentru confort, siguranță sau mici bucurii de zi cu zi. Din cauza acestor diferențe apar multe certuri. În plus, mulți evită discuțiile despre bani pentru că se simt inconfortabil sau rușinați să vorbească despre datorii, cheltuieli sau probleme financiare.

De aceea, primul pas important nu este alegerea unui cont comun, ci să vedeți clar cum stați cu banii. Este bine să discutați deschis despre venituri, rate, datorii, economii și cheltuielile lunare. Chiar și cheltuielile mici contează atunci când se adună. La fel de important este să aveți obiective comune pentru următorul an, ca să știți în ce direcție mergeți împreună.

Specialiștii spun că secretele legate de bani pot crea probleme serioase într-o relație. Chiar dacă fiecare își păstrează conturile separate, este important să existe sinceritate despre venituri, economii sau datorii. În multe cupluri apar tensiuni tocmai pentru că unul dintre parteneri ascunde anumite cheltuieli sau probleme financiare, notează The Washington Post.

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Un lucru care poate ajuta foarte mult este să aveți discuții regulate despre bani, nu doar atunci când apare o problemă. De exemplu, puteți stabili o conversație scurtă o dată pe săptămână despre cheltuieli, planuri și lucrurile care vă preocupă. Separat, puteți avea o discuție despre facturi și bugetul lunar. Când toate aceste subiecte sunt amestecate, orice plată poate deveni motiv de ceartă. Dacă le separați, banii devin mai ușor de gestionat și mai puțin stresanți.

Este important și să nu vorbiți despre bani doar în perioade dificile. Scumpirile și problemele financiare pun multă presiune pe relații, iar multe cupluri ajung să discute despre bani doar când apar grijile și stresul. În astfel de momente, conversațiile sunt mai mult despre teamă decât despre soluții. Tocmai de aceea, comunicarea constantă și sinceră poate ajuta un cuplu să gestioneze mai bine atât banii, cât și tensiunile care apar în jurul lor.

Reguli financiare importante pentru orice relație

Prima regulă importantă este să înțelegeți că „corect” nu înseamnă întotdeauna „egal”. În unele cupluri, împărțirea cheltuielilor 50/50 funcționează foarte bine. În altele, mai ales când unul câștigă mult mai mult sau când există perioade în care unul dintre parteneri stă acasă cu copilul, aceeași formulă poate deveni obositoare și nedreaptă. De aici apar frustrări care, în timp, pot afecta relația mai mult decât pare la început.

A doua regulă este ca ambii parteneri să aibă un cuvânt de spus în deciziile financiare, chiar dacă unul se pricepe mai bine la bani. Problemele apar atunci când unul dintre parteneri vorbește de sus, controlează tot sau îl face pe celălalt să simtă că nu înțelege nimic. În astfel de situații, discuția nu mai este despre soluții, ci despre lipsa de respect. Iar când cineva se simte judecat sau corectat permanent, începe să evite conversațiile despre bani.

O altă regulă importantă este ca amândoi să știe exact cum stau lucrurile. Chiar dacă unul dintre parteneri plătește facturile, ține evidența cheltuielilor sau se ocupă mai mult de organizare, amândoi trebuie să știe ce bani există, ce datorii sunt și ce plăți urmează. Responsabilitatea unuia nu ar trebui să însemne că celălalt rămâne complet în afara deciziilor financiare.

La fel de important este să aveți reguli clare în relație. De exemplu, puteți stabili de la ce sumă în sus discutați înainte de o achiziție, cum luați deciziile mari sau să aveți regula că nu există cheltuieli ascunse și secrete legate de bani. Astfel de înțelegeri simple reduc multe tensiuni și neînțelegeri.

Regulile financiare trebuie și adaptate atunci când viața se schimbă. O mutare, apariția unui copil, pierderea unui loc de muncă, o mărire de salariu sau o moștenire pot schimba complet echilibrul financiar din cuplu. Ce funcționa la început poate să nu mai fie potrivit după câțiva ani. Tocmai de aceea, este important ca partenerii să discute periodic și să își ajusteze modul în care gestionează banii împreună.

Bugetul de cuplu, pas cu pas

Un buget bun în cuplu nu înseamnă doar restricții și calcule stricte. Rolul lui este să vă ajute să înțelegeți mai bine unde se duc banii și să vă ofere mai multă liniște. Ca să funcționeze pe termen lung, bugetul trebuie să fie realist și ușor de respectat, nu construit perfect doar pe hârtie. Un punct de plecare simplu este regula 50/30/20. Asta înseamnă aproximativ 50% din venit pentru cheltuieli esențiale, 30% pentru cheltuieli flexibile și 20% pentru economii sau datorii pe care vreți să le achitați mai repede. Dacă aveți venituri care diferă de la o lună la alta sau simțiți că banii dispar foarte repede, vă poate ajuta un sistem în care fiecare leu primește o destinație clară încă de la începutul lunii.

