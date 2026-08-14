„La data de 14 august, în jurul orei 10:00, polițiștii din cadrul Poliției Stațiunii Bran au fost sesizați telefonic de către un cioban, care ar fi observat o persoană decedată, aflată într-o stare avansată de degradare, în zona montană din Munții Bucegi, respectiv în «Valea Ciubotea». La fața locului s-au deplasat, de îndată, polițiști din cadrul Poliției Stațiunii Bran, împreună cu un tehnician criminalist din cadrul Poliției Municipiului Codlea, pentru efectuarea cercetării la fața locului și pentru a stabili eventuale circumstanțe în care a survenit decesul. În urma verificărilor efectuate, asupra corpului persoanei decedate au fost găsite mai multe documente emise pe numele unui cetățean britanic, de sex masculin, în vârstă de 18 ani”, a transmis, vineri, IPJ Brașov, potrivit Agerpres.

Identitatea persoanei urmează să fie stabilită

Corpul persoanei urmează să fie ridicat și transportat la Serviciul de Medicină Legală, în vederea continuării cercetărilor, pentru stabilirea cu exactitate a identității persoanei, a cauzelor și împrejurărilor în care aceasta a decedat, a menționat sursa citată.

Cercetările se desfășoară sub coordonarea unui procuror de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Zărnești, a mai menționat sursa citată.

Tânărul britanic a dispărut în noiembrie 2025

Tânărul englez, în vârstă de 18 ani, student la University of Bristol, a dispărut în Munții Bucegi în noiembrie 2025, în timp ce făcea o drumeție. El venise într-o excursie în România fără știrea familiei.

După ce, în primele săptămâni de la dispariție, a fost trimis în sprijinul salvamontiștilor inclusiv elicopterul Black Hawk al MAI, acțiunile de căutare a tânărului au fost suspendate odată cu creșterea stratului de zăpadă și reluate odată cu topirea acesteia. Cu toate acestea, salvamontiștii nu au descoperit în ultimele luni indicii noi privind locul în care ar putea fi trupul tânărului.