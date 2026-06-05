”Prima opțiune a fost a unui guvern politic, numai că niciunul dintre partide nu a venit cu o majoritate la consultări, nu a venit cu o majoritate conturată. Am înțeles și contradicțiile între ceea ce dorește fiecare partid și atunci singura soluție logică a fost a unui premier care să fie independent de partide”, a precizat președintele, în Muntenegru, despre nominalizarea lui Eugen Tomac să formeze guvernul.

El a precizat că, având în vedere independența lui Eugen Tomac față de partidele parlamentare, ”e opțiunea cea mai bună”.

Şeful statului a declarat, despre negocierile pentru formarea guvernului, că au fost mai multe rânduri de consultări informale, de tipul cine să fie, ce tip de prim-ministru, guvern tehnocrat sau guvern de politicieni, dacă-i tehnocrat, cum să fie secretarii de stat, politici sau tehnocrati.

”Toate discuţiile astea au luat timp (..) Nu mai spun de o anumită indecizie a partidelor pe opţiunile pe care noi le formulam. A luat puţin timp. Din partea mea, cred că a fost fair faţă de partidele politice, adică, la fiecare pas pe care îl făceam, îi informam, îi întrebam şi cred că este, în momentul acesta, cunoscând opinia partidelor pe subiectul guvernării viitoare, eu cred că este singura soluţie, şi tocmai de aia aştept responsabilitate”, a explicat Nicuşor Dan.

Întrebat dacă se bazează pe o majoritate solidă, prin această nominalizare a lui Eugen Tomac, preşedintele a arătat că ”în discuţiile pe care le-a avut cu partidele, s-au finalizat de principiu cu ”dar să vedem componenţa”.

”Deci, să vedem componenţa şi programul, asta urmează să fie o discuţie care a şi început între premierul desemnat şi partide”, a menţionat el.

Nicușor Dan l-a desemnat pe Eugen Tomac pentru funcția de premier al României

Președintele Nicușor Dan l-a desemnat joi pe liderul PMP, Eugen Tomac, în funcția de prim-ministru, la aproape o lună după căderea Guvernului Bolojan.

Tomac urmează să înceapă negocierile pentru formarea noului Executiv și obținerea votului de învestitură în Parlament.

Nicușor Dan: ”Un moment important. De unde am pornit și unde suntem astăzi. În mai 2025, românii au avut alegeri și au ieșit în număr mare la vot. Au votat mai mult negativ decât pozitiv, pentru că aveau două frici, două temeri. Prima, că direcția pro-occidentală poate fi pusă în discuție. A doua, destabilizarea financiară, scăderea ratingului, inflația mare, pe scurt, o cădere a României. În iunie 2025, înțelegând acest lucru, patru partide și reprezentanții minorităților au format o coaliție și și-au asumat guvernarea. La un an după acest moment, imaginea României și încrederea în România sunt mai bune decât în urmă cu un an, iar situația financiară, la fel, este tot mai bună. Au apărut tensiuni, iar coaliția s-a rupt”.

”Am ales o persoană independentă, dar o persoană care are experiența politică necesară pentru a discuta cu partidele din Parlament. Este nevoie de consens și este nevoie de experiență politică. Aștept aceeași responsabilitate din partea partidelor politice. Eugen Tomac are atât experiența, cât și valorile care îl recomandă pentru poziția de prim-ministru”, a continuat Președintele.

Cine este Eugen Tomac

Eugen Tomac a fost numele vehiculat, și confirmat ulterior, drept propunerea președintelui Nicușor Dan pentru funcția de prim-ministru, într-un context politic tensionat, la aproape 30 de zile după demiterea Guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură.

În prezent, Tomac activează ca europarlamentar și este consilier onorific al președintelui pentru relația cu românii de pretutindeni.

După desemnare, Eugen Tomac a declarat: „Sunt conștient de provocările pe care trebuie să le depășim. Îmi doresc să găsesc deschidere și un dialog sincer din partea tuturor forțelor pro-occidentale din Parlament pentru a învesti un guvern care va avea o singură agendă: binele comun al cetățenilor României. Știu că România are nevoie acum de proiecte naționale duse până la capăt și de obiective clare. Voi prezenta Parlamentului o echipă de specialiști, un guvern tehnic, nu unul politic. Voi prezenta un Guvern tehnic, nu politic.”