Când se spune „La mulți ani!” de Sfânta Maria. Diferența dintre Sf. Maria Mare și Mică. Când e sărbătorită Adormirea

Două dintre acestea, Sfânta Maria Mare, pe 15 august, și Sfânta Maria Mică, pe 8 septembrie, aduc în fiecare an discuții despre când este potrivit să spui „La mulți ani” celor care poartă numele Maria și derivatele sale. Află când se spune „La mulți ani” de Sfânta Maria, care este diferența dintre Sfânta Maria Mare și Sfânta Maria Mică și ce semnifică Adormirea Maicii Domnului 2025.

Shutterstock

Sfânta Maria Mare – 15 august: Adormirea Maicii Domnului

Adormirea Maicii Domnului este una dintre cele mai mari sărbători din calendarul ortodox, celebrată pe 15 august, cunoscută și sub denumirea de Sfânta Maria Mare sau Uspenia. Termenul „Adormire” exprimă credința că Maica Domnului nu a murit în sens obișnuit, ci „a adormit” întru cele veșnice, fiind ridicată, cu trupul, la ceruri.

Această sărbătoare are rădăcini adânci în tradiția Bisericii, fiind menționată încă din secolul al V‑lea, după Sinodul al IV‑lea Ecumenic care a consacrat cultul Maicii Domnului drept Născătoare de Dumnezeu. Tradiția spune că Apostolii au fost aduși prin minunăție la mormântul Ei, iar la deschiderea mormântului au descoperit un trup gol, semn al înălțării ei la cer, conform Crestinortodox.ro.

Sărbătoarea este privită nu ca un moment trist, ci ca o adevărată bucurie: Adormirea este văzută ca „trecerea la viață”, o mutare spre nemurirea promisă de Hristos. De fapt, uneori este numită metaforic „Paștele verii”.

Este sau nu 15 august zi de onomastică

Da, 15 august este zi importantă de onomastică pentru milioane de români care poartă numele Maria sau derivate precum Marian, Marina, Mariana etc. În această zi, se estimează că peste 2,2 milioane de persoane își sărbătoresc onomastica, dintre care aproximativ 1,8 milioane sunt femei.

Totuși, există și o dezbatere. Unii consideră că, fiind o zi care comemorează Adormirea, adică moartea Maicii Domnului, nu este potrivit să spui „La mulți ani”. Conform tradiției populare, onomastica se celebrează „cu adevărat” pe 8 septembrie, la Nașterea Maicii Domnului. Totuși, Biserica însă nu interzice să urăm „La mulți ani!” pe 15 august, dimpotrivă, subliniază caracterul bucuros al zilei, ca sărbătoare a trecerii la viață veșnică, conform Credinta-ortodoxa.com.

Sfânta Maria Mică – 8 septembrie: Nașterea Maicii Domnului

Nașterea Maicii Domnului, cunoscută în popor drept Sfânta Maria Mică, este prăznuită pe 8 septembrie. Este unul dintre puținele momente din anul liturgic în care se celebrează nașterea unui sfânt, alături de ziua nașterii Sfântului Ioan Botezătorul. Sărbătoarea marchează venirea pe lume a Fecioarei Maria, considerată începutul împlinirii planului divin pentru mântuirea omenirii, deoarece Maria avea să devină mama lui Hristos. În plus, data de 8 septembrie deschide anul bisericesc (care începe la 1 septembrie), fiind astfel prima mare sărbătoare a ciclului liturgic anual.

De ce este considerată o sărbătoare mai potrivită pentru urări

Spre deosebire de Adormirea Maicii Domnului, care simbolizează trecerea la cele veșnice, Nașterea ei este percepută ca un moment de bucurie, speranță și început. Prin urmare, este mai potrivit să transmiți urări de „La mulți ani!” de Sfânta Maria Mică, deoarece ziua reprezintă viață și binecuvântare.

Shutterstock

Când este corect să spunem „La mulți ani”. De Sfânta Maria Mare sau Mică

Discuția despre momentul potrivit pentru a spune „La mulți ani” persoanelor care poartă numele Maria și derivatele sale apare în fiecare an în jurul celor două mari sărbători dedicate Maicii Domnului: Sfânta Maria Mare (15 august – Adormirea Maicii Domnului) și Sfânta Maria Mică (8 septembrie – Nașterea Maicii Domnului).

Tradiția populară este împărțită. O parte dintre credincioși consideră că urările se fac pe 8 septembrie, când este marcată nașterea Maicii Domnului, zi văzută ca un moment de bucurie. În schimb, 15 august amintește de trecerea Maicii Domnului la cele veșnice, motiv pentru care unii cred că nu este potrivit să transmiți „La mulți ani” în această zi.

