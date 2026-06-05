O insulă privată de peste două hectare a fost scoasă la vânzare pentru doar 39.000 de dolari, în California

Situată în White Slough, în Delta râurilor Sacramento–San Joaquin, în apropiere de orașul Stockton, insula se întinde pe 5,6 acri și face parte dintr-un lanț de mici insule, multe dintre ele rămase neamenajate, scrie New York Post.

Potrivit anunțului publicat pe Zillow, terenul oferă o oportunitate rară de a deține o insulă privată, accesibilă exclusiv pe apă.

Proprietatea este promovată ca destinație de weekend, refugiu pentru pescuit și plimbări cu barca, sanctuar personal sau investiție pe termen lung.

În zonă există și alte insule care au fost transformate în campinguri, porturi de agrement, destinații turistice sau cluburi private.

Interes neașteptat din partea cumpărătorilor

Deși astfel de proprietăți sunt considerate nișate și greu de vândut, agentul imobiliar Monte Morris spune că interesul a apărut aproape imediat după publicarea anunțului.

„De obicei, astfel de proprietăți nu se vând foarte repede pentru că sunt atât de neobișnuite, însă aceasta este pe piață de doar o zi și deja am transmis clientului meu o ofertă la prețul cerut, în numele unui cumpărător.”