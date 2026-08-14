Câteva ingrediente simple îi ajută să rămână fragezi, suculenți și aromați după coacere.

Dovlecei umpluți la cuptor, rețeta preferată a verii

Dovleceii umpluți la cuptor sunt una dintre acele rețete care merg foarte bine vara: sunt sățioși, dar nu grei, iar umplutura poate fi schimbată ușor în funcție de ce ai în frigider. Cel mai bine este să alegi dovlecei medii, cu coaja netedă și miezul ferm. Se coc uniform, au suficient loc pentru umplutură și își păstrează mai bine forma în tavă.

Pentru patru porții sunt suficiente, de regulă, opt jumătăți. Gustul delicat al dovlecelului se potrivește cu carne condimentată, brânzeturi, roșii, usturoi și verdețuri, așa că rețeta poate fi adaptată fără prea mult efort. Poate deveni un prânz simplu, o cină pentru familie sau un preparat cald servit alături de o salată proaspătă.

Secretul stă în echilibru. Dovlecelul trebuie să rămână fraged, umplutura suculentă, iar deasupra să se formeze o crustă ușor rumenită. Carnea tocată sau cârnații proaspeți dau consistență, în timp ce roșiile și ceapa păstrează umplutura umedă. Pesmetul se folosește cu măsură, doar cât să lege compoziția și să absoarbă excesul de lichid. Usturoiul, verdețurile și puțină coajă de lămâie pot da preparatului un gust mai proaspăt, potrivit pentru sezonul cald. Dovleceii pot fi copți și peste un strat subțire de sos de roșii, care adaugă aromă fără să îi transforme într-un preparat apos, conform The Kitch.

Un alt avantaj este că o parte din rețetă poate fi pregătită din timp. Umplutura se poate face mai devreme, iar dovleceii pot fi scobiți și păstrați la rece până când îi bagi în cuptor. Pentru o masă completă, servește câte două jumătăți cu salată verde, roșii sau pâine crocantă. Dacă vrei o variantă mai bogată, poți adăuga mozzarella și parmezan. Pentru una mai ușoară, carnea de curcan, sosul de roșii și ierburile aromatice sunt suficiente. După coacere, lasă dovleceii câteva minute să se odihnească. Umplutura se va așeza, iar porțiile vor putea fi tăiate și servite mai ușor.

Cum pregătești dovleceii pentru a-și păstra forma la copt

Alege dovlecei medii și cât mai apropiați ca dimensiune. Dacă unul este foarte gros, iar altul foarte subțire, nu se vor găti în același ritm. Spală-i, șterge-i bine și taie-i pe lungime cu un cuțit ascuțit. Îndepărtează capătul cu codiță, dar păstrează celălalt capăt întreg. Astfel, umplutura rămâne mai bine în interior. Dacă o jumătate nu stă stabilă în tavă, poți îndepărta o fâșie foarte subțire de coajă de pe partea exterioară, doar cât să îi creezi o bază dreaptă.

Miezul se scoate cu o linguriță, din centru spre capete. Nu scobi însă prea mult. Lasă aproximativ un centimetru de pulpă pe laterale și pe fund, pentru ca dovlecelul să nu se rupă în timpul coacerii. Dacă pereții sunt prea subțiri, se vor înmuia rapid; dacă sunt prea groși, există riscul să rămână insuficient gătiți. Partea apoasă, cu multe semințe, poate fi îndepărtată, iar miezul mai ferm se poate toca și pune în umplutură.

Presară puțină sare în interiorul dovleceilor, întoarce-i cu partea tăiată în jos și lasă-i aproximativ zece minute. În acest timp vor elimina o parte din apă. Tamponează-i apoi foarte bine cu hârtie absorbantă, atât la interior, cât și la exterior. Unge coaja cu foarte puțin ulei și așază jumătățile într-un singur rând. Pot sta suficient de aproape încât să se sprijine ușor una de alta, dar fără să fie înghesuite.

Dacă umplutura este deja gătită, dovleceii nu trebuie opăriți înainte. Pot intra direct în cuptor, unde își vor păstra mai bine textura. Coace-i neacoperiți, într-o tavă largă, la aproximativ 200°C. Astfel, suprafața se rumenește, iar aburul nu rămâne prins în interior. După ce îi scoți din cuptor, lasă-i câteva minute înainte să îi muți pe farfurii. Sunt mai fragezi cât sunt foarte fierbinți, iar acest scurt timp de odihnă îi ajută să își păstreze forma.

Rețeta pas cu pas

Pentru patru porții ai nevoie de:

· 4 dovlecei medii

· 350 g carne tocată de curcan, porc sau vită

· 1 ceapă mică

· 2 căței de usturoi

· 150 ml sos de roșii

· 1 ou

· 50 g pesmet

· 80 g mozzarella

· 2 linguri de ulei

· pătrunjel și busuioc

· sare și piper

1. Pregătește dovleceii

Taie dovleceii pe lungime și scobește miezul, dar lasă pereți de aproximativ un centimetru, ca să își păstreze forma la cuptor. Presară puțină sare în interior, întoarce jumătățile cu partea tăiată în jos și lasă-le aproximativ 10 minute. Tamponează-le apoi foarte bine. Păstrează aproximativ o cană din miezul mai ferm, toacă-l mărunt și stoarce-l înainte de a-l pune în umplutură. Dacă rămâne prea multă apă, compoziția va deveni moale și apoasă.

2. Pregătește carnea și legumele

Încinge o lingură de ulei într-o tigaie și călește ceapa aproximativ 3 minute. Adaugă usturoiul, apoi carnea tocată. Desfă carnea cu lingura și gătește-o până când nu mai este roz. Pune miezul de dovlecel bine stors, jumătate din sosul de roșii, piper și verdețurile tocate. Mai lasă câteva minute pe foc, până când lichidul scade, dar compoziția rămâne suculentă.

3. Leagă umplutura

Lasă carnea să se răcorească puțin, apoi adaugă:

· oul

· jumătate din pesmet

· jumătate din mozzarella

Amestecă doar cât să se lege ingredientele. Nu presa și nu lucra prea mult carnea, pentru că umplutura poate deveni compactă. Gustă înainte să mai adaugi sare, mai ales dacă mozzarella sau alte brânzeturi folosite sunt deja sărate.

4. Umple dovleceii

Întinde sosul de roșii rămas pe fundul unei tăvi și așază jumătățile de dovlecel deasupra. Umple fiecare „bărcuță” până aproape de margine, fără să presezi foarte tare compoziția. Amestecă pesmetul și mozzarella rămase, presară-le deasupra, apoi stropește ușor cu ultima lingură de ulei.

5. Coace dovleceii

Pune tava în cuptorul preîncălzit la 200°C și coace dovleceii aproximativ 20-25 de minute. Sunt gata când:

· coaja poate fi străpunsă cu vârful unui cuțit, dar încă rămâne ușor fermă;

· umplutura este bine încălzită;

· stratul de mozzarella și pesmet s-a rumenit frumos.

Dacă partea de sus se colorează prea repede, poți acoperi tava lejer spre final.

6. Lasă-i câteva minute înainte de servire

După ce îi scoți din cuptor, lasă dovleceii să se odihnească aproximativ 5 minute. Umplutura se va așeza și va fi mai ușor de porționat. Adaugă busuioc proaspăt și servește-i cu puțin din sosul fierbinte rămas în tavă.

Ingredientele perfecte pentru o umplutură fragedă și aromată

Pentru ca umplutura să rămână fragedă, carnea nu trebuie să fie complet lipsită de grăsime. Dacă folosești curcan sau o altă carne foarte slabă, poți compensa cu puțin ulei de măsline. Ceapa călită și usturoiul dau aromă, iar sosul de roșii aduce exact umezeala de care este nevoie. Și miezul dovlecelului poate intra în umplutură, dar numai după ce este bine scurs și stors. Altfel, va lăsa prea multă apă în timpul coacerii și va dilua gustul. Compoziția trebuie să fie suculentă, nu lichidă.