În practică, un buget de cuplu se poate face destul de simplu. Mai întâi adunați toate veniturile nete. Apoi calculați cheltuielile fixe: chirie sau rată, utilități, transport, mâncare și alte plăți recurente. După aceea, stabiliți cât merge către economii și ce sumă rămâne pentru cheltuieli mai flexibile. La finalul lunii, comparați ce ați planificat cu ce s-a întâmplat în realitate. Un model simplu pentru un cuplu cu venit comun de 10.000 de lei poate arăta astfel:

·     3.500 lei pentru locuință

·     1.500 lei pentru alimentație

·     2.000 lei pentru economii și datorii

·     lei pentru transport

·     800 lei pentru divertisment

·     1.200 lei pentru alte cheltuieli

Ca bugetul să reziste și în perioade mai dificile, economiile ar trebui tratate ca o factură importantă, nu ca ceva ce puneți deoparte doar dacă mai rămân bani. Un fond de urgență poate face diferența atunci când apare o problemă medicală, o reparație costisitoare sau pierderea unui venit. Ideal este să existe economii pentru câteva luni de cheltuieli esențiale.

Avantajele și dezavantajele conturilor comune

Nu există o variantă perfectă pentru toate cuplurile. Unele funcționează foarte bine cu un cont comun, altele preferă conturi separate sau o combinație între cele două. Important este ca sistemul ales să fie confortabil pentru amândoi și să existe transparență.

Conturile comune pot simplifica foarte mult plata facturilor și organizarea cheltuielilor casei. În plus, îi ajută pe parteneri să vadă mai clar ce construiesc împreună și reduc discuțiile despre cine a plătit mai mult. În același timp, există și dezavantaje. Un cont comun înseamnă mai puțină intimitate financiară și mai multă responsabilitate comună. Pot apărea probleme dacă unul dintre parteneri cheltuiește fără să discute înainte sau dacă relația devine dezechilibrată.

Din acest motiv, multe cupluri aleg varianta mixtă: un cont comun pentru cheltuielile importante și economiile comune, plus conturi personale pentru cheltuieli individuale, hobby-uri, cadouri sau mici plăceri personale.

Cum împărțiți cheltuielile corect

Primul pas este să stabiliți ce cheltuieli sunt comune și ce rămâne personal. Chiria sau rata, utilitățile, mâncarea, transportul de bază și economiile pentru obiective comune intră, de obicei, în categoria cheltuielilor comune. În schimb, hobby-urile, cadourile sau cheltuielile strict personale pot rămâne separate. Dacă veniturile sunt apropiate, împărțirea 50/50 poate funcționa foarte bine. Dar atunci când unul dintre parteneri câștigă mult mai mult, o împărțire proporțională este adesea mai corectă. De exemplu, dacă unul câștigă 6.000 de lei și celălalt 4.000, cheltuielile comune pot fi împărțite în proporție de 60% și 40%.

Mai este important și să recunoașteți contribuțiile care nu apar direct într-un salariu. Îngrijirea copiilor, organizarea casei sau timpul investit în familie sunt tot forme de contribuție, chiar dacă nu se văd într-un cont bancar. În același timp, prea multă contabilitate poate afecta relația. Dacă fiecare cheltuială este verificată și calculată la limită, partenerii pot ajunge să se simtă mai degrabă colegi de apartament decât o echipă. De aceea, un sistem simplu, clar și flexibil este de multe ori cea mai bună soluție.

Sfaturi pentru stabilitate financiară în relație

Stabilitatea financiară într-un cuplu nu depinde doar de cât câștigați. La fel de importante sunt obiceiurile, organizarea și faptul că amândoi știți clar cum stați cu banii. Chiar și cuplurile cu venituri bune pot ajunge în dificultate dacă nu au economii sau un plan clar pentru perioadele mai grele, conform The Guardian.

De aceea, un fond de urgență este foarte important. Ideal ar fi să aveți economii care să acopere cel puțin câteva luni de cheltuieli esențiale. Un astfel de fond poate ajuta mult dacă apare o problemă medicală, o reparație costisitoare sau dacă unul dintre parteneri rămâne temporar fără venit. Practic, economiile oferă un tampon între viața de zi cu zi și situațiile neprevăzute. Pentru ca lucrurile să rămână sub control, ajută mult să aveți discuții regulate despre bani. Un sistem simplu poate face totul mai ușor. De exemplu, puteți avea:

·     discuție scurtă săptămânală pentru cheltuielile și problemele mici;

·     verificare lunară a bugetului;

·     conversație la câteva luni despre obiective mai mari, cum ar fi vacanțele, economiile sau achitarea unor datorii;

·     analiză anuală mai serioasă despre economii, asigurări, datorii și planurile de viitor.

Astfel, problemele sunt observate din timp și nu se transformă în tensiuni mari. În plus, aplicațiile de buget sau un simplu tabel comun pot ajuta foarte mult, pentru că amândoi vedeți aceleași cifre și discuțiile devin mai clare și mai puțin emoționale.

Este important și să recunoașteți semnele că problema nu mai ține doar de organizare. Dacă unul dintre parteneri evită mereu discuțiile despre bani, ascunde datorii sau cumpărături ori îl face pe celălalt să se simtă controlat sau judecat, atunci problema poate deveni mai profundă. În astfel de situații, simplul buget nu mai rezolvă totul. Uneori poate fi important ajutorul unui consilier financiar sau chiar al unui terapeut de cuplu.

Etichete: bani, finante, cuplu, familie,

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