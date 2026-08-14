Pentru a doua parte a anului, Concordia vede însă o posibilă redresare, susținută de scăderea inflației, reluarea cheltuielilor publice și banii din PNRR, cu condiția menținerii stabilității politice și a eforturilor de reducere a deficitului bugetar.

Economia a avut o evoluție slabă în trimestrul al doilea, iar potrivit economistului-șef al Confederației Patronale Concordia, Iulian Lolea, PIB-ul a scăzut cu 0,4% în T2 2026 față de aceeași perioadă din 2025, iar față de trimestrul anterior economia a stagnat. Rezultatul este ușor mai slab decât estimările patronatelor.

Bugetul pe anul în curs a fost fundamentat pe o creștere economică de 1% din PIB. O dinamică mai proastă a economiei înseamnă, în cazul menținerii evaziunii fiscale și al taxelor la aceleași valori, venituri mai mici la bugetul de stat.

Principalul factor care ar fi tras economia în jos este consumul populației. Concordia face legătura între evoluția PIB-ului și datele slabe privind vânzările cu amănuntul. Cu alte cuvinte, românii au cumpărat mai puțin, iar reducerea consumului privat a afectat activitatea economică.

„Datele privind creșterea economică în T2 2026 au arătat o evoluție slabă, cu o scădere față de aceeași perioadă a anului trecut de 0,4% pe seria brută și o stagnare față de trimestrul anterior. Această dinamică este în concordanță cu evoluția slabă a vânzărilor cu amănuntul, ceea ce arată că, cel mai probabil, consumul privat a fost cel care a condus la scăderea economiei. Este un rezultat ușor sub așteptările noastre, care întărește și mai mult posibilitatea unei recesiuni ușoare în 2026”, explică Iulian Lolea.

Patronatele: România, la un pas de o recesiune ușoară

Date diind rezultatele economiei românești, patronatele văd un risc mai mare ca România să intre într-o recesiune ușoară în 2026. Astfel, trebuie precizat că în primul semestru, economia a înregistrat deja o scădere de 0,8%, iar estimarea Concordia este ca anul să se încheie cu o contracție de aproximativ 0,5%.

Cu toate acestea, a doua jumătate a anului are perspective mai optimiste. Concordia identifică mai mulți factori care ar putea susține economia: scăderea inflației spre 6% în trimestrul al treilea, o revenire a încrederii populației și companiilor, reluarea unor cheltuieli publice amânate în prima parte a anului și finalizarea PNRR, care ar aduce noi fonduri europene în economie.

Patronatele consideră că evoluția economică din a doua jumătate a anului depinde și de condițiile externe, dar și de recâștigarea încrederii după numirea unui nou Guvern.

„Îmbunătățirea activității economice în S2 2026 depinde puternic și de condițiile externe, dar și de consolidarea încrederii odată cu numirea unui nou guvern. Totodată, este extrem de importantă continuarea eforturilor pentru ajustarea deficitului bugetar și pentru menținerea ratingului de țară. Acestea rămân condițiile esențiale pentru orice viitoare revenire a creșterii economice”, concluzionează economistul.