Preşedintele Nicuşor Dan a arătat în Muntenegru că sunt mai multe paliere de discuţii pe legea salarizării.

”În primul rând, discuţia continuă, adică acel acord că partidele vor discuta pentru a găsi o propunere comună de lege sau o formă comună a legii, asta funcţionează. Pe de altă parte, eu tot spun cu responsabilitate, în spaţiul public, s-a înţeles greşit că această lege a salarizării înseamnă creştere de salarii pentru toţi bugetarii. Nu ăsta a fost scopul legii”, a arătat şeful statului.

”Scopul legii a fost să ducem odată pentru totdeauna acele sporuri şi diverse acte normative care prin influenţă politică în ani de zile s-au dus pe diferite categorii, într-o lege a salarizării unitare şi prin asta, o parte din categoriile bugetare să rămână la echivalentul a ce au deja, nimeni să nu piardă şi categorii care au fost de-a lungul timpului defavorizate să câştige puţin. Dar scopul legii salarizării n-a fost să creştem salariile pentru toată lumea”, a mai afirmat el.

Potrivit preşedintelui, ”sunt o grămadă de discuţii tehnice pe sporuri care devin salarii”.

”Sper să ajungem, într-un mod structurat, să rezolvăm aceste chestiuni tehnice în două luni şi jumătate cât mi avem”, a subliniat şeful statului.

Întrebat dacă va fi adoptată legea până la finalul sesiunii parlamentare, Nicuşor Dan a răspuns: ”Eu îmi doresc, până în 30 iunie e puţin probabil să treacă. Eu însă, pentru PNRR, sunt convins că Parlamentul are disponibilitatea de a face o sesiune extraordinară. Eu îmi doresc ca această lege să treacă, da, într-o formă pe care s-o agreăm cu toţii”.