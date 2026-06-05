O insulă privată de peste două hectare a fost scoasă la vânzare pentru doar 39.000 de dolari, în California

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FOTO: zillow.com

O insulă privată din California a ajuns în atenția internauților după ce a fost scoasă la vânzare pentru doar 39.000 de dolari, un preț considerat surprinzător de mic pentru o proprietate înconjurată complet de apă.

autor
Mihaela Ivăncică

Situată în White Slough, în Delta râurilor Sacramento–San Joaquin, în apropiere de orașul Stockton, insula se întinde pe 5,6 acri și face parte dintr-un lanț de mici insule, multe dintre ele rămase neamenajate, scrie New York Post.

Potrivit anunțului publicat pe Zillow, terenul oferă o oportunitate rară de a deține o insulă privată, accesibilă exclusiv pe apă.

Proprietatea este promovată ca destinație de weekend, refugiu pentru pescuit și plimbări cu barca, sanctuar personal sau investiție pe termen lung.

În zonă există și alte insule care au fost transformate în campinguri, porturi de agrement, destinații turistice sau cluburi private.

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Interes neașteptat din partea cumpărătorilor

Deși astfel de proprietăți sunt considerate nișate și greu de vândut, agentul imobiliar Monte Morris spune că interesul a apărut aproape imediat după publicarea anunțului.

„De obicei, astfel de proprietăți nu se vând foarte repede pentru că sunt atât de neobișnuite, însă aceasta este pe piață de doar o zi și deja am transmis clientului meu o ofertă la prețul cerut, în numele unui cumpărător.”

„Se pare că cererea pentru astfel de proprietăți este mai mare decât era în trecut.”

Descrierea anunțului mizează pe ideea de liniște și izolare.

„Bine ați venit pe propria insulă privată în inima Deltei Californiei! Situată în apele liniștite ale White Slough, această insulă rară, de 5,6 acri, oferă o oportunitate unică de a deține un teren complet înconjurat de apă, unde ritmul vieții încetinește, iar posibilitățile devin nelimitate.”

Insula se află la aproximativ 1,3 kilometri de mers cu barca de Devil’s Aisle Club și de zona de camping și agrement Grindstone Joe’s.

Potrivit reprezentanților Nick Sadek Sotheby’s International Realty, terenul este în mare parte plat și este încadrat în categoria AG-40, destinată utilizării agricole.

Reacții ironice pe internet

Deși prețul redus a atras atenția, nu toată lumea este convinsă că oferta reprezintă o afacere.

Insulele private sunt rareori scoase la vânzare în California, iar cele disponibile costă de regulă milioane de dolari. Cu toate acestea, unii internauți au privit cu scepticism amplasarea proprietății.

„Doar că nimeni nu vrea să locuiască în Stockton”, a comentat un utilizator.

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Sursa: New York Post

Etichete: insula, california,

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