Oul și pesmetul au rolul de a lega totul. Pentru aproximativ 350 g de carne, un ou este suficient. Pesmetul se adaugă cu măsură, pentru că prea mult va usca umplutura. Când o apeși ușor cu lingura, compoziția trebuie să își păstreze forma, dar să rămână moale. Mozzarella aduce cremozitate, în timp ce puțin parmezan poate intensifica gustul. O parte din brânză și pesmet merită păstrată pentru final, deasupra dovleceilor. La cuptor se formează astfel o crustă subțire și rumenită, în timp ce interiorul rămâne fraged.

La capitolul arome, pătrunjelul, busuiocul, cimbrul și oregano sunt cele mai ușor de folosit. Poți adăuga și puțină coajă rasă de lămâie, mai ales dacă umplutura este mai bogată. Piperul, boiaua sau puțin ardei iute se pun după gust. Pentru ca preparatul să nu devină apos, sosul de roșii se folosește în cantitate moderată: puțin în compoziție și un strat subțire pe fundul tăvii. Dacă vrei și un contrast de textură, poți adăuga câteva nuci sau nuci de pin tocate, dar fără să exagerezi.

Dovlecei umpluți, varianta de post

Pentru varianta de post, carnea poate fi înlocuită cu linte verde sau neagră și ciuperci tocate mărunt. Lintea dă consistență, iar ciupercile rumenite aduc gust și fac umplutura mai apropiată ca textură de una clasică. Ceapa, usturoiul, pasta de roșii și boiaua afumată formează baza aromată. Dacă vrei o compoziție mai legată, poți adăuga puțin pesmet sau câteva nuci tocate. Important este ca sosul să fie bine scăzut înainte de umplerea dovleceilor, altfel aceștia se vor înmuia prea mult la cuptor.

Pentru patru dovlecei medii ai nevoie de:

· 250 g linte fiartă

· 200 g ciuperci

· 1 ceapă

· 2 căței de usturoi

· 1 lingură pastă de roșii

· 150 ml sos de roșii

· 3 linguri pesmet

· 2 linguri ulei

· sare, piper și boia afumată

· pătrunjel, busuioc sau oregano

· opțional, 2 linguri de drojdie inactivă sau mozzarella vegetală.

Dacă folosești linte la conservă, clătește-o și las-o să se scurgă foarte bine. Pentru o umplutură care se leagă mai frumos, poți zdrobi aproximativ o treime din boabe și să le lași pe celelalte întregi.

1. Rumenește ciupercile

Încinge uleiul într-o tigaie și adaugă ceapa și ciupercile tocate. Gătește-le până când apa lăsată de ciuperci se evaporă, iar marginile încep să se rumenească.

2. Adaugă aromele

Pune usturoiul, pasta de roșii și condimentele. Amestecă aproximativ un minut, apoi adaugă lintea și sosul de roșii.

Lasă totul să fiarbă la foc mic aproximativ 10 minute. La final, compoziția trebuie să fie suculentă și bine legată, fără lichid rămas pe fundul tigăii.

3. Leagă umplutura

Oprește focul și adaugă pesmetul și verdețurile tocate. Dacă folosești drojdie inactivă, acum este momentul să o încorporezi. Gustă și mai adaugă sare sau piper, dacă este nevoie.

4. Umple dovleceii

Pune compoziția în jumătățile de dovlecel deja pregătite, fără să o presezi foarte tare.

Deasupra poți presăra mozzarella vegetală sau un amestec simplu de pesmet cu puțin ulei.

5. Coace-i

Dă tava la cuptor, la 200°C, pentru aproximativ 25 de minute. Dovleceii trebuie să fie fragezi, dar să își păstreze forma, iar umplutura să rămână suculentă.