Pe de altă parte, Biserica Ortodoxă nu interzice urările de onomastică pe 15 august. Din perspectivă teologică, Adormirea Maicii Domnului este un praznic al „trecerii la viață” și nu o comemorare tristă, ceea ce înseamnă că ziua poate fi prăznuită cu urări și bucurie. În plus, în multe comunități românești, 15 august este momentul în care majoritatea celor cu numele Maria își serbează onomastica, fiind și o zi liberă legală datorită sărbătorii religioase.

Astfel, răspunsul depinde de tradiția urmată și de dorința fiecăruia. Cei care vor să respecte obiceiul popular aleg să felicite de Sfânta Maria Mică, iar cei care pun accent pe practica generală și pe învățătura Bisericii transmit urările pe ambele date.

Câți români își serbează onomastica de Sfânta Maria

În 2025, milioane de români își celebrează ziua numelui în ziua de Sfânta Maria, fie cu ocazia Adormirii Maicii Domnului (Sfânta Maria Mare, 15 august), fie la Nașterea Maicii Domnului (Sfânta Maria Mică, 8 septembrie).

Potrivit cifrelor oficiale, peste 2,6 milioane de români își serbează onomastica de Sfânta Maria. Dintre aceștia, aproximativ 2 milioane sunt femei.

Cele mai populare nume sărbătorite de Sfânta Maria

Sfânta Maria este una dintre sărbătorile cu cei mai mulți români sărbătoriți, iar numele inspirate de Maica Domnului se regăsesc în toate regiunile țării. Cele mai frecvente variante feminine sunt Maria, Mariana, Marinela, Marina, Marinica, Marinela, Marieta și Maricica.

La acestea se adaugă derivatele și diminutivele îndrăgite, precum Măriuca, Marinușa, Mari, Mia sau Măriuța, folosite mai ales în mediul familial.

În rândul bărbaților, numele asociate cu această sărbătoare sunt Marian, Marin, Marinel, Marinel, Marinescu sau Marinică. Există și forme mai rare sau regionale, cum ar fi Marinel ori Mariniu, întâlnite în special în zonele rurale.

Shutterstock

Mesaje de „La mulți ani” de Sfânta Maria

Iată câteva idei de mesaje pe care le poți trimite celor dragi, fie pe 15 august, fie pe 8 septembrie:

· La mulți ani, dragă [nume]! Să ai parte de zile senine, sănătate cât cuprinde și oameni buni alături. Să-ți fie inima plină de iubire și fiecare clipă un motiv de recunoștință.

· Îți doresc din tot sufletul ca viața să-ți fie o călătorie frumoasă, plină de zâmbete, împliniri și momente care să-ți lase amintiri de neuitat. La mulți ani, cu multă dragoste!

· La mulți ani, om frumos! Fie ca în fiecare zi să găsești motive să zâmbești și să mulțumești pentru tot ce ai. Să fii sănătos(ă), iubit(ă) și mereu înconjurat(ă) de oameni care te prețuiesc.

· Îți trimit cele mai calde îmbrățișări și gânduri bune! Să ai parte de un drum lin în viață, presărat cu bucurii mari și mici, cu sănătate și pace în suflet. La mulți ani!

· La mulți ani, suflet drag! Îți doresc să trăiești frumos, să iubești din plin și să te bucuri de tot ce e mai bun pe lume. Fie ca norocul și binecuvântarea să te însoțească mereu.

· Fie ca această zi să-ți aducă un strop de magie în viață, multă lumină în suflet și puterea de a-ți urma visurile. La mulți ani, cu toată dragostea mea!

· La mulți ani, [nume]! Să ai parte de sănătate neclintită, prieteni adevărați și împliniri care să-ți facă inima să tresalte de bucurie.

· Îți doresc să fii mereu înconjurat(ă) de iubire, să simți căldura celor dragi și să ai parte de tot ce e mai frumos. La mulți ani cu drag!

· La mulți ani, cu sufletul plin de bucurie! Fie ca fiecare dimineață să înceapă cu speranță, iar fiecare seară să te găsească liniștit(ă) și împăcat(ă).

· Să ai o viață plină de momente minunate, oameni buni și gânduri frumoase. Îți doresc un ocean de fericire și un munte de sănătate. La mulți ani!

· La mulți ani, dragă [nume]! Fie ca toate dorințele tale să se împlinească și să ai parte de iubire sinceră și bucurii nenumărate.

· Îți doresc să găsești frumusețea în fiecare zi, să iubești fără măsură și să primești înapoi la fel de mult. La mulți ani cu drag și recunoștință că ești în viața mea!

· La mulți ani! Să ai mereu în suflet căldură, pe chip zâmbet și în viață oameni care să te facă să te simți prețuit(ă) și iubit(ă).

· Îți doresc o viață plină de realizări frumoase, sănătate de fier și prieteni pe care te poți baza oricând. La mulți ani din inimă!

· La mulți ani, suflet bun! Fie ca Dumnezeu să-ți lumineze drumul, să te ocrotească și să-ți ofere bucurii pe măsura inimii tale mari.